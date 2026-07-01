КОДРАТ АФИНСКИЙ (др.-греч. Κοδράτος; лат. Quadratus)

Христианский писатель II в.

Кодрат Афинский был первым христианским апологетом; православная Церковь считает его одним из 70 апостолов, но это крайне маловероятно. Евсевий Кесарийский сообщает, что Кодрат обратился с апологией к императору Адриану во время его визита в Афины в 124 или 125 г., так как христиан беспокоили некие «злые люди» . Во времена Евсевия это сочинение еще имело хождение, во всяком случае, Евсевий утверждал, что оно у него было. Он восхищался умом и правоверием Кодрата и привел цитату из его апологии: «Дела нашего Спасителя всегда были очевидны, ибо были действительными: людей, которых Он исцелил, которых воскресил, видели не только в минуту их исцеления или воскрешения; они все время были на глазах не только когда Спаситель пребывал на земле, но и жили достаточно долго и после Его Воскресения, некоторые дожили и до наших времен» (Eus. HE IV, 3). В другом месте Евсевий, говоря о Дионисии Коринфском, упоминает о том, что Кодрат сменил на афинской кафедре Публия, принявшего мученическую смерть, и смог удержать афинян, которые были уже готовы отпасть от христианства.

П. Андриессен предположил, что «Апология» Кодрата дошла до нас под названием «Послание к Диогнету», но его доказательства явно недостаточны.

Исторические источники :

Евсевий Кесарийский. Церковная история, IV.