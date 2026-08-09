КОЭЛЬО ПАОЛО
КОЭЛЬО ПАОЛО (Коэлью Паулу) - бразильский писатель.
Сын инженера. Учился в иезуитской школе, на юридическом факультете университета Рио-де-Жанейро (не окончил). Неоднократно проходил курсы терапии в психиатрических клиниках. Много путешествовал по Латинской Америке, Северной Африке, Европе. Под влиянием идей Э.А. Кроули примкнул к анархической организации, действовавшей в штате Минас-Жерайс; содержался в тюрьме, где подвергался пыткам. В 1980-х годах сблизился с католическими кругами.
Живёт в Бразилии и Франции, сотрудничает с ЮНЕСКО. В своей прозе Коэльо активно использует достижения латино-американской словесности XX века (прежде всего Х.Л. Борхеса и магического реализма), адаптируя их к запросам массового читателя. Соотношение реальности и снов, сознания и бессознательного, судьбы и свободной воли - главные темы романов-притч «Алхимик» («Alquimista», 1988, русский перевод 1997), «У реки Рио-Пьедра села я и заплакала» («Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei», 1994, русский перевод 2003), «Пятая гора» («Monte cinco», 1996, русский перевод 2001), «Книга Воина Света» («Manual do guerreiro da luz», 1997, русский перевод 2002), «Вероника решает умереть» («Veronika decide morrer», 1998, русский перевод 2001), «Ведьма из Портобелло» («A bruxa de Portobello», 2007, русский перевод 2007) и др.
Награждён орденом Почётного легиона (1999).