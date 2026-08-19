КОГУРЁСКО-СУЙСКИЕ И КОГУРЁСКО-ТАНСКИЕ ВОЙНЫ

Когурёско-суйские и когурёско-тaнские войны — серия военных конфликтов между китайскими империями Суй и Тан (в союзе с Силла) и раннекорейским государством Когурё в конце VI—VII в.

Причиной войн с Суй стала независимая политика Когурё и активная военная экспансия Китая . Поводом послужил набег союзных Когурё племен мукри (мохэ) на пограничные земли Суй. В 598 император Вэнь-ди двинул на Когурё 300-тысячное войско. Но неблагоприятные природные условия, плохое снабжение и неудачи на суше и море привели к огромным потерям для Китая (до 90 %) и отступлению его войск.

Конфликт возобновился в 612—614. В 612 император Ян-ди двинул на Когурё войско, как гласят источники, численностью более 1 млн человек (с обозом до 3—5 млн человек). Переправившись через р. Ляохэ, китайцы осадили когурёские крепости в Маньчжурии, но не смогли взять их. Поэтому удар решили перенести на столицу Когурё Пхеньян : морем было отправлено около 200 тыс. солдат; еще 305 тыс. двинулись по суше. Но китайский флот ожидала засада у столицы. Сухопутные войска, число которых сильно сократилось из-за применения когурёсцами «тактики выжженной земли», также попали в засаду, устроенную когурёским командующим Ыльчи Мундоком. Из 305-тысячной армии, по сообщению источников, в Китай вернулось лишь 2700 человек. Компании 613—614 в районе р. Ляохэ также не принесли китайцам значимых успехов. В итоге был заключен мир, но неудачные походы на Когурё способствовали скорому краху Суй.

Причиной войн с Тан вновь стало проведение Когурё независимой от Китая политики и стремление нового китайского государства к расширению своих территорий, проводимое под предлогом помощи Силла. Когурё выступало в союзе с Пэкче . Поводом послужил военный переворот в Когурё в 642, устроенный Ён Гэсомуном (сторонником жесткой политики по отношению к Китаю). Силы Тан выступили против Когурё с целью восстановления на его престоле законного правителя, признававшего себя китайским вассалом.

В 644—645 и 647—648 200- и 300-тысячные армии Тай-цзуна вторгались на Ляодун, но были остановлены упорным сопротивлением когурёских крепостей Анси, Синчэн и др., объединенных в оборонительную линию более чем в 100 км длиной. Это наряду с холодным климатом заставило китайцев, понесших серьезные потери, отступить. Неудачами заканчивались и наступления Силла с юга.

В 660—668 Тан применила стратегию постепенного истощения сил Когурё. Ее успеху способствовало то, что Когурё вело почти беспрерывные войны в течение более 50 лет, из-за чего значительно ухудшилось экономическое состояние государства. Правящая верхушка была деморализована после завоевания в 660 союзника Когурё Пэкче и смерти Ён Гэсомуна в 666. Все это привело к тому, что танские войска Гао-цзуна в 668 захватили столицу Пхеньян, где было основано Аньдунское военное наместничество. В 676 танские войска были изгнаны из Кореи их бывшим союзником — Силла. Разгром Когурё и Пэкче привел к объединению Корейского п-ова (см. Силла Объединенное ). Часть населения Когурё ушла на север и вместе с мохэскими племенами создала государство Бохай.

Лит.: Тихонов В. М., Кан Мангиль. История Кореи: В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до 1904 г. М., 2011; История Востока. В 6 т. Т. II.: Восток в средние века. М., 2002.