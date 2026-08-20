КОГОРТА

КОГОРТА (лат. cohors, родительный падеж cohortis, буквально - ого­ро­жен­ное ме­сто, двор; тол­па, стая; де­ся­тая часть ле­гио­на) - од­но из главных так­тических под­раз­де­ле­ний ар­мии Древ­не­го Ри­ма .

Чис­лен­ность когорты - 360-600 вои­нов. Когорту ввёл в 107 году до нашей эры кон­сул Г. Ма­рий в свя­зи с пе­ре­хо­дом в Древ­нем Ри­ме от ми­ли­ци­он­ной к на­ём­ной ар­мии. Вклю­ча­ла 3 ма­ни­пу­лы, 10 когорт со­став­ля­ли ле­ги­он. Ко­ман­до­вал когортой во­енный три­бун.

Объ­е­ди­не­ние ма­ни­пул в когорте по­вы­си­ло са­мо­стоя­тель­ность и удар­ную си­лу отдельных под­раз­де­ле­ний ле­гио­на и улуч­ши­ло управ­ле­ние ими, по­ло­жив на­ча­ло раз­ви­тию ко­горт­ной так­ти­ки римской ар­мии. Когорты по­зво­ля­ли бо­лее гиб­ко при­спо­саб­ли­вать бое­вой по­ря­док ле­гио­на для дей­ст­вий в различных ус­ло­ви­ях бое­вой об­ста­нов­ки, стро­ить его в 3-2 ли­нии и да­же сво­дить в од­ну ли­нию, вы­де­лять часть сил в ре­зерв, до­пуска­ли пе­ре­строе­ние бое­во­го по­ряд­ка ле­гио­на в хо­де боя.

На­ря­ду с ле­ги­он­ны­ми пехотными когортами су­ще­ст­во­ва­ли так­же вспо­мо­гательные кон­ные когорты, ир­регу­ляр­ные ле­ги­он­ные кон­ные когорты, ир­ре­гу­ляр­ные штур­мо­вые когорты, раз­ве­ды­вательные когорты (в ар­мии М. Ан­то­ния), когорты римской городской стра­жи и др. От­дель­но вы­де­ля­лись так называемые пре­то­ри­ан­ские когорты - эс­корт пре­то­ра (гу­бер­на­то­ра римской про­вин­ции). Ко­горт­ная ор­га­ни­за­ция ле­гио­на со­хра­ня­лась до конца II века нашей эры.

В пе­ре­нос­ном смыс­ле когорта - креп­ко спло­чён­ная груп­па лю­дей, со­рат­ни­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)