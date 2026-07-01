КОФОРИДУА

КОФОРИДУА - город на юго-востоке Ганы.

Административный центр Восточной области. Население 109,5 тысяч человек (2009). Железнодорожная стан­ция на ма­ги­ст­ра­ли Ак­кра - Ку­ма­си. Узел ав­то­до­рог. Ос­но­ван в 1875 году вы­ход­ца­ми из Ашан­ти (смотри Ашан­ти кон­фе­де­ра­ция). Раз­ви­тие го­ро­да на­ча­лось по­сле строи­тель­ст­ва в 1923 году же­лез­ной до­ро­ги . Тор­го­вый центр сельскохозяйственного рай­она (ка­као, мас­лич­ная паль­ма, ко­ла, ма­ни­ок, зер­но­вые). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (в т. ч. про­изводство паль­мо­во­го мас­ла, фрук­то­вых со­ков), из­го­тов­ле­ние ме­бе­ли. Кус­тар­ные про­мыс­лы.

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