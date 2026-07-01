МИХАИЛ
МИХАИ́Л (Чуб Михаил Андреевич). Архиепископ Тамбовский и Мичуринский (с 1974 года), патролог. Доцент кафедры патрологии ЛДА (1953-1955 годы), магистр богословия (1974 год).
Из семьи протоиерея. Окончил заочный Институт иностранных языков (1940 года) в Ленинграде и Ленинградскую духовную академию (ЛДА; 1950 год).
В 1950 году рукоположен в священники. В 1953 году принял монашество и рукоположен во епископа Лужского, викарного епископа Ленинградской епархии, в его ведении находились приходы и монастыри Московского патриархата в Финляндии.
Доцент кафедры патрологии ЛДА (1953-1955 годы), магистр богословия (1974 год).
С 1957 года последовательно занимал несколько епископских кафедр: Берлинскую и Германскую (одновременно управлял Смоленской епархией, являлся заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений), Ижевскую и Удмуртскую, Тамбовскую и Мичуринскую и других.
Член редколлегии сборника «Богословские труды» (с 1959 года), в котором напечатал ряд своих патрологических работ. Исследователь и переводчик творений св. Мефодия Олимпийского. Постоянный сотрудник «Журнала Московской патриархии». Член Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений, Комиссии по выработке тем для Всеправославного собора (1968 год). Книжное собрание Михаила легло в основу фонда Синодальной библиотеки Московского патриархата.
Сочинения:
Аграфы в творениях священномученика Мефодия // Журнал Московской патриархии. 1954. № 6;
Христологические проблемы в западном богословии // Богословские труды. М., 1968. Сб. 4;
Святой священномученик Мефодий и его богословие // Там же. М., 1973. Сб. 10, 11.