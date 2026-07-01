КОДЫН

КОДЫН - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков в уро­чи­ще Ко­дын, ме­ж­ду сё­ла­ми Ча­гор и Ост­ри­ца Глы­бок­ско­го района Чер­но­виц­кой области (Ук­раи­на).

От­крыт и на­чал ис­сле­до­вать­ся Б.А. Ти­мо­щу­ком в 1971 году, сис­те­ма­тическиерас­коп­ки его же совместно с И.П. Ру­са­но­вой в 1974-1979 годах. Есть ма­те­риа­лы го­ли­град­ской куль­ту­ры пе­рио­да Галь­шта­та и поя­неш­ти-лу­ка­шев­ской куль­ту­ры. Важ­ней­шие памятники - 2 се­ли­ща V-VIII веков, на ко­то­рых про­сле­же­ны сле­дую­щие ма­те­риа­лы: не позд­нее V века - по­се­ле­ния кар­пат­ских кур­га­нов куль­ту­ры, около середины V века не­по­сред­ст­вен­но ря­дом с ни­ми воз­ник­ли по­сёл­ки праж­ской куль­ту­ры, свя­зы­вае­мые с по­яв­ле­ни­ем сла­вян; в VIII веке на ос­но­ве славянских тра­ди­ций, ас­си­ми­ли­ро­вав­ших пред­ше­ст­вую­щие, раз­ви­ва­лись по­се­ле­ния куль­ту­ры Лу­ки-Рай­ко­вец­кой (все­го ис­сле­до­ва­но бо­лее 80 по­стро­ек).

Славянские по­се­ле­ния Кодына вхо­ди­ли в «гнез­до», центр ко­то­ро­го на­хо­дил­ся близ современного села Го­ре­ча (ны­не в чер­те города Чер­нов­цы). Куль­ту­ра кар­пат­ских кур­га­нов пред­став­ле­на на­зем­ны­ми и по­лу­зем­ля­ноч­ны­ми кар­кас­но-стол­бо­вы­ми по­строй­ка­ми со сте­на­ми, об­ма­зан­ны­ми гли­ной, с ка­мен­ны­ми и гли­но­бит­ны­ми оча­га­ми; их сме­ня­ют по­лу­зем­лян­ки в основном стол­бо­вой кон­ст­рук­ции (до­ма с пе­чью-ка­мен­кой в уг­лу; мас­тер­ские с ка­мен­ны­ми пе­ча­ми или оча­га­ми и ра­бо­чи­ми пло­щад­ка­ми), на­зем­ные са­раи с гли­но­бит­ны­ми сте­на­ми, ямы-хра­ни­ли­ща и др. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (най­де­ны серп, от­пе­чат­ки зё­рен про­са) и жи­вот­но­вод­ст­во (пре­об­ла­да­ли круп­ный ро­га­тый скот и сви­ньи, кос­ти ло­ша­ди най­де­ны толь­ко в хо­зяйственных по­строй­ках).

Ана­лиз ке­ра­мической кол­лек­ции и стра­ти­гра­фии Кодына по­зво­лил соз­дать хро­но­ло­гическую шка­лу (6 пе­рио­дов) для куль­тур V-VIII веков Северной Бу­ко­ви­ны и других тер­ри­то­рий; ряд ин­тер­ри­го­наль­ных из­де­лий [в том числе 2 фи­бу­лы середины - 2-й половины V века (рисунок)] дал ос­но­ву для ка­лен­дар­ной да­ти­ров­ки пе­рио­дов и вы­де­ле­ния пер­во­го дос­то­вер­но­го эта­ло­на для изу­че­ния тра­диционной ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры сла­вян в V веке. На ма­те­риа­лах Кодына и др. уда­лось про­следить по­этап­ное ос­вое­ние сла­вя­на­ми Восточного При­кар­па­тья и ас­си­ми­ля­цию мест­но­го на­се­ле­ния, от­ток не­ко­то­рых славянских групп около конца VI - начала VII веков (по-ви­ди­мо­му, на Бал­ка­ны), но­вый подъ­ём в эко­но­мическом и об­щественном раз­ви­тии, соз­дав­ший пред­по­сыл­ки фор­ми­ро­ва­ния восточно-славянских ран­не­го­су­дар­ст­вен­ных струк­тур.

Иллюстрации:

Ко­дын. Же­лез­ные фи­бу­лы середины - 2-й половины V века (по И.П. Ру­са­но­вой, Б.А. Ти­мо­щу­ку).

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