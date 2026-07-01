КОДЖОЯН АКОП КАРАПЕТОВИЧ
КОДЖОЯН АКОП КАРАПЕТОВИЧ - армянский график, живописец, народный художник Армянской ССР (1935 год).
В 1890-х - 1900 годах работал в ювелирной мастерской отца во Владикавказе. Учился в Мюнхене - в студии А. Ажбе (1901-1903 годы) и в АХ (1903-1907 годы) у А. Вагнера, К. Раупа. В 1909-1912 и 1914-1918 годах находился на военной службе (картограф). Жил в Москве (1912-1914 годы), Эривани-Ереване (1918-1921 годы и с 1922 года), также в Париже (1907-1909 годы) и Тебризе (Иран, 1921-1922 годы; преподавал в художественной студии А. И. Таманяна). Участвовал в археологической экспедиции Н.Я. Марра в Ани (1918 год).
Коджоян - один из родоначальников армянского искусства XX века. Исполнял рисунки (портреты, пейзажи и др.), гравюры (ксилографии, меццо-тинто). Графике Коджояна присущи богатство фантазии, тонкое чувство стиля (иллюстрации к «Армянским народным сказкам», произведениям М. Горького, Дж. Свифта, армнскому народному эпосу «Давид Сасунский» и др.). Живопись Коджояна отмечена эмоциональностью образного строя (пейзажи, жанровые работы); одним из первых в Армении обратился к исторической тематике («Расстрел коммунистов в Татеве», 1930 год, КГ Армении, Ереван). Преподавал в Ереване - в Политехническом институте (1924-1931 годы), Художественно-промышленном техникуме (1924-1937 годы) и Художественно-театральном институте (1945-1955 годы; профессор с 1947 года).
Брат графика Арама Коджояна (1889-1964 годы). В Ереване открыт Дом-музей А.К. Коджояна и А.М. Сарксяна (1973 год).
Иллюстрации:
А.К. Коджоян. «Расстрел коммунистов в Татеве». 1930. Картинная галерея Армении (Ереван). Архив БРЭ.