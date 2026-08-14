КОГОУТ ПАВЕЛ
КОГОУТ ПАВЕЛ - чешский писатель.
Окончил Карлов университет в Праге (1952 год). В 1947-1949 и 1950-1956 годах работал журналистом; в 1949-1950 годах атташе по культуре посольства Чехословацкой Социалистической Республики в Москве. Активный деятель «Пражской весны», один из инициаторов создания Хартии-77. В 1979 году лишён чехословацкого гражданства. Вернулся в Чехию в 1989 году; попеременно живёт в Праге и Вене.
Печатался как поэт с 1945 года. В ранних сборниках стихов выступал как приверженец коммунистических идей: «Стихи и песни» («Verše a písně», 1952 год) и «Время любви и борьбы» («Čas lásky a boje», 1954 год). Известен прежде всего как драматург; автор около 45 пьес, отмеченных остротой и актуальностью социальной проблематики, в том числе драм «Такая любовь» («Taková láska», 1957 год), «Третья сестра» («Třetí sestra», 1960 год), «Нули» («Nuly», 1998 год). Драма «Ecce Constantia» (1989 год) посвящена судьбе Я. Гуса.
Среди прозаич. сочинений Когоута: автобиографические романы «Из дневника контрреволюционера» («Z deníku kontrarevolucionáře», 1969 год), «Где зарыта собака» («Kde je zakopán pes», 1987 год); антитоталитарный роман «Палачка» («Katyně», 1970 год), соединяющий традиции Я. Гашека и Ф. Кафки. Инсценировки романа-притчи «Пат, или Игра королей» («Pat aneb Hra králů», 1991 год) ставились во многих театрах России. Мемуары Когоута «Час танца и любви» («Hodina tance a lásky», 1989 год) посвящены Второй мировой войне.
Сочинения:
Палачка. М., 1994;
Такая любовь. СПб., 2007.