КОХ ЙОЗЕФ АНТОН

КОХ ЙОЗЕФ АНТОН - австрийский живописец , график.

Учил­ся в 1785-1791 годах в Штут­гар­те у Ф.Ф. фон Хе­ча (уче­ни­ка и по­сле­до­ва­те­ля Ж.Л. Да­ви­да) и А.Ф. Хер­пе­ра. В 1791-1794 годах по­сещал Швей­ца­рию; с 1795 года жил в Ри­ме (в 1812-1815 годах в Ве­не); в Ри­ме сбли­зил­ся с Б. Тор­вальд­се­ном и на­за­рей­ца­ми. Пи­сал идеа­ли­зи­ро­ван­ные «ге­рои­че­ские» пей­за­жи в ду­хе клас­си­циз­ма, ис­пы­тал влия­ние А.Я. Кар­стен­са («Во­до­пад в Шмад­ри­ба­хе», 1805-1811 годы, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Лейп­циг; «Ге­рои­че­ский пей­заж с ра­ду­гой», 1805, Кун­ст­хал­ле, Кар­лс­руэ). В позд­них ра­бо­тах Коха уси­ли­ва­ют­ся ро­ман­тические чер­ты; ино­гда он вво­дит в свои ра­бо­ты литературные и фан­та­стические пер­со­на­жи («Пей­заж с Мак­бе­том и ведь­ма­ми », 1835, Ху­дожественный му­зей, Ба­зель).

В ри­сун­ках и ак­ва­ре­лях Коха сце­ны из современной жиз­ни со­че­та­ют­ся с ми­фо­ло­гическим стаф­фа­жем («Апол­лон с пас­ту­ха­ми в гор­ном пей­за­же», 1792, Государственные му­зеи, Бер­лин; «Вид от Оле­ва­но с пас­ту­хом и ав­то­порт­ре­том», около 1823 года, Му­зей Тор­вальд­се­на, Ко­пен­га­ген, и др.). Ис­пол­нил так­же се­рию ри­сун­ков по мо­ти­вам «Пе­сен Ос­сиа­на» Дж. Мак­фер­со­на (1797 и 1802-1805 годы; Му­зей Тор­вальд­се­на, Ко­пен­га­ген), се­рии гра­вюр «Ви­ды Ри­ма» (1810-1811 и 1830-1832 годы).

Сочинения:

Moderne Kunstchronik. Karlsruhe, 1834. Lpz., 1984.