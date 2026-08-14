КОГОУТ ПАВЕЛ

КОГОУТ ПАВЕЛ - чешский пи­са­тель.

Окон­чил Кар­лов университет в Пра­ге (1952 год). В 1947-1949 и 1950-1956 годах ра­бо­тал жур­на­ли­стом; в 1949-1950 годах ат­та­ше по куль­ту­ре по­соль­ст­ва Че­хословацкой Со­циа­ли­стической Рес­пуб­ли­ки в Мо­ск­ве. Ак­тив­ный дея­тель « Праж­ской вес­ны », один из ини­циа­то­ров соз­да­ния Хар­тии-77. В 1979 году ли­шён че­хословацкого гра­ж­дан­ст­ва. Вер­нул­ся в Че­хию в 1989 году; по­пе­ре­мен­но жи­вёт в Пра­ге и Ве­не.

Пе­ча­тал­ся как по­эт с 1945 года. В ран­них сборниках сти­хов вы­сту­пал как при­вер­же­нец ком­му­ни­стических идей: «Сти­хи и пес­ни» («Verše a písně», 1952 год) и «Вре­мя люб­ви и борь­бы» («Čas lásky a boje», 1954 год). Из­вес­тен пре­ж­де все­го как дра­ма­тург; ав­тор около 45 пьес, от­ме­чен­ных ост­ро­той и ак­ту­аль­но­стью со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ки, в том числе драм «Та­кая лю­бовь» («Taková láska», 1957 год), «Тре­тья се­ст­ра» («Třetí sestra», 1960 год), «Ну­ли» («Nu­ly», 1998 год). Дра­ма «Ecce Constan­tia» (1989 год) по­свя­ще­на судь­бе Я. Гу­са.

Сре­ди про­за­ич. со­чи­не­ний Когоута: ав­то­био­гра­фические ро­ма­ны «Из днев­ни­ка контр­рево­лю­цио­не­ра» («Z deníku kontrarevo­lu­c­io­náře», 1969 год), «Где за­ры­та со­ба­ка» («Kde je za­ko­pán pes», 1987 год); ан­ти­то­та­ли­тар­ный ро­ман «Па­лач­ка» («Katyně», 1970 год), со­еди­няю­щий тра­ди­ции Я. Га­ше­ка и Ф. Каф­ки. Инс­це­ни­ров­ки ро­ма­на-прит­чи «Пат, или Иг­ра ко­ро­лей» («Pat aneb Hra králů», 1991 год) ста­ви­лись во мно­гих те­ат­рах Рос­сии. Ме­муа­ры Когоута «Час тан­ца и люб­ви» («Hodina tance a lásky», 1989 год) по­свя­ще­ны Второй ми­ро­вой вой­не.

Сочинения:

Па­лач­ка. М., 1994;

Та­кая лю­бовь. СПб., 2007.