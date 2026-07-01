КОХ ГЕНРИХ КРИСТОФ
КОХ ГЕНРИХ КРИСТОФ - немецкий музыкальный теоретик и лексикограф.
Служил в придворной капелле Рудольштадта (в 1792 году назначен капельмейстером, однако предпочёл должность первого скрипача оркестра). Публиковал музыкально-теоретические статьи в газетах «Musikalische Real-Zeitung» (1788-1791 годы), «Jenaische allgemeine Literatur-Zeitung» (1804-1811 годы), лейпцигской «Allgemeine Musikalische Zeitung» (1807-1811 годы) и др. Автор капитального «Учебника композиции» («Versuch einer Anleitung zur Composition», Bd 1-3, 1782-1793 годы), обобщившего композиторскую практику позднего барокко и классики и иллюстрированного многочисленными примерами (в т. ч. из музыки К.Ф.Э. Баха, Й. Гайдна и В.А. Моцарта). Описал все осн. муз. жанры, культивировавшиеся в 18 в. Подвёл итог открытой Ж. Ф. Рамо длительной дискуссии о примате гармонии над мелодией, выдвинув положение о первенстве лада (немецкий Tonart) как истока всей музыки. Его учебник гармонии (1811) содержит экскурсы в акустику, эстетику, историю музыки.
Исследовал (1812) способы модуляции посредством энгармонизма. Наиболее известный труд Коха - двухтомный энциклопедический музыкальный словарь («Musikalisches Lexikon», 1802; сокращённое издание 1807 года), сохранявший популярность до конца XIX века (в 1865 году переработан А. фон Доммером).
Сочинения:
Handbuch bey dem Studium der Harmonie. Lpz., 1811;
Versuch, aus der harten und weichen Tonart jeder Stufe der diatonisch-chromatischen Tonleiter vermittelst des enharmonischen Tonwechsels in die Dur- und Molltonart der übrigen Stufen auszuweichen. Rudolstadt, 1812.