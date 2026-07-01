КОДЗИКИ

КОДЗИКИ - «за­пи­си о дея­ни­ях древ­ности», свод японских ми­фов и ис­то­рических пре­да­ний.

Со­став­лен в 712 году по императорскому ука­зу при­двор­ным ис­то­рио­гра­фом Оно Ясу­ма­ро со слов ска­зи­те­ля Хи­эда­но Арэ с це­лью ут­вер­жде­ния официальной ми­фо­ло­гической ис­то­рии, при­зван­ной объ­е­ди­нить все кла­ны. От­ра­жа­ет ис­то­рию воз­ник­но­ве­ния древ­не­го японского государства (Яма­то) от на­ча­ла ми­ра (раз­де­ле­ние Не­ба-Зем­ли) до прав­ле­ния им­пе­рат­ри­цы Суй­ко (593-628 годы).

«Кодзики» со­сто­ит из трёх то­мов-свит­ков. Пер­вый со­дер­жит кос­мо­го­нические ми­фы, по­ве­ст­вую­щие о со­бы­ти­ях на Рав­ни­не Вы­со­ко­го Не­ба, о схо­ж­де­нии на зем­лю цар­ст­вен­но­го по­том­ка бо­ги­ни солн­ца Ама­тэ­ра­су для управ­ле­ния Япо­ни­ей, о его ро­ли как ми­фического пер­во­пред­ка императорского ро­да. Вто­рой сви­ток, ох­ва­ты­ваю­щий пе­ри­од от ле­ген­дар­но­го пер­во­го зем­но­го императора Дзим­му до императора Од­зин, яв­ля­ет­ся со­б­ра­ни­ем ле­ген­дар­ных пре­да­ний о дея­ни­ях пер­вых им­пе­ра­то­ров, ос­ваи­вав­ших тер­ри­то­рию Япон­ских островов. Тре­тий, от императора Нин­то­ку до им­пе­рат­ри­цы Суй­ко, вклю­ча­ет сме­шан­ные (ми­фические и дос­то­вер­ные) све­де­ния о хо­зяй­ст­вен­но-куль­тур­ной дея­тель­но­сти древ­них япон­цев.

«Кодзики» име­ет яр­ко вы­ра­жен­ную идео­ло­гическую на­прав­лен­ность, в нём про­во­дит­ся идея на­след­ст­вен­ной пре­ем­ст­вен­но­сти от бо­гов-де­ми­ур­гов к не­бес­ным бо­гам, от них к зем­ным бо­гам, а от зем­ных - к им­пе­ра­то­рам Япо­нии. «Кодзики» счи­та­ет­ся пер­вым письменным па­мят­ни­ком Япо­нии. Текст за­пи­сан на китайском (б ́оль­шая часть) и ста­ро­япон­ском язы­ках китайскими ие­рог­ли­фа­ми. Ав­тор­ский спи­сок «Кодзики» не до­шёл до на­ших дней. Ста­рей­шим и наи­бо­лее пол­ным ва­ри­ан­том (соз­дан мо­на­хом Кэнъю в 1371-1372 годах) из пол­но­стью со­хра­нив­ших­ся спи­сков всех свит­ков «Кодзики» счи­та­ет­ся «Кни­га из Сим­пу­куд­зи», по­лу­чив­шая своё название в честь хра­ма Сим­пу­куд­зи в городе На­гоя, где она на­хо­дит­ся. Про­чте­ние «Кодзики» бы­ло осу­ще­ст­в­ле­но в XVIII веке японским учё­ным Но­ри­на­гой Мо­то­ори .

Издания:

Код­зи­ки. За­пи­си о дея­ни­ях древ­но­сти. СПб., 1994. Т.1 / Пер. и ком­мент. Е. М. Пи­нус. Т. 2–3 / Пер. и ком­мент. Л.М. Ер­ма­ко­вой, А.Н. Ме­ще­ря­ко­ва.

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