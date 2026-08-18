КОГАН ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ На чтение: 1 минута

КОГАН ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ - российский скри­пач, пе­да­гог, народный артист СССР (1966 год).

Окон­чил Московскую консерваторию (1948 год) и ас­пи­ран­ту­ру при ней (1953 год) по клас­су А.И. Ям­поль­ско­го. 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са скри­па­чей имени ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты в Брюс­се­ле (1951 год). С 1944 года со­лист Московской фи­лар­мо­нии.

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей отечественной скри­пич­ной шко­лы, ак­тив­но вы­сту­пал как со­лист в СССР и за ру­бе­жом. Иг­рал в трио с Э.Г. Ги­лель­сом и М.Л. Рос­тро­по­ви­чем, в ду­эте с же­ной - скри­пач­кой Е.Г. Ги­лельс (1919-2008 годы). В об­шир­ном ре­пер­туа­ре вы­де­ля­лись вир­ту­оз­ная му­зы­ка Н. Па­га­ни­ни , Г. Ве­няв­ско­го, П. Са­ра­са­те, ми­ниа­тю­ры Ф. Крейс­ле­ра, разлинчные транс­крип­ции.

Когану по­свя­ще­ны Кон­церт-рап­со­дия для скрип­ки с ор­ке­ст­ром А.И. Ха­ча­ту­ря­на, кон­цер­ты Т.Н. Хрен­ни­ко­ва, К. Ка­рае­ва, М.С. Вайн­бер­га, А. Жо­ли­ве. С 1952 года пре­по­да­вал в Московской консерватории (с 1963 года профессор, с 1969 года заведующий ка­фед­рой), сре­ди уче­ни­ков: М.Л. Яшви­ли, А.Б. Кор­са­ков, В. Мул­ло­ва. Снял­ся в филь­ме «Ник­ко­ло Па­га­ни­ни» (1982 год, реж. Л.И. Ме­на­кер). Ле­нин­ская премия (1965 год).

Его сын - Па­вел Ле­о­ни­до­вич (родился в 1952 году, Мо­ск­ва), скри­пач (уче­ник Ю.И. Ян­ке­ле­ви­ча), ди­ри­жёр, народный артист РФ (1994 год). С 1989 года художественный руководитель и главный ди­ри­жёр Московского государственного ака­де­мического сим­фо­ни­че­ско­го ор­ке­ст­ра (МГАСО).

Государственная премия РФ (1997 год).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.