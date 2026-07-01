КОФУ
КОФУ - город в Японии.
Административный центр префектуры Яманаси. Население 189,9 тысяч человек (2009; образует единую агломерацию с городами Каи, Сёва, Тюо, Фуэфуки). Расположен в центральной части острова Хонсю, на реке Аракава. Транспортный узел. Через Кофу проходит скоростная автострада «Тюо» (Токио - Нагоя; 1982).
Основан в 1519 году правителем провинции Каи (ныне префектура Яманаси) Такэда Нобутора. В эпоху Сэнгоку дзидай резиденция даймё Такэда Сингэна (1521-1573 годы), а затем его сына Такэда Кацуёри (1546-1582 годы). С 1582 года под властью рода Токугава. В период Эдо (1603-1868 годы) Кофу развивался как центр торговли, производства ювелирных изделий. В 1889 году в состав Кофу был включён ряд близлежащих населённых пунктов. Статус города с 1889 года, «особого города» - с 2000 года.
Сохранились руины замка Кофу (1583, пострадал при пожаре в 1727 году, не восстанавливался, основные сооружения разрушены в 1870-х годах). Буддийские храмы Энтакудзи (известен с IX века), Дайсэндзи (1521), Каи-Дзэнкодзи (1558; имеет статус «важного культурного достояния»). Синтоистские храмы Такэда-дзиндзя (1919; на месте замка Цуцудзигасаки, бывшей резиденции рода Такэда Сингэна, оружие и документы экспонируются в музее при храме), Канадзакура-дзиндзя (согласно легендам, основан в V веке, сгорел в 1955 году, восстановлен в 1959 году). Археологические памятники - курганы Тёсидзука-Кофун и Маруямадзука-Кофун. Памятник Такэда Сингэну.
Университеты: Яманаси (1949), префектуры Яманаси (2005), Яманаси Гакуин (1962, негосударственный). Музеи: художественный (в коллекции - картины французского живописца Ж.Ф. Милле), литературный, науки (с планетарием), археологический, драгоценных камней, хрусталя. Центр промышленности префектуры Яманаси (экспонируются 4,5 тысячи образцов местной продукции). Зоопарк. Ежегодный военно-исторический фестиваль «Сингэн-ко-мацури» в честь Такэда Сингэна.
Предприятия электронной (контрольно-измерительные приборы - компания «Yokogawa Electric Corp.», аудио- и видеоаппаратура - «Pioneer Video Corp.» и др.), полиграфической, пищевой, текстильной (шёлковые и синтетические ткани) промышленности. Производство разнообразных точных приборов («Takahata Seiko Co.», «THK Co.»), плёнки для рентгеновских аппаратов, расходных материалов для копировальной техники и лазерных принтеров, ограночных станков, компрессоров, амортизаторов и подъёмных механизмов. Традиционное (с XVI века) производство ювелирных изделий из местного горного хрусталя.
Центр сельскохозяйственного района (шелководство, животноводство, плодоводство), один из главных центров виноградарства Японии (первое японское вино произведено в Кофу в 1871 году).
В Кофу расположен курорт с горячими источниками Юмура (известны с IX века), Секисуйдзи и др.; туристический центр. На южной окраине Кофу - трасса для испытаний скоростных поездов на магнитной подушке (1997; в 2003 года поставлен рекорд скорости - 581 км/ч).