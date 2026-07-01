КОХАНОВСКИЙ ЯН
КОХАНОВСКИЙ ЯН - польский поэт.
Из шляхетской семьи. В 1544-1556 годах учился в университетах Кракова, Кёнигсберга и Падуи; одновременно путешествовал по Италии, Пруссии, Франции; познакомился с П. де Ронсаром. После возвращения в Польшу (1559) был приближен ко двору короля Речи Посполитой Сигизмунда II Августа, в 1564-1574 годах занимал должность королевского секретаря. Приняв церковный сан (1564), получил от короля несколько пожалований, однако отказался от них и от сана, чтобы жениться на возлюбленной (около 1575 года).
Ранние произведения Кохановского написаны на латыни. Среди его первых сочинений на польский язык - гимн «Чего ждёшь от нас, Господь?» («Czego chcesz od nas, Panie?»), присланный на родину из странствий. Автор первого датированного стихотворения на польский язык «О смерти Яна Тарновского» («O śmierci Jana Tarnowskiego», 1561). Творчество Кохановского соединяет влияние ренессансного гуманизма (в частности, Ф. Петрарки) с элементами раннего барокко. Родоначальник польской лирическоц поэзии, проявил себя в различных жанрах. В «Песнях» («Pieśni», изданы посмертно в 1586 году) проповедовал горацианский гедонизм. Огромную популярность принёс Кохановскому цикл фрашек (книги 1-3, издание 1584 года) - шуточных и философско-моралистических стихотворений в духе античных эпиграмм. К шедеврам Кохановского принадлежит цикл скорбных элегий «Трены» («Treny», издан в 1580 году), созданный около 1579 года после внезапной смерти дочери. Выполненный Кохановским перевод псалмов «Псалмы Давида» («Psałterz Dawidów», 1579) считается образцовым. В поэмах «Шахматы» («Szachy», издана между 1562 и 1566 годами) и «Сусанна» («Zuzanna», около 1562) продолжил традиции ренессансного стихотворного эпоса. На латинском языке написаны многочисленные оды (в т. ч. патриотические стихи, посвящённые польско-русским войнам XVI века), эпиграммы и торжественные послания, сделавшие имя Кохановского известным за пределами Польши. Перевёл с греческого фрагменты трагедии Еврипида «Алкеста» и «Илиады» Гомера (третью песнь); в подражание античным авторам белым стихом написана трагедия «Отказ греческим послам» («Odprawa posłów greckich», издана в 1578 году). Посмертно издана книга «Орфография польская» («Ortographia polska», 1592). Творчество Кохановского оказало заметное влияние на развитие польской поэзии; Кохановский стал героем ряда произведений польской литературы и искусства (Ю.У. Немцевич, Я. Матейко и др.).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Utwory lacińskie. Warsz., 1953;
Dzieła polskie. Warsz., 1960. T. 1–3;
Избранные произведения. М.; Л., 1960;
Стихотворения. М., 1980