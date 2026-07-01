КОФУН
КОФУН - археологическая культура и исторический период в рамках раннего Средневековья на Японских островах.
Распространена от севера острове Хонсю (район современного города Сендай) до северо-востока острова Кюсю; центр - в долине Нара. Описания конструкции и состава инвентаря «императорских» курганов содержатся в японской летописи «Нихон сёки» (завершена в 720 году). Первые официальные раскопки кургана Самурайдзука (ныне префектура Тотиги, к северу от Токио) провёл М. Мицукуни (внук основателя династии Токугава) в 1692 году. Научные раскопки с начала XX века (А. Тюити, М. Йонэкити, Т. Кэндзо, К. Хамада и др.). Из более 10 тысяч выявленных курганов на основании письменных источников 188 и 522 годов погребения выделяют как гробницы «императоров» или «императриц» и членов их семей; с конца XIX века на раскопки этих могил наложен мораторий, из которого редко делали исключения по специальному разрешению японского императорского двора. В 2008 году проведено обследование кургана Госаси (на территории современного города Нара), приписываемого «императрице» Дзингу (традиционная дата 201-269 годы), и установлена его датировка - около 400 года. Кофун подразделяют на 3 этапа: конец III-IV века (связан с Яёй культурой), конец IV-V века, VI-VII века.
Курганы правителей могут занимать площадь до 486×305 м при сохранившейся высотой 35 м [курган Дайсэнрё, приписываемый «императору» Нинтоку (традиционная дата 313-399 годы)], с начала V века размеры курганов уменьшаются. Для «Больших» курганов («императорских» и элиты) типична конусовидная насыпь с уплощённым трапециевидным выступом («в форме замочной скважины»), окружённая 1-3 рвами с водой, иногда дополненными изгородью из камней. На позднем этапе появляются курганы, восьмиугольные в плане (особое значение цифры 8 связывают с влиянием китайской космологии), а также круглые, на 2-ступенчатом квадратном основании, выложенном камнем. На склонах насыпи устанавливались, в зависимости от статуса погребённого, до нескольких тысяч глиняных фигур (ханива). Первоначально могильные камеры часто устраивали в насыпи; во 2-й половине Кофуна - под насыпью; на позднем этапе появляется коридор, ведущий к камере. Стены камеры и коридора часто оформлялись каменными плитами или скреплённой известью кладкой; иногда поверх наносилась роспись красного цвета с мифологическими и бытовыми сюжетами в китайско-корейском стиле. Гроб-колода из японского кедра (в поздний период - из камня или керамики) мог помещаться в саркофаг из галечной обкладки или каменных плит, редко - из дерева. В составе инвентаря - бронзовые позолоченные короны корейского производства, бронзовые зеркала (китайские и их местные копии), набор железного, редко бронзового оружия, доспехи, конское снаряжение, браслеты и бусы из жадеита, горного хрусталя, агата и др., подвески-магатама («в форме запятой»), железные сошники, мотыги, серпы, топоры, пилы, гвозди, керамика типа суэ (сделана на гончарном круге по кор. образцам, высокотемпературного обжига, пепельно-серого цвета, с заглаженной поверхностью или ложнотекстильным декором). Рядом с наиболее богатыми гробницами для инвентаря сооружались отдельные курганы-кладовые [в кургане Арияма, приписываемом «императору» Одзин (традиционная дата 270-310 годы; по современным исследованиям, конец IV - начало V веков), найдено более 3 тысяч металлических клинков и др.]. С конца VI века появляются трупосожжения, связываемые с распространением на Японских островах буддизма. Могилы менее знатных людей (так называемые горизонтальные гробницы) устраивались в насыпях курганов; отдельно располагались грунтовые могилы с небольшой насыпью и ограниченным набором инвентаря.
Поселения Кофуна (до 1 км2) часто окружались земляным валом. Жилища прямоугольные в плане (6-10×3-5, до 13,8×11,6 м), как правило, заглублены на 0,5 м, стены изнутри обшивались деревом. Судя по находкам ханива в форме жилищ, существовали наземные дома с деревянными стенами, высоко поднятым полом, двускатной тростниковой или соломенной крышей с выделенным коньком и отверстиями-дымоходами с двух сторон. Вход, как правило, на южной стороне, напротив - керамическая печь, хозяйственные ямы. В каждом поселении было не менее одной металлургической мастерской. Изучались керамические горны, мастерские камнерезов. Обычно использовалась керамика типа хадзи (лепная, красного цвета, часто круглодонная, продолжавшая традиции культуры Яёй), каменные и керамические пряслица, железные ножи, серпы, шилья и др. В основе хозяйства - заливное рисоводство; письменные источники свидетельствуют о строительстве в начале V века «великих каналов» в Ямасиро (ныне префектура Киото); в Хоэндзака (город Осака) исследованы склады, в которых могло храниться до 4500 т риса.
Культура Кофуна сложилась на местной основе, при значительном китайском и, особенно, корейском влиянии (в т. ч. миграции с территории Кореи). «Милитаризацию» погребального инвентаря в конце IV - начале V веков объясняют участием «континентального всаднического» компонента в формировании японской аристократии и культуры. Появление некоторых железных палашей с кольцевым навершием, пластинчатых шлемов, сёдел с высокой лукой, круглых стремян связывают с сяньбэйским влиянием через корейское (когурёское; смотри в статье Когурё) посредничество. Контакты носили двусторонний характер. Территориальные группы «Больших» курганов принято соотносить с протогосударственными образованиями, о которых сообщают японские летописи. На их основе в III-IV веках формируется государство Ямато, с правителями которого также связывают некоторые «Большие» курганы Кофуна. Использование курганов для погребения знати продолжалось и в следующий период японского раннего Средневековья (Асука).