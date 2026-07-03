КОДРЯНУ НИКОЛАЕ

Кодряну (рум. Codreanu), Николае (Зубку-Кодряну, Зубков, Николай Петрович) (1850, с. Ниспорень, Бессарабская губ. — 31.12.1878, Бухарест) — румынский публицист и писатель, революционный демократ.

Родился в семье церковного дьякона. Обучался в духовном училище в Кишиневе, затем в Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге (с 1870), состоял в народническом кружке. Вернувшись в 1874 в Кишинев, организовал там революционный кружок, но, преследуемый царской полицией, в 1875 уехал в Румынию, где продолжил революционную деятельность в Яссах и Бухаресте. Участвовал в издании первой румынской социалистической газеты «Socialistul» («Социалист»); 1-й номер вышел 26 мая 1877. Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 добровольно вступил в румынскую армию в качестве военного врача, распространял революционную литературу среди российских солдат в Румынии. Мировоззрение К. сформировалось под влиянием идей русских революционных демократов, некоторую роль сыграло знакомство с трудами К. Маркса и Ф. Энгельса , а также социологическими идеями Г. Спенсера . Крестьянский социалист-народник, К. отстаивал идею революции, критиковал сторонников социальных реформ. Исходя из формулы П. Ж. Прудона «собственность — это кража», требовал ликвидации частной и установления общественной собственности. Был страстным поборником свободы и дружбы народов, критиковал с материалистических позиций религию, настаивая на ее реакционной роли.

Лит.: Neagoe S. Nicolae Codreanu. Bucureşti, 1970; Бабий А. И. Н. П. Зубку-Кодряну. Кишинев, 1982.