КОФУ

КОФУ - город в Японии.

Административный центр пре­фек­ту­ры Яма­на­си. Население 189,9 тысяч человек (2009; об­ра­зу­ет еди­ную аг­ло­ме­ра­цию с го­ро­да­ми Каи, Сё­ва, Тюо, Фу­эфу­ки). Рас­по­ло­жен в центральной час­ти острова Хон­сю, на реке Ара­ка­ва. Транс­порт­ный узел. Че­рез Кофу про­хо­дит ско­ро­ст­ная ав­то­стра­да «Тюо» (То­кио - На­гоя; 1982).

Ос­но­ван в 1519 году пра­ви­те­лем провинции Каи (ны­не пре­фек­ту­ра Яма­на­си) Та­кэ­да Но­бу­то­ра. В эпо­ху Сэн­го­ку дзи­дай ре­зи­ден­ция дай­мё Та­кэ­да Син­гэ­на (1521-1573 годы), а за­тем его сы­на Та­кэ­да Ка­цуё­ри (1546-1582 годы). С 1582 года под вла­стью ро­да То­ку­га­ва. В пе­ри­од Эдо (1603-1868 годы) Кофу раз­ви­вал­ся как центр тор­гов­ли, про­изводства юве­лир­ных из­де­лий. В 1889 году в со­став Кофу был вклю­чён ряд близ­ле­жа­щих на­се­лён­ных пунк­тов. Ста­тус го­ро­да с 1889 года, «осо­бо­го го­ро­да» - с 2000 года.

Со­хра­ни­лись руи­ны зам­ка Ко­фу (1583, по­стра­дал при по­жа­ре в 1727 году, не вос­ста­нав­ли­вал­ся, основные со­ору­же­ния раз­ру­ше­ны в 1870-х годах). Буд­дий­ские хра­мы Эн­та­куд­зи (из­вес­тен с IX века), Дай­сэнд­зи (1521), Каи-Дзэн­код­зи (1558; име­ет ста­тус «важ­но­го куль­тур­но­го дос­тоя­ния»). Син­тои­ст­ские хра­мы Та­кэ­да-дзи­нд­зя (1919; на мес­те зам­ка Цу­цуд­зи­гаса­ки, бывшей ре­зи­ден­ции ро­да Та­кэ­да Син­гэ­на, ору­жие и до­ку­мен­ты экс­по­ни­ру­ют­ся в му­зее при хра­ме), Ка­над­за­кура-дзинд­зя (со­глас­но ле­ген­дам, ос­но­ван в V веке, сго­рел в 1955 году, вос­ста­нов­лен в 1959 году). Ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки - кур­га­ны Тё­сид­зу­ка-Ко­фун и Ма­руя­мад­зу­ка-Ко­фун. Па­мят­ник Та­кэ­да Син­гэ­ну.

Уни­вер­си­те­ты: Яма­на­си (1949), пре­фек­ту­ры Яма­на­си (2005), Яма­на­си Га­ку­ин (1962, не­го­су­дарственный). Му­зеи: ху­до­же­ст­вен­ный (в кол­лек­ции - кар­ти­ны французского жи­во­пис­ца Ж.Ф. Мил­ле), ли­те­ра­тур­ный, нау­ки (с пла­не­та­ри­ем), ар­хео­ло­ги­че­ский, дра­го­цен­ных кам­ней, хру­ста­ля. Центр промышленности пре­фек­ту­ры Яма­на­си (экс­по­ни­ру­ют­ся 4,5 тысячи об­раз­цов ме­ст­ной про­дук­ции). Зоо­парк. Еже­год­ный во­енно-ис­то­рический фес­ти­валь «Син­гэн-ко-ма­цу­ри» в честь Та­кэ­да Син­гэ­на.

Пред­при­ятия элек­трон­ной (кон­троль­но-из­ме­рительные при­бо­ры - ком­па­ния «Yoko­gawa Electric Corp.», ау­дио- и ви­део­ап­па­ра­ту­ра - «Pioneer Video Corp.» и др.), по­ли­гра­фи­че­ской, пи­ще­вой, тек­стиль­ной (шёл­ко­вые и син­те­тические тка­ни) промышленности. Про­изводство раз­но­об­раз­ных точ­ных при­бо­ров («Ta­kahata Seiko Co.», «THK Co.»), плён­ки для рент­ге­нов­ских ап­па­ра­тов, рас­ход­ных ма­те­риа­лов для ко­пи­ро­валь­ной тех­ни­ки и ла­зер­ных прин­те­ров, ог­ра­ноч­ных стан­ков, ком­прес­со­ров, амор­ти­за­то­ров и подъ­ём­ных ме­ха­низ­мов. Тра­ди­ци­он­ное (с XVI века) про­изводство юве­лир­ных из­де­лий из ме­ст­но­го гор­но­го хру­ста­ля.

Центр сельскохозяйственного рай­она (шел­ко­вод­ст­во, жи­вот­но­вод­ст­во, пло­до­вод­ст­во), один из главных цен­тров ви­но­гра­дар­ст­ва Япо­нии (пер­вое японское ви­но про­из­ве­де­но в Кофу в 1871 году).

В Кофу рас­по­ло­жен ку­рорт с го­ря­чи­ми ис­точ­ни­ка­ми Юму­ра (из­вест­ны с IX века), Се­ки­суйд­зи и др.; ту­ри­стический центр. На южной ок­раи­не Кофу - трас­са для ис­пы­та­ний ско­ро­ст­ных по­ез­дов на маг­нит­ной по­душ­ке (1997; в 2003 года по­став­лен ре­корд ско­ро­сти - 581 км/ч).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)