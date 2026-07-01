КОДЗИКИ
КОДЗИКИ - «записи о деяниях древности», свод японских мифов и исторических преданий.
Составлен в 712 году по императорскому указу придворным историографом Оно Ясумаро со слов сказителя Хиэдано Арэ с целью утверждения официальной мифологической истории, призванной объединить все кланы. Отражает историю возникновения древнего японского государства (Ямато) от начала мира (разделение Неба-Земли) до правления императрицы Суйко (593-628 годы).
«Кодзики» состоит из трёх томов-свитков. Первый содержит космогонические мифы, повествующие о событиях на Равнине Высокого Неба, о схождении на землю царственного потомка богини солнца Аматэрасу для управления Японией, о его роли как мифического первопредка императорского рода. Второй свиток, охватывающий период от легендарного первого земного императора Дзимму до императора Одзин, является собранием легендарных преданий о деяниях первых императоров, осваивавших территорию Японских островов. Третий, от императора Нинтоку до императрицы Суйко, включает смешанные (мифические и достоверные) сведения о хозяйственно-культурной деятельности древних японцев.
«Кодзики» имеет ярко выраженную идеологическую направленность, в нём проводится идея наследственной преемственности от богов-демиургов к небесным богам, от них к земным богам, а от земных - к императорам Японии. «Кодзики» считается первым письменным памятником Японии. Текст записан на китайском (б ́ольшая часть) и старояпонском языках китайскими иероглифами. Авторский список «Кодзики» не дошёл до наших дней. Старейшим и наиболее полным вариантом (создан монахом Кэнъю в 1371-1372 годах) из полностью сохранившихся списков всех свитков «Кодзики» считается «Книга из Симпукудзи», получившая своё название в честь храма Симпукудзи в городе Нагоя, где она находится. Прочтение «Кодзики» было осуществлено в XVIII веке японским учёным Норинагой Мотоори.
Издания:
Кодзики. Записи о деяниях древности. СПб., 1994. Т.1 / Пер. и коммент. Е. М. Пинус. Т. 2–3 / Пер. и коммент. Л.М. Ермаковой, А.Н. Мещерякова.