КОДУЧЧИ, КОДУССИ МАУРО

КОДУЧЧИ, КОДУССИ МАУРО (Coducci, Codussi; из­вес­тен так­же как Mauro Bergamasco, Mo­retus, Moro Lombardo, Moro di Martino, Moro da San Zaccaria) - итальянский ар­хи­тек­тор. Один из круп­ней­ших мас­те­ров и ро­до­на­чаль­ни­ков сти­ля Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния в Ве­не­ции .

Наи­бо­лее ран­ней из до­шед­ших до нас по­стро­ек Кодуччи яв­ля­ет­ся церковь Сан-Ми­ке­ле-ин-Изо­ла (1468-1477 годы), в ко­то­рой 3-ло­па­ст­ный фа­сад ук­ра­шен ор­дер­ны­ми мо­ти­ва­ми, за­им­ст­во­ван­ны­ми из церкви Сан-Фран­че­ско в Ри­ми­ни Л.Б. Аль­бер­ти, а внутреннее ба­зи­ли­каль­ное про­стран­ст­во при­бли­же­но к цен­три­че­ско­му. В ин­терь­е­ре церкви Сан-Дзак­ка­рия (1480-1500 годы) Кодуччи ис­поль­зу­ет мо­ти­вы Ф. Бру­нел­ле­ски; на фа­са­де соз­да­ёт мно­го­ярус­ную ор­дер­ную де­ко­ра­цию. В церк­вах Сан­та-Ма­рия-Фор­мо­за (1492-1504 годы, ку­поль­ная ба­зи­ли­ка) и Сан-Джо­ван­ни-Кри­зо­сто­мо (1497-1504 годы, кре­сто­во-ку­поль­ная струк­ту­ра, пи­ля­ст­ры клас­сического ор­де­ра) Кодуччи об­ра­ща­ет­ся к на­сле­дию ви­зантийского зод­че­ст­ва, объ­е­ди­няя его с язы­ком клас­сической ар­хи­тек­ту­ры.

В 1490-1495 годах Кодуччи воз­глав­лял строи­тель­ст­во Скуо­ла-Гран­де-ди-Сан-Мар­ко, за­ни­ма­ясь воз­ве­де­ни­ем фа­са­да и ле­ст­ни­цы, а в 1498 году - со­ору­же­ние ле­ст­ни­цы Скуо­ла-Гран­де-ди-Сан-Джо­ван­ни-Эванджелиста. В де­ко­ре двор­цов Кодуччи вво­дит в тра­диционную струк­ту­ру средневекового ве­не­ци­ан­ско­го двор­ца эле­мен­ты клас­сической ар­хи­тек­ту­ры: рит­мическое рас­пре­де­ле­ние окон на стро­гом фа­са­де Па­лац­цо Дзорд­зи (конец XV века), об­ли­цов­ку ис­т­рий­ским кам­нем, рус­тов­ку ниж­не­го эта­жа и пи­ля­ст­ры, об­рам­ляю­щие ок­на в Па­лац­цо Лан­до (Кор­нер-Спи­нел­ли, около 1490 года). Фа­сад Па­лаццо Ло­редан (Вен­д­ра­мин-Ка­лерд­жи, на­ча­то в 1502 гоу) впер­вые пол­но­стью оформ­лен ор­дер­ны­ми мо­ти­ва­ми (мо­тив три­ум­фаль­ной ар­ки пор­та­ла 1-го эта­жа мно­го­крат­но по­вто­ря­ет­ся в фор­ме спа­рен­ных окон, об­рам­лён­ных ко­лон­на­ми ко­ринф­ско­го ор­де­ра; за­вер­ша­ет ан­самбль вы­со­кий ан­таб­ле­мент с леп­ны­ми ор­ла­ми и гер­ба­ми на фри­зе).

Ча­со­вая баш­ня (1496-1499 годы) на площади Святого Мар­ка, за­ду­ман­ная как вход в тор­го­вые ря­ды Мер­че­рия, замк­ну­ла отк­ры­ваю­щую­ся с мо­ла пер­спек­ти­ву Пьяц­цет­ты и пред­о­пре­де­ли­ла вы­бор сти­ля для по­следо­вав­шей в XVI веке за­строй­ки всей площади Святого Мар­ка, явив­шись свя­зую­щим зве­ном ме­ж­ду го­ти­кой и клас­сической ве­не­ци­ан­ской ар­хи­тек­ту­рой Я. Сан­со­ви­но и В. Ска­моц­ци.

Иллюстрации:

М. Ко­дуч­чи. Фа­сад церк­ви Сан-Дзак­ка­рия в Ве­не­ции. 1480–1500. Фото В.М. Паппе.