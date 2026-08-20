КОГЕН ГЕРМАН
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КОГЕН ГЕРМАН - немецкий философ, глава марбургской школы неокантианства.
Учился в иудейской богословской семинарии в Бреслау, затем в университетах Бреслау, Берлина и Галле. Защитив в 1873 году диссертацию в Марбургском университете, преподавал в нём до 1912 года (профессор с 1876 года), затем профессор Высшей школы иудаистики в Берлине. Во время поездки в Россию в 1914 году читал лекции в Варшаве и Петрограде.
Переосмысляя исходные положения философии И. Канта, Коген устраняет центральное для неё понятие «вещи в себе» и связанное с ним различие чувственности и рассудка. Опираясь на кантовское учение о регулятивных идеях разума, Коген истолковывает «вещь в себе» не как существующую вне и независимо от познания, а как целенаправленную идею мышления: в отличие от Канта, Коген утверждал, что мышление порождает не только форму, но и содержание познания. Наиболее наглядной моделью порождения знания мышлением является, по Когену, математика, особенно теория бесконечно малых. Подобно тому как математика выступает у Когена в качестве фундамента естественных наук, так учение о праве служит основой наук о духе.
Сохраняя характерный для Канта приоритет практического разума по отношению к теоретическому, Коген утверждает примат этики над наукой. Теоретическое познание и право, наука и правовое (либеральное) государство составляют, по Когену, фундамент культуры и условие свободы человеческой личности - важнейшей цели исторического развития. Система Когена охватывает «логику чистого познания», «этику чистой воли» и «эстетику чистого чувства». Вслед за Кантом он даёт моральное истолкование религии: идея Бога как гаранта вечного нравственного миропорядка определяет «этический монотеизм» Когена, в духе которого он истолковывал традицию иудаизма («Религия разума по источникам иудаизма» - «Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums», 1919). В 2002 году в Цюрихе создано общество Когена.
Сочинения:
Das Prinzip der Infinitesemal-Methode und seine Geschichte. В., 1883. Fr./M., 1968;
Kants Begründung der Ästhetik. В., 1889;
Kants Begründung der Ethik. 2. Aufl. B., 1910;
Der Begriff der Religion im System der Philosophie. В., 1915;
System der Philosophie. B., 1922–1923. Bd 1–3;
Kants Theorie der Erfahrung. 4. Aufl. B., 1925. Cohen, 2006.
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