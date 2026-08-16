КОГАЛЫМ

КОГАЛЫМ - го­род в Рос­сии, на се­ве­ре Хан­ты-Ман­сий­ско­го ав­то­ном­но­го окуга.

Население 58,9 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в Западной Си­би­ри, в северной час­ти Сред­не­об­ской низ­мен­но­сти, на ле­вом бе­ре­гу реки Ин­гуя­гун. Железнодорожная стан­ция. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1975 году в свя­зи с ос­вое­ни­ем неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний и строи­тель­ст­вом железной дороги Сур­гут - Урен­гой. Го­род с 1985 года.

Цер­ков­ный ком­плекс Пат­ри­ар­ше­го по­дво­рья Свя­то-Ус­пен­ско­го Пюх­тиц­ко­го жен­ско­го монастыря с церковью Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (ар­хи­тек­то­ры А.В. Ра­ды­гин, А.А. Кле­вер, 1996-1998 годы). В Когалыме на­хо­дят­ся скульп­тур­ные ком­по­зи­ции: «Па­мят­ное ме­сто» - ме­мо­ри­аль­ное со­ору­же­ние в па­мять о жерт­вах в Великой Отечественной вой­не (1987 год, архитектор А.А. Ани­си­мов); «Неф­тя­ни­ки» (1989 год; скульп­тор А.И. Сы­со­лов, архитектор Р.А. Муф­та­хов); «Ле­то­пи­си Рос­сии» (2001 год, скульп­тор З.К. Це­ре­те­ли, архитектор А.И. Чур­ба­нов); «Кап­ля жиз­ни» (2001 год, скуль­п­тор А.Н. Ко­валь­чук, архитектор Чур­ба­нов).

На­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ский и про­ект­ный институт неф­ти (1996 год). Фи­лиа­лы государственных ву­зов Тю­ме­ни - университета, неф­те­га­зо­во­го университета, Том­ско­го государственного университета сис­тем уп­рав­ления и ра­дио­элек­тро­ни­ки. Му­зеи: изо­бра­зительных ис­кусств (1987 год, современный ста­тус с 2000 года), городской крае­вед­че­ский (1989 год, от­крыт в 1993 году).

Когалым - один из важ­ней­ших российских цен­тров до­бы­чи неф­ти (36 миллионов тонн, 2007 год). Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - «Ко­га­лым­неф­те­газ» (струк­тур­ное под­раз­де­ле­ние ком­па­нии «ЛУКОЙЛ-За­пад­ная Си­бирь»). Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, лёг­кой промышленности и др.

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