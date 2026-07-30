КОФОД АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Российский государтсвенный деятель, учёный. Статский советник (1915), мемуарист.
Окончил Королевскую ветеринарную и сельскохозяйственную академию в Копенгагене (1875). С 1878 года в России (в 1892 году принял российское подданство). Управляющий имением Титово в Лихвинском уезде Калужской губернии (1880-1886 годы). Оценщик в Обществе взаимного поземельного кредита (1887-1889 годы), затем в Дворянском земельном банке (1889-1905 годы; с 1890 года в отделении банка в Самаре, с 1892 года в Тифлисе, с 1901 года в Могилёве). В начале 1900-х годах первым в России приступил к систематическому изучению практики добровольных крестьянских разверстаний чересполосных владений (объединение всех разрозненных участков каждого домохозяина в одном месте и перенесение туда усадьбы), обнаружил около 950 деревень, где были проведены подобные операции; считал правильно проведённые разверстания главным условием повышения продуктивности крестьянского хозяйства, в связи с этим выступал против сохранения общины, настаивал на необходимости государственного руководства разверстаниями. В 1904 году выступил в РГО с докладом «Опыты самостоятельного перехода крестьян к хозяйству на отрубных участках надельной земли» (в том же году опубликован), благодаря содействию председателя Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности С.Ю. Витте и его помощника А.А. Риттиха получил возможность сосредоточиться на дальнейшем изучении этой темы, для чего предпринял поездки в страны Западной Европы (1905-1906 годы). Чиновник особых поручений при главноуправляющем землеустройством и земледелием (1905-1907 годы). Исследования Кофода «Крестьянские хутора на надельной земле» (тома 1-2, 1905) и «Борьба с чресполосицею в России и за границею» (1906) легли в основу деятельности землеустроительных комиссий.
Заведующий инструкторской частью при Комитете по землеустроительным делам (с 1907 года; член Комиета по Высочайшему назначению с 1912 года), один из ближайших сотрудников А.В. Кривошеина; предпринимая многочисленные поездки по стране, руководил проведением землеустроительных работ в ходе столыпинской аграрной реформы, одним из идеологов которой он выступал. По инициативе Кофода с целью популяризации преимуществ хуторского хозяйства для крестьян-общинников организованы экскурсии в районы с хуторским и отрубным крестьянским землевладением (1907-1908 годы). Подготовил популярную брошюру для крестьян «Хуторское расселение» (1907, 500 тысяч экземпляров).
Член совета министра земледелия (с 1915 года). С 1916 года по линии датского Красного Креста оказывал помощь австро-венгерским военнопленным, в мае 1918 года по делам помощи военнопленным отправился в Омск. На территории, подконтрольной Временному сибирскому правительству, был арестован, в июле - октябре 1918 года находился в тюрьме в Тобольске. С октября 1918 года министр-резидент Дании по делам военнопленных в Сибири. В 1920 году вернулся в Москву, вновь принял датское подданство и уехал из РСФСР. Атташе по вопросам земледелия в посольствах Дании в странах Прибалтики (с 1921 года) и в СССР (1924-1930 годы).
Занимался историей земельных отношений и разверстаний в Европе. Автор воспоминаний (опубликованы в 1945 году на датском языке, в 1985 году на английском языке, в 1997 году на русском языке под названием «50 лет в России»).
Сочинения:
Сельскохозяйственные очерки Закавказья. СПб., 1904;
Русское землеустройство. 2-е изд. СПб., 1914.