КОГУРЁ
КОГУРЁ - одно из корейских племён, затем также название одного из раннефеодальных государств (наряду с Пэкче и Силла) в Корее.
Племя Когурё к началу I века нашей эры населяло область в среднем течении реки Амноккан. Согласно так называемой теории всадников, предки этого племени сыграли важную роль в формировании япон. цивилизации.
Государство Когурё было основано в 37 году до нашей эры легендарным героем Ко Чжумоном (Чумоном, Тонмёном). Столица - Куннэсон (Хвандо), с 427 года нашей эры - Пхеньян. Наивысшего могущества государство Когурё достигло в годы правления вана Квангэтхо в конце IV - начале V веках, когда под контролем Когурё находились территории на севере Корейского полуострова и большая часть Маньчжурии. В конце VI - 1-й половины VII века Когурё успешно противостояло попыткам китайских правителей захватить часть его территории: в 612 отразило вторжение армии китайской династии Суй (поражение в войне с Когурё стало одной из причин падения этой династии), в 645 году - армии династии Тан под командованием императора Тай-цзуна (смотри Ли Шимин). Однако в 668 году ослабленное внутренними усобицами Когурё было разгромлено династией Тан, заключившей военный союз с Силла. Тан захватила земли к северу от реки Тэдонган, южную часть Когурё отошла к Силла.
Свидетельством высокоразвитой самобытной культуры государства Когурё служат руины крепостей, дворцов, буддийских храмов, надгробные памятники. Сохранилось также более 10 тысяч гробниц периода Когурё в КНДР и Китае. Около 90 из них (около 70 находятся в КНДР, большинство вдоль реки Тэдонган) имеют стенные росписи, повлиявшие на развитие живописи в других странах восточной Азии, включая Японию. По темам изображений гробницы делятся на 4 типа: гробницы с изображением повседневной жизни, гробницы четырёх священных животных (сасин), гробницы с жанровой живописью и сасин, гробницы с декоративным украшением. 30 индивидуальных гробниц (предположительно правителей и членов правящей семьи) позднего периода Когурё (IV - середина VII века) в КНДР (в городах Пхеньян и Нампхо), а также руины трёх городов (Вуну, Гоуоней; столицы Куннэсон с остатками дворца, стелой вана Квангэтхо 414, 37 гробницами) и 40 гробниц в Китае (в провинциях Цзилинь и Ляонин) включены в список Всемирного наследия.