КОДЫН
КОДЫН - комплекс археологических памятников в урочище Кодын, между сёлами Чагор и Острица Глыбокского района Черновицкой области (Украина).
Открыт и начал исследоваться Б.А. Тимощуком в 1971 году, систематическиераскопки его же совместно с И.П. Русановой в 1974-1979 годах. Есть материалы голиградской культуры периода Гальштата и поянешти-лукашевской культуры. Важнейшие памятники - 2 селища V-VIII веков, на которых прослежены следующие материалы: не позднее V века - поселения карпатских курганов культуры, около середины V века непосредственно рядом с ними возникли посёлки пражской культуры, связываемые с появлением славян; в VIII веке на основе славянских традиций, ассимилировавших предшествующие, развивались поселения культуры Луки-Райковецкой (всего исследовано более 80 построек).
Славянские поселения Кодына входили в «гнездо», центр которого находился близ современного села Гореча (ныне в черте города Черновцы). Культура карпатских курганов представлена наземными и полуземляночными каркасно-столбовыми постройками со стенами, обмазанными глиной, с каменными и глинобитными очагами; их сменяют полуземлянки в основном столбовой конструкции (дома с печью-каменкой в углу; мастерские с каменными печами или очагами и рабочими площадками), наземные сараи с глинобитными стенами, ямы-хранилища и др. В основе хозяйства - земледелие (найдены серп, отпечатки зёрен проса) и животноводство (преобладали крупный рогатый скот и свиньи, кости лошади найдены только в хозяйственных постройках).
Анализ керамической коллекции и стратиграфии Кодына позволил создать хронологическую шкалу (6 периодов) для культур V-VIII веков Северной Буковины и других территорий; ряд интерригональных изделий [в том числе 2 фибулы середины - 2-й половины V века (рисунок)] дал основу для календарной датировки периодов и выделения первого достоверного эталона для изучения традиционной материальной культуры славян в V веке. На материалах Кодына и др. удалось проследить поэтапное освоение славянами Восточного Прикарпатья и ассимиляцию местного населения, отток некоторых славянских групп около конца VI - начала VII веков (по-видимому, на Балканы), новый подъём в экономическом и общественном развитии, создавший предпосылки формирования восточно-славянских раннегосударственных структур.
Иллюстрации:
Кодын. Железные фибулы середины - 2-й половины V века (по И.П. Русановой, Б.А. Тимощуку).