МИХАИЛ

МИХАИ́Л (Чуб Ми­ха­ил Ан­д­рее­вич). Ар­хи­епи­скоп Там­бов­ский и Ми­чу­рин­ский (с 1974 года), пат­ро­лог. До­цент ка­фед­ры пат­ро­ло­гии ЛДА (1953-1955 годы), ма­гистр бо­го­сло­вия (1974 год).

Из се­мьи про­тои­е­рея. Окон­чил за­оч­ный Институт ино­странных язы­ков (1940 года) в Ленин­граде и Ле­нинградскую ду­хов­ную ака­де­мию (ЛДА; 1950 год).

В 1950 году ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки. В 1953 году при­нял мо­на­ше­ст­во и ру­ко­по­ло­жен во епи­ско­па Луж­ско­го, ви­кар­но­го епи­ско­па Ле­нинградской епар­хии, в его ве­де­нии на­хо­ди­лись при­хо­ды и мо­на­стыри Московского пат­ри­ар­ха­та в Фин­лян­дии.

До­цент ка­фед­ры пат­ро­ло­гии ЛДА (1953-1955 годы), ма­гистр бо­го­сло­вия (1974 год).

С 1957 года по­сле­до­ва­тель­но за­ни­мал несколько епис­коп­ских ка­федр: Бер­лин­скую и Гер­ман­скую (од­но­вре­мен­но управ­лял Смо­лен­ской епар­хи­ей, являлся заместителем пред­се­да­те­ля От­де­ла внеш­них цер­ков­ных сно­ше­ний), Ижев­скую и Уд­мурт­скую, Там­бов­скую и Ми­чу­рин­скую и других.

Член ред­кол­ле­гии сборника «Бо­го­слов­ские тру­ды» (с 1959 года), в ко­то­ром на­пе­ча­тал ряд сво­их пат­ро­ло­гических ра­бот. Ис­сле­до­ва­тель и пе­ре­во­дчик тво­ре­ний св. Ме­фо­дия Олим­пий­ско­го . По­сто­ян­ный со­труд­ник «Жур­на­ла Мо­с­ков­ской пат­ри­ар­хии» . Член Ко­мис­сии Свя­щен­но­го Си­но­да по во­про­сам хри­сти­ан­ско­го един­ст­ва и меж­цер­ков­ных сно­ше­ний, Ко­мис­сии по вы­ра­бот­ке тем для Все­пра­во­слав­но­го со­бо­ра (1968 год). Книж­ное со­б­ра­ние Михаила лег­ло в ос­но­ву фон­да Си­но­даль­ной библиотеки Московского пат­ри­ар­ха­та.

Сочинения:

Аг­ра­фы в тво­ре­ни­ях свя­щен­но­му­че­ни­ка Ме­фо­дия // Жур­нал Мо­с­ков­ской пат­ри­ар­хии. 1954. № 6;

Хри­сто­ло­ги­че­ские про­бле­мы в за­пад­ном бо­го­сло­вии // Бо­го­слов­ские тру­ды. М., 1968. Сб. 4;

Свя­той свя­щен­но­му­че­ник Ме­фо­дий и его бо­го­сло­вие // Там же. М., 1973. Сб. 10, 11.