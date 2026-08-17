КОДСКОЕ КНЯЖЕСТВО

КОДСКОЕ КНЯЖЕСТВО - ко­да, од­но из ран­не­го­су­дар­ст­вен­ных об­ра­зо­ва­ний та­ёж­ных уг­ров (ос­тя­ков) в южной ча­сти Ниж­не­го При­обья (тер­ри­то­рия в це­лом сов­па­да­ет с гра­ни­ца­ми современного Ок­тябрь­ско­го района Хан­ты-Ман­сий­ско­го ав­то­ном­но­го округа).

Сло­жи­лось в 1-й половины II тысячелетия. Центр - Код­ский го­ро­док. По све­де­ни­ям различных ис­точ­ни­ков, в Кодском княжестве на­счи­ты­ва­лось от 8 до 14 на­се­лён­ных пунк­тов-го­род­ков (ряд го­ро­дищ ис­сле­до­ван ар­хео­ло­га­ми). Го­род­ки-кре­по­сти строи­лись пре­имущественно на вы­со­ком пра­вом бе­ре­гу реки Обь (так называемый Бе­ло­гор­ский ма­те­рик), имев­шей важ­ное транс­порт­ное и тор­го­вое зна­че­ние. Их гар­ни­зо­ны кон­тро­ли­ро­ва­ли рус­ло Оби. Од­но из са­мых из­вест­ных ниж­не­об­ских го­ро­дищ - Шер­ка­лы I - ос­татки «го­рода Сор­кор­да», упо­мя­ну­то­го в 1557 году в гра­мо­те русского ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го .

Впер­вые Кодское княжество и име­на его пра­ви­те­лей встре­ча­ют­ся в Во­ло­год­ско-Перм­ской ле­то­пи­си в свя­зи с по­хо­дом русской ра­ти (1483-1484 годы) под ко­мандование вое­вод И.И. Сал­ты­ка Тра­ви­на и князя Ф.С. Курб­ско­го Чёр­но­го за Урал. Сре­ди пле­нён­ных ими пред­во­ди­те­лей ме­ст­ных на­ро­дов упо­ми­на­ет­ся «боль­шой» код­ский князь Мол­дан. В 1583 году, во вре­мя по­хо­да Ер­ма­ка Ти­мо­фее­ви­ча в Си­бирь, ме­ж­ду ка­за­ка­ми и пра­ви­те­лем Кодского княжества князем Ала­чом (Ала­че­ем) был за­клю­чён со­юз. Сто­ро­ны до­го­во­ри­лись, что код­ские ос­тя­ки не бу­дут пре­пят­ст­во­вать про­хо­ж­де­нию че­рез тер­ри­то­рию кня­же­ст­ва ка­зачь­их от­ря­дов, воз­вра­щав­ших­ся из Си­би­ри на русские зем­ли. Ус­та­нов­ле­ние тес­ных свя­зей ме­ж­ду кла­ном Ала­че­вых и русскими вла­стя­ми по­сте­пен­но при­ве­ло к ус­та­нов­ле­нию вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти Кодского княжества от Русского государства. Код­ские кня­зья име­ли пра­во на вы­пол­не­ние су­деб­ных функ­ций и сбор яса­ка в сво­их вла­де­ни­ях, кро­ме то­го, «за служ­бу в Си­бир­ской зем­ле» им бы­ли по­жало­ва­ны но­вые во­лос­ти (Ем­дыр­ская, Ва­хов­ская, Вас-Пу­кол­ская и Кол-Пу­кол­ская). Русская ад­ми­ни­ст­ра­ция тер­пи­мо от­но­си­лась к двое­ве­рию код­ских кня­зей, ко­то­рые, с од­ной сто­ро­ны, по­чи­та­ли и хра­ни­ли языческую свя­ты­ню - «пал­тыш-бол­ван», а с дру­гой - об­ра­ща­лись в хри­сти­ан­ст­во и раз­ре­ши­ли по­стро­ить на тер­ри­то­рии Код­ско­го го­род­ка пер­вые в При­обье хра­мы - Тро­иц­кую церковь (1600 год) и церковь Святых Зо­си­мы и Сав­ва­тия (1602 год).

Русские ца­ри опи­ра­лись на пра­ви­те­лей Кодского княжества, ук­ре­п­ляя свою власть на восточных тер­ри­то­ри­ях Русского государства. В 1590-х годах при уча­стии код­ских ос­тя­ков бы­ло за­вер­шено по­ко­ре­ние Пе­лым­ско-Кон­дин­ско­го княжества (смотри в статье Кон­дин­ское кня­же­ст­во), пред­при­ня­то несколько по­хо­дов по за­вое­ва­нию зе­мель в ниж­нем и сред­нем те­че­нии Оби (Об­дор­ское и Бар­да­ко­во кня­же­ст­ва, Пе­гая Ор­да). В 1-й тре­ти XVII века си­лы Кодского княжества не­од­но­крат­но на­прав­ля­лись на вос­ток Си­би­ри, где по­дав­ля­ли со­про­тив­ле­ние «го­су­да­ре­вых из­мен­ни­ков» - тун­гу­сов и гу­ля­шей.

