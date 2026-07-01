КОХАНОВСКИЙ ЯН

КОХАНОВСКИЙ ЯН - польский поэт .

Из шля­хет­ской се­мьи. В 1544-1556 годах учил­ся в уни­вер­си­те­тах Кра­ко­ва, Кё­нигс­бер­га и Па­дуи; од­но­вре­мен­но пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии, Прус­сии, Фран­ции; по­зна­ко­мил­ся с П. де Рон­са­ром. По­сле воз­вра­ще­ния в Поль­шу (1559) был при­бли­жен ко дво­ру ко­ро­ля Ре­чи По­спо­ли­той Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста, в 1564-1574 годах за­ни­мал долж­ность ко­ро­лев­ско­го сек­ре­та­ря. При­няв цер­ков­ный сан (1564), по­лу­чил от ко­ро­ля несколько по­жа­ло­ва­ний, од­на­ко от­ка­зал­ся от них и от са­на, что­бы же­нить­ся на воз­люб­лен­ной (около 1575 года).

Ран­ние про­из­ве­де­ния Кохановского на­пи­са­ны на ла­ты­ни . Сре­ди его пер­вых со­чи­не­ний на польский язык - гимн «Че­го ждёшь от нас, Гос­подь?» («Czego chcesz od nas, Pa­nie?»), при­слан­ный на ро­ди­ну из стран­ст­вий. Ав­тор пер­во­го да­ти­ро­ван­но­го сти­хо­тво­рения на польский язык «О смер­ти Яна Тар­нов­ско­го» («O śmierci Jana Tarnow­skiego», 1561). Твор­че­ст­во Кохановского со­еди­ня­ет влия­ние ре­нес­санс­но­го гу­ма­низ­ма (в ча­ст­но­сти, Ф. Пет­рар­ки) с эле­мен­та­ми ран­не­го ба­рок­ко. Ро­до­на­чаль­ник польской ли­рическоц по­эзии, про­явил се­бя в различных жан­рах. В «Пес­нях» («Pieśni», из­да­ны посмертно в 1586 году) про­по­ве­до­вал го­ра­ци­ан­ский ге­до­низм. Ог­ром­ную по­пу­ляр­ность при­нёс Кохановскому цикл фра­шек (книги 1-3, издание 1584 года) - шу­точ­ных и фи­лософско-мо­ра­ли­стических сти­хо­тво­ре­ний в ду­хе ан­тич­ных эпи­грамм. К ше­дев­рам Кохановского при­над­ле­жит цикл скорб­ных эле­гий «Тре­ны» («Tre­ny», издан в 1580 году), соз­дан­ный около 1579 года пос­ле вне­зап­ной смер­ти до­че­ри. Вы­пол­нен­ный Кохановским пе­ре­вод псал­мов «Псал­мы Да­ви­да» («Psałterz Dawidów», 1579) счи­та­ет­ся об­раз­цо­вым. В по­эмах «Шах­ма­ты» («Szachy», из­да­на ме­ж­ду 1562 и 1566 годами) и «Су­сан­на» («Zuzanna», около 1562) про­дол­жил тра­ди­ции ре­нес­санс­но­го сти­хотворного эпо­са. На латинском языке на­пи­са­ны мно­го­численные оды (в т. ч. пат­рио­тические сти­хи, по­свя­щён­ные поль­ско-русским вой­нам XVI века), эпи­грам­мы и тор­жественные по­сла­ния, сде­лав­шие имя Кохановского из­вест­ным за пре­де­ла­ми Поль­ши. Пе­ре­вёл с греческого фраг­мен­ты тра­ге­дии Ев­ри­пи­да «Ал­ке­ста» и «Илиа­ды» Го­ме­ра (тре­тью песнь); в под­ра­жание ан­тич­ным ав­то­рам бе­лым сти­хом на­пи­са­на тра­ге­дия «От­каз гре­че­ским по­слам» («Odprawa posłów greckich», издана в 1578 году). По­смерт­но из­да­на книга «Ор­фо­гра­фия поль­ская» («Ortographia pol­ska», 1592). Твор­че­ст­во Кохановского ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие польской по­эзии; Кохановский стал ге­ро­ем ря­да про­из­ве­де­ний польской литературы и искусства (Ю.У. Нем­це­вич, Я. Ма­тей­ко и др.).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Utwory lacińskie. Warsz., 1953;

Dzieła polskie. Warsz., 1960. T. 1–3;

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М.; Л., 1960;

Сти­хо­тво­ре­ния. М., 1980