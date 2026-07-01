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КОФОРИДУА
КОФОРИДУА - город на юго-востоке Ганы.
Административный центр Восточной области. Население 109,5 тысяч человек (2009). Железнодорожная станция на магистрали Аккра - Кумаси. Узел автодорог. Основан в 1875 году выходцами из Ашанти (смотри Ашанти конфедерация). Развитие города началось после строительства в 1923 году железной дороги. Торговый центр сельскохозяйственного района (какао, масличная пальма, кола, маниок, зерновые). Предприятия пищевой промышленности (в т. ч. производство пальмового масла, фруктовых соков), изготовление мебели. Кустарные промыслы.
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