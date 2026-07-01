КОДУЧЧИ, КОДУССИ МАУРО
КОДУЧЧИ, КОДУССИ МАУРО (Coducci, Codussi; известен также как Mauro Bergamasco, Moretus, Moro Lombardo, Moro di Martino, Moro da San Zaccaria) - итальянский архитектор. Один из крупнейших мастеров и родоначальников стиля Раннего Возрождения в Венеции.
Наиболее ранней из дошедших до нас построек Кодуччи является церковь Сан-Микеле-ин-Изола (1468-1477 годы), в которой 3-лопастный фасад украшен ордерными мотивами, заимствованными из церкви Сан-Франческо в Римини Л.Б. Альберти, а внутреннее базиликальное пространство приближено к центрическому. В интерьере церкви Сан-Дзаккария (1480-1500 годы) Кодуччи использует мотивы Ф. Брунеллески; на фасаде создаёт многоярусную ордерную декорацию. В церквах Санта-Мария-Формоза (1492-1504 годы, купольная базилика) и Сан-Джованни-Кризостомо (1497-1504 годы, крестово-купольная структура, пилястры классического ордера) Кодуччи обращается к наследию византийского зодчества, объединяя его с языком классической архитектуры.
В 1490-1495 годах Кодуччи возглавлял строительство Скуола-Гранде-ди-Сан-Марко, занимаясь возведением фасада и лестницы, а в 1498 году - сооружение лестницы Скуола-Гранде-ди-Сан-Джованни-Эванджелиста. В декоре дворцов Кодуччи вводит в традиционную структуру средневекового венецианского дворца элементы классической архитектуры: ритмическое распределение окон на строгом фасаде Палаццо Дзордзи (конец XV века), облицовку истрийским камнем, рустовку нижнего этажа и пилястры, обрамляющие окна в Палаццо Ландо (Корнер-Спинелли, около 1490 года). Фасад Палаццо Лоредан (Вендрамин-Калерджи, начато в 1502 гоу) впервые полностью оформлен ордерными мотивами (мотив триумфальной арки портала 1-го этажа многократно повторяется в форме спаренных окон, обрамлённых колоннами коринфского ордера; завершает ансамбль высокий антаблемент с лепными орлами и гербами на фризе).
Часовая башня (1496-1499 годы) на площади Святого Марка, задуманная как вход в торговые ряды Мерчерия, замкнула открывающуюся с мола перспективу Пьяццетты и предопределила выбор стиля для последовавшей в XVI веке застройки всей площади Святого Марка, явившись связующим звеном между готикой и классической венецианской архитектурой Я. Сансовино и В. Скамоцци.
Иллюстрации:
М. Кодуччи. Фасад церкви Сан-Дзаккария в Венеции. 1480–1500. Фото В.М. Паппе.