КОХ ГЕНРИХ КРИСТОФ

КОХ ГЕНРИХ КРИСТОФ - немецкий музыкальный теоретик и лексикограф.

Слу­жил в при­двор­ной ка­пел­ле Ру­доль­штад­та (в 1792 году на­зна­чен ка­пель­мей­сте­ром, од­на­ко пред­по­чёл долж­ность пер­во­го скри­па­ча ор­ке­ст­ра). Пуб­ли­ко­вал музыкально-тео­ретические ста­тьи в га­зе­тах «Musikalische Real-Zeitung» (1788-1791 годы), «Jenaische allge­meine Literatur-Zeitung» (1804-1811 годы), лейп­циг­ской «Allgemeine Musikalische Zeitung» (1807-1811 годы) и др. Ав­тор ка­пи­таль­но­го «Учеб­ни­ка ком­по­зи­ции» («Ver­such einer Anleitung zur Composition», Bd 1-3, 1782-1793 годы), обоб­щив­ше­го ком­по­зи­тор­скую прак­ти­ку позд­не­го ба­рок­ко и клас­си­ки и ил­лю­ст­ри­ро­ван­но­го мно­гочисленными при­ме­ра­ми (в т. ч. из му­зы­ки К.Ф.Э. Ба­ха, Й. Гайд­на и В.А. Мо­царта ). Опи­сал все осн. муз. жан­ры, куль­ти­ви­ро­вав­шие­ся в 18 в. Под­вёл итог от­кры­той Ж. Ф. Ра­мо дли­тель­ной дис­кус­сии о при­ма­те гар­мо­нии над ме­ло­ди­ей, вы­дви­нув по­ло­же­ние о пер­вен­ст­ве ла­да (немецкий Tonart) как ис­то­ка всей му­зы­ки. Его учеб­ник гар­мо­нии (1811) со­дер­жит экс­кур­сы в аку­сти­ку, эс­те­ти­ку, ис­то­рию му­зы­ки.

Ис­сле­до­вал (1812) спо­со­бы мо­ду­ля­ции по­сред­ст­вом эн­гар­мо­низ­ма. Наи­бо­лее из­вест­ный труд Коха - двух­том­ный эн­цик­ло­пе­дический музыкальный сло­варь («Mu­sikalisches Lexikon», 1802; со­кра­щён­ное издание 1807 года), со­хра­няв­ший по­пу­ляр­ность до конца XIX века (в 1865 году пе­ре­ра­бо­тан А. фон Дом­ме­ром).

Сочинения:

Handbuch bey dem Studium der Har­mo­nie. Lpz., 1811;

Versuch, aus der harten und wei­chen Tonart jeder Stufe der diato­nisch-chro­matischen Tonleiter vermittelst des enharmo­ni­schen Tonwechsels in die Dur- und Moll­to­nart der übrigen Stufen auszuweichen. Rudolstadt, 1812.