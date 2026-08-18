КОГАН ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ
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КОГАН ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ - российский скрипач, педагог, народный артист СССР (1966 год).
Окончил Московскую консерваторию (1948 год) и аспирантуру при ней (1953 год) по классу А.И. Ямпольского. 1-я премия Международного конкурса скрипачей имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1951 год). С 1944 года солист Московской филармонии.
Один из крупнейших представителей отечественной скрипичной школы, активно выступал как солист в СССР и за рубежом. Играл в трио с Э.Г. Гилельсом и М.Л. Ростроповичем, в дуэте с женой - скрипачкой Е.Г. Гилельс (1919-2008 годы). В обширном репертуаре выделялись виртуозная музыка Н. Паганини, Г. Венявского, П. Сарасате, миниатюры Ф. Крейслера, разлинчные транскрипции.
Когану посвящены Концерт-рапсодия для скрипки с оркестром А.И. Хачатуряна, концерты Т.Н. Хренникова, К. Караева, М.С. Вайнберга, А. Жоливе. С 1952 года преподавал в Московской консерватории (с 1963 года профессор, с 1969 года заведующий кафедрой), среди учеников: М.Л. Яшвили, А.Б. Корсаков, В. Муллова. Снялся в фильме «Никколо Паганини» (1982 год, реж. Л.И. Менакер). Ленинская премия (1965 год).
Его сын - Павел Леонидович (родился в 1952 году, Москва), скрипач (ученик Ю.И. Янкелевича), дирижёр, народный артист РФ (1994 год). С 1989 года художественный руководитель и главный дирижёр Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО).
Государственная премия РФ (1997 год).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.