Кро­ме то­го, вы­ход­цы из Кодского княжества по­мо­га­ли в строи­тель­ст­ве русских кре­по­стей на но­вых зем­лях - го­ро­дов Бе­рё­зо­ва, Сур­гу­та, Том­ска, а так­же Ма­ков­ско­го и Ени­сей­ско­го ост­ро­гов, воз­мож­но, На­ры­ма и Кет­ско­го ост­ро­га. Осо­бой служ­бой яв­ля­лись еже­год­ные по­хо­ды в за­пад­но­си­бир­скую ле­со­степь на Ямыш-озе­ро за со­лью. Ос­тя­ки долж­ны бы­ли пре­до­став­лять под­во­ды для пе­ре­воз­ки цар­ской каз­ны и гон­цов.

Сто­яв­шая во гла­ве Кодского княжества се­мья кня­зей Ала­че­вых де­ли­лась на стар­шую и млад­шую ли­нии. На­се­ле­ние Кодского княжества со­стоя­ло из слу­жи­лых ос­тя­ков, ясач­но­го на­се­ле­ния и ра­бов.

В ка­те­го­рию слу­жи­лых ос­тя­ков по­па­да­ло всё ко­рен­ное на­се­ле­ние Кодского княжества, за ис­клю­че­ни­ем жи­те­лей по­жа­ло­ван­ных во­ло­с­тей. В от­ли­чие от по­след­них слу­жилые ос­тя­ки ни­ко­гда не пла­ти­ли ясак и вме­сто не­го долж­ны бы­ли не­сти во­енную служ­бу. Слу­жи­лое на­се­ле­ние - свое­об­раз­ная военная ари­сто­кра­тия - со­став­ля­ло ос­но­ву вой­ска кня­зей Ала­че­вых. Оно долж­но бы­ло яв­лять­ся по пер­во­му зо­ву сво­их пра­ви­те­лей. Во вре­мя во­енных по­хо­дов кня­зья вы­да­ва­ли им из сво­их ар­се­на­лов дос­пе­хи, шле­мы, снаб­жа­ли день­га­ми, про­ви­ан­том, со­ба­ка­ми и др. За это кня­зья по­лу­ча­ли су­ще­ст­вен­ную до­лю во­енных тро­фе­ев, чем по­кры­ва­ли во­енные рас­хо­ды. Слу­жи­лое на­се­ле­ние, не уча­ст­во­вав­шее в во­енных по­хо­дах, пла­ти­ло кня­зю «по­мин­ки» ме­ха­ми в ка­че­ст­ве свое­об­раз­но­го ви­да по­лу­доб­ро­воль­ных под­но­ше­ний.

Ясач­ное на­се­ле­ние про­жи­ва­ло в по­жа­ло­ван­ных код­ским князь­ям Ем­дыр­ской, Ва­хов­ской, Вас-Пу­кол­ской и Кол-Пу­кол­ской во­лос­тях. Ясак взи­мал­ся пре­имущественно в ви­де пуш­ни­ны. Пра­во код­ских кня­зей на сбор да­ни ос­та­ва­лось бес­спор­ным до 1628 года, ко­гда русские вла­сти по­тре­бо­ва­ли с вну­ка князя Ала­ча - князя Ми­хаи­ла Иги­чее­ви­ча (? - 1632 годы) рос­пись его ясач­ных лю­дей. По­доз­ре­вая, что он ута­ил часть сво­их под­дан­ных, то­боль­ские вое­во­ды по­сла­ли со­би­рать ясак со всех ос­тя­ков, ока­зав­ших­ся «сверх князь-Ми­хай­ло­вой рос­пи­си», что вы­зва­ло со­про­тив­ле­ние код­ско­го кня­зя.

В ка­те­го­рию ра­бов по­па­да­ли об­ни­щав­шее и за­дол­жав­шее ясач­ное на­се­ле­ние, во­ен­но­плен­ные. Хо­ло­пы вы­пол­ня­ли ра­бо­ты в до­маш­нем хо­зяй­ст­ве, на­ря­ду с обед­нев­ши­ми ос­тя­ка­ми ко­си­ли се­но и за­го­тав­ли­ва­ли строе­вой (хо­ром­ный) лес.

По­пыт­ка код­ско­го князя Дмит­рия Ми­хай­ло­ви­ча в 1630-х годов за­ме­нить «по­мин­ки» об­ро­ком оз­на­ча­ла фак­тическое изъ­я­тие при­ви­ле­гий во­енной ари­сто­кра­тии, ко­то­рая в 1643 году низ­ло­жи­ла кня­зя. Кня­же­ские вот­чи­ны бы­ли от­пи­са­ны на русского ца­ря, Кодское княжество окон­ча­тель­но ут­ра­ти­ло по­ли­тическую са­мо­стоя­тель­ность, на его тер­ри­то­рии уч­ре­ж­де­на во­лость Код­ские го­род­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)