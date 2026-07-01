КОХ ЙОЗЕФ АНТОН
КОХ ЙОЗЕФ АНТОН - австрийский живописец, график.
Учился в 1785-1791 годах в Штутгарте у Ф.Ф. фон Хеча (ученика и последователя Ж.Л. Давида) и А.Ф. Херпера. В 1791-1794 годах посещал Швейцарию; с 1795 года жил в Риме (в 1812-1815 годах в Вене); в Риме сблизился с Б. Торвальдсеном и назарейцами. Писал идеализированные «героические» пейзажи в духе классицизма, испытал влияние А.Я. Карстенса («Водопад в Шмадрибахе», 1805-1811 годы, Музей изобразительных искусств, Лейпциг; «Героический пейзаж с радугой», 1805, Кунстхалле, Карлсруэ). В поздних работах Коха усиливаются романтические черты; иногда он вводит в свои работы литературные и фантастические персонажи («Пейзаж с Макбетом и ведьмами», 1835, Художественный музей, Базель).
В рисунках и акварелях Коха сцены из современной жизни сочетаются с мифологическим стаффажем («Аполлон с пастухами в горном пейзаже», 1792, Государственные музеи, Берлин; «Вид от Олевано с пастухом и автопортретом», около 1823 года, Музей Торвальдсена, Копенгаген, и др.). Исполнил также серию рисунков по мотивам «Песен Оссиана» Дж. Макферсона (1797 и 1802-1805 годы; Музей Торвальдсена, Копенгаген), серии гравюр «Виды Рима» (1810-1811 и 1830-1832 годы).
Сочинения:
Moderne Kunstchronik. Karlsruhe, 1834. Lpz., 1984.