КОДЖОЯН АКОП КАРАПЕТОВИЧ

КОДЖОЯН АКОП КАРАПЕТОВИЧ - армянский гра­фик, жи­во­пи­сец, народный художник Армянской ССР (1935 год).

В 1890-х - 1900 годах ра­бо­тал в юве­лир­ной мас­тер­ской от­ца во Вла­ди­кав­ка­зе. Учил­ся в Мюн­хе­не - в сту­дии А. Аж­бе (1901-1903 годы) и в АХ (1903-1907 годы) у А. Ваг­не­ра, К. Рау­па. В 1909-1912 и 1914-1918 годах на­хо­дил­ся на во­енной служ­бе (кар­то­граф). Жил в Мо­ск­ве (1912-1914 годы), Эри­ва­ни-Ере­ва­не (1918-1921 годы и с 1922 года), так­же в Па­ри­же (1907-1909 годы) и Те­б­ри­зе (Иран, 1921-1922 годы; пре­по­да­вал в ху­дожественной сту­дии А. И. Та­ма­ня­на). Уча­ст­во­вал в ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ции Н.Я. Мар­ра в Ани (1918 год).

Коджоян - один из ро­до­на­чаль­ни­ков армянского искусства XX века. Ис­пол­нял ри­сун­ки (порт­ре­ты, пей­за­жи и др.), гра­вю­ры (кси­ло­гра­фии, мец­цо-тин­то). Гра­фи­ке Коджояна при­су­щи бо­гат­ст­во фан­та­зии, тон­кое чув­ст­во сти­ля (ил­лю­ст­ра­ции к «Ар­мян­ским на­род­ным сказ­кам», про­из­ве­де­ни­ям М. Горь­ко­го, Дж. Свиф­та, армнскому народному эпо­су «Да­вид Са­сун­ский» и др.). Жи­во­пись Коджояна от­ме­че­на эмо­цио­наль­но­стью об­раз­но­го строя (пей­за­жи, жан­ро­вые ра­бо­ты); од­ним из пер­вых в Ар­ме­нии об­ра­тил­ся к ис­то­рической те­ма­ти­ке («Рас­стрел ком­му­ни­стов в Та­те­ве», 1930 год, КГ Ар­ме­нии, Ере­ван). Пре­по­да­вал в Ере­ва­не - в По­ли­тех­ническом институте (1924-1931 годы), Ху­дожественно-промышленном тех­ни­ку­ме (1924-1937 годы) и Ху­дожественно-те­ат­раль­ном институте (1945-1955 годы; профессор с 1947 года).

Брат гра­фи­ка Ара­ма Код­жоя­на (1889-1964 годы). В Ере­ва­не от­крыт Дом-му­зей А.К. Код­жоя­на и А.М. Сарк­ся­на (1973 год).

Иллюстрации:

А.К. Код­жо­ян. «Рас­стрел ком­му­ни­стов в Та­те­ве». 1930. Кар­тин­ная га­ле­рея Ар­ме­нии (Ере­ван). Архив БРЭ.