КОХАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

КОХА́НОВ НИКОЛА́Й ИВА́НОВИЧ (07.06.1875–1931) – уроженец Керчи Таврической губ. Военный инженер.

Карьера

Окончил Сибирский кадетский корпус (1895), Николаевское инженерное училище по 1-му разряду (1898), Николаевскую инженерную академию по 1-му разряду (1904) и Археологический институт. Юнкер с 28.08.1895. Подпоручик (с 02.08.1898 со ст. с 12.08.1896). Поручик (с 01.08.1901 со ст. с 12.08.1900). Штабс-капитан (с 31.05.1904 со ст. с 31.05.1904). Капитан (с 02.04.1906 со ст. с 02.04.1906). Подполковник (с 06.12.1910 со ст. с 06.12.1910). Полковник (с 28.01.1915 со ст. с 06.12.1914). Генерал-майор (с 19.12.1918). На службе с 01.09.1895. В гренадерском саперном батальоне (08.08.1898–11.06.1904). Участник Русско-японской войны. В распоряжении начальника инженеров Приамурского военного округа (01.06–07.09.1904). Производитель работ 3-го участка временного строителя Владивостокской крепости (27.01.1905–02.08.1906). Штатный преподаватель Николаевской инженерной академии (19.10.1910–28.08.1914).

Первая мировая война

Участник Первой мировой войны (28.08.1914–10.11.1916). Экстраординарный профессор Императорской Николаевской военной академии (20.12.1913 его труд «Борьба за современную крепость (Тактико-фортификационное исследование)» был признан конференцией академии достойным защиты, а на заседании 06.06.1914 защита признана удовлетворительной). В распоряжении начальника инженерного снабжения Юго-Западного фронта (с 28.08.1914). Для поручений инженерного отдела Блокадной армии (с 25.09.1915). Отдельный руководитель работ 3-й строительной партии по укреплению тылового района Юго-Западного фронта (с 31.03.1916). Штаб-офицер для делопроизводства инженерного управления 11-й армии. Штатный преподаватель военных наук академии (Высочайший приказ 21.01.1917). Вместе с академией эвакуировался на Урал и в Сибирь.

Во времена советской власти

Участник Гражданской войны. Ординарный профессор Всероссийской академии Генерального штаба (с 18.09.1918). В комиссии по организации Главного инженерного управления (с 26.09.1918). И.д. главного начальника снабжений армий Восточного фронта (с 01.08.1919). Вр.и.д. военного министра (28.09–05.10.1919). На службе в академии. При эвакуации белого Приморья остался во Владивостоке (1922). В РККА, профессор Военно-технической академии в Ленинграде. Арестован ОГПУ по делу «Весна» (1931). Умер во время следствия.

Семья

Женат, 4 детей.