КОГУРЁ

КОГУРЁ - од­но из корейских пле­мён, за­тем так­же на­зва­ние од­но­го из ран­не­фе­о­даль­ных го­су­дарств (на­ря­ду с Пэк­че и Сил­ла) в Ко­рее .

Пле­мя Когурё к началу I века нашей эры на­се­ля­ло об­ласть в сред­нем те­че­нии реки Ам­нок­кан. Со­глас­но так называемой тео­рии всад­ни­ков, пред­ки это­го пле­ме­ни сыг­ра­ли важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии япон. ци­ви­ли­за­ции.

Государство Когурё бы­ло ос­но­ва­но в 37 году до нашей эры ле­ген­дар­ным ге­ро­ем Ко Чжу­мо­ном (Чу­мо­ном, Тон­мё­ном). Сто­ли­ца - Кун­нэ­сон (Хван­до), с 427 года нашей эры - Пхень­ян. Наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва государство Когурё дос­тиг­ло в го­ды прав­ле­ния ва­на Кван­гэт­хо в конце IV - начале V веках, ко­гда под кон­тро­лем Когурё на­хо­ди­лись тер­ри­то­рии на се­ве­ре Ко­рей­ско­го полуострова и большая часть Мань­чжу­рии. В конце VI - 1-й половины VII века Когурё ус­пеш­но про­ти­во­стоя­ло по­пыт­кам китайских пра­ви­те­лей за­хва­тить часть его тер­ри­то­рии: в 612 от­ра­зи­ло втор­же­ние ар­мии китайской ди­на­стии Суй (по­ра­же­ние в вой­не с Когурё ста­ло од­ной из при­чин па­де­ния этой ди­на­стии), в 645 году - ар­мии ди­на­стии Тан под ко­мандованием императора Тай-цзу­на (смотри Ли Ши­мин). Од­на­ко в 668 году ос­лаб­лен­ное внутренними усо­би­ца­ми Когурё бы­ло раз­гром­ле­но ди­на­сти­ей Тан, за­клю­чив­шей во­енный со­юз с Сил­ла. Тан за­хва­ти­ла зем­ли к се­ве­ру от реки Тэ­дон­ган, южную часть Когурё ото­шла к Сил­ла.

Сви­де­тель­ст­вом вы­со­ко­раз­ви­той са­мо­быт­ной куль­ту­ры государства Когурё слу­жат руи­ны кре­по­стей, двор­цов, буд­дий­ских хра­мов, над­гроб­ные па­мят­ни­ки. Со­хра­ни­лось так­же бо­лее 10 тысяч гроб­ниц пе­рио­да Когурё в КНДР и Ки­тае. Около 90 из них (около 70 на­хо­дят­ся в КНДР, боль­шин­ст­во вдоль реки Тэ­дон­ган) име­ют стен­ные рос­пи­си, по­вли­яв­шие на раз­ви­тие жи­во­пи­си в других стра­нах восточной Азии, вклю­чая Япо­нию . По те­мам изо­бра­же­ний гроб­ни­цы де­лят­ся на 4 ти­па: гроб­ни­цы с изо­бра­жени­ем по­все­днев­ной жиз­ни, гроб­ни­цы че­ты­рёх свя­щен­ных жи­вот­ных (са­син), гроб­ни­цы с жан­ро­вой жи­во­пи­сью и са­син, гроб­ницы с де­ко­ра­тив­ным ук­ра­шени­ем. 30 ин­ди­ви­ду­аль­ных гроб­ниц (пред­по­ло­жи­тель­но пра­ви­те­лей и чле­нов пра­вя­щей се­мьи) позд­не­го пе­рио­да Когурё (IV - середина VII века) в КНДР (в го­ро­дах Пхень­ян и Нам­п­хо), а так­же руи­ны трёх го­ро­дов (Ву­ну, Гоу­о­ней; сто­ли­цы Кун­нэ­сон с ос­тат­ка­ми двор­ца, сте­лой ва­на Кван­гэт­хо 414, 37 гроб­ни­ца­ми) и 40 гроб­ниц в Ки­тае (в про­вин­ци­ях Цзи­линь и Ляо­нин) вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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