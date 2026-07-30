КОФОД АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Российский государтсвенный деятель , учёный. Статский советник (1915), ме­муа­рист .

Окон­чил Ко­ро­лев­скую ве­те­ринар­ную и сельскохозяйственную ака­де­мию в Ко­пен­га­ге­не (1875). С 1878 года в Рос­сии (в 1892 году принял российское под­дан­ст­во). Управ­ляю­щий име­ни­ем Ти­то­во в Лих­вин­ском уезде Ка­луж­ской губернии (1880-1886 годы). Оцен­щик в Обществе вза­им­но­го по­зе­мель­но­го кре­ди­та (1887-1889 годы), за­тем в Дво­рян­ском зе­мель­ном бан­ке (1889-1905 годы; с 1890 года в от­де­ле­нии бан­ка в Са­ма­ре, с 1892 года в Тиф­ли­се, с 1901 года в Мо­ги­лё­ве). В начале 1900-х годах пер­вым в Рос­сии при­сту­пил к сис­те­ма­тическому изу­че­нию прак­ти­ки доб­ро­воль­ных кре­сть­ян­ских раз­вер­ста­ний че­рес­по­лос­ных вла­де­ний (объ­еди­не­ние всех раз­роз­нен­ных уча­ст­ков ка­ж­до­го до­мо­хо­зяи­на в од­ном мес­те и пе­ре­не­се­ние ту­да усадь­бы), об­на­ру­жил около 950 де­ре­вень, где бы­ли про­ве­де­ны по­доб­ные опе­ра­ции; счи­тал пра­виль­но про­ве­дён­ные раз­вер­ста­ния главным ус­ло­ви­ем по­вы­ше­ния про­дук­тив­но­сти кре­сть­ян­ско­го хо­зяй­ст­ва, в свя­зи с этим вы­сту­пал про­тив со­хра­не­ния об­щи­ны, на­стаи­вал на не­об­хо­ди­мо­сти государственного ру­ко­во­дства раз­вер­ста­ния­ми. В 1904 году вы­сту­пил в РГО с док­ла­дом «Опы­ты са­мо­стоя­тель­но­го пе­рехо­да кре­сть­ян к хо­зяй­ст­ву на от­руб­ных уча­ст­ках на­дель­ной зем­ли» (в том же го­ду опубликован), бла­го­да­ря со­дей­ст­вию председателя Осо­бо­го со­ве­ща­ния о ну­ж­дах сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ной про­мыш­лен­но­сти С.Ю. Вит­те и его по­мощ­ни­ка А.А. Рит­ти­ха по­лу­чил воз­мож­ность со­сре­до­то­чить­ся на даль­ней­шем изу­че­нии этой те­мы, для че­го пред­при­нял по­езд­ки в стра­ны Западной Ев­ро­пы (1905-1906 годы). Чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при глав­но­управ­ляю­щем зем­ле­уст­рой­ст­вом и зем­ле­де­ли­ем (1905-1907 годы). Ис­сле­до­ва­ния Кофода «Кре­сть­ян­ские ху­то­ра на на­дель­ной зем­ле» (тома 1-2, 1905) и «Борь­ба с чрес­по­ло­си­цею в Рос­сии и за гра­ни­цею» (1906) лег­ли в ос­но­ву дея­тель­но­сти зем­ле­уст­рои­тель­ных ко­мис­сий.

Заведующий ин­ст­рук­тор­ской ча­стью при Ко­ми­те­те по зем­ле­уст­рои­тель­ным де­лам (с 1907 года; член Комиета по Вы­со­чай­ше­му на­зна­че­нию с 1912 года), один из бли­жай­ших со­труд­ни­ков А.В. Кри­во­шеи­на; пред­при­ни­мая мно­го­численные по­езд­ки по стра­не, ру­ко­во­дил про­ве­де­ни­ем зем­ле­уст­рои­тель­ных ра­бот в хо­де сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы, од­ним из идео­ло­гов ко­то­рой он вы­сту­пал. По ини­циа­ти­ве Кофода с це­лью по­пу­ля­ри­за­ции пре­иму­ществ ху­тор­ско­го хо­зяй­ст­ва для кре­сть­ян-об­щин­ни­ков ор­га­ни­зо­ва­ны экс­кур­сии в рай­оны с ху­тор­ским и от­руб­ным кре­сть­ян­ским зем­ле­вла­де­ни­ем (1907-1908 годы). Под­го­то­вил по­пу­ляр­ную бро­шю­ру для кре­сть­ян «Ху­тор­ское рас­се­ле­ние» (1907, 500 тысяч экземпляров).

Член со­ве­та ми­ни­ст­ра зем­ле­де­лия (с 1915 года). С 1916 года по ли­нии датского Крас­но­го Кре­ста ока­зы­вал по­мощь ав­ст­ро-венгерским во­ен­но­плен­ным, в мае 1918 года по де­лам по­мо­щи во­ен­но­плен­ным от­пра­вил­ся в Омск. На тер­ри­то­рии, под­кон­троль­ной Временному си­бир­ско­му пра­ви­тель­ст­ву, был аре­сто­ван, в ию­ле - октябре 1918 года на­хо­дил­ся в тюрь­ме в То­боль­ске. С октября 1918 года ми­нистр-ре­зи­дент Да­нии по де­лам во­енно­плен­ных в Си­би­ри. В 1920 году вер­нул­ся в Мо­ск­ву, вновь при­нял дат­ское под­дан­ст­во и уе­хал из РСФСР. Атта­ше по во­про­сам зем­ле­де­лия в по­соль­ст­вах Да­нии в стра­нах При­бал­ти­ки (с 1921 года) и в СССР (1924-1930 годы).

За­ни­мал­ся ис­то­ри­ей зе­мель­ных от­но­ше­ний и раз­вер­ста­ний в Ев­ро­пе. Ав­тор вос­по­ми­на­ний (опубликованы в 1945 году на датском языке, в 1985 году на английском языке, в 1997 году на русском языке под названием «50 лет в Рос­сии»).

Сочинения:

Сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ные очер­ки За­кав­ка­зья. СПб., 1904;

Рус­ское зем­ле­уст­рой­ст­во. 2-е изд. СПб., 1914.