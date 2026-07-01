КОДР, СЫН МЕЛАНФА (др.-греч. Κόδρος)

Легендарный царь Афин, живший предположительно в XI в. до н.э. По преданию, он происходил из рода Нелеидов, потомок Нестора, царя Пилоса . Его отец Меланф был изгнан дорийцами из Пилоса и пришел в Аттику. После того, как он в единоборстве убил беотийского царя Ксанфа, Меланф стал царем Афин вместо царствующей семьи потомков Тесея. В царствование Кодра в Аттику вторглись дорийцы. Они получили оракул, что потерпят поражение, если убьют афинского царя, поэтому они приказали воинам щадить афинского царя. Но дельфиец Клеомант, узнав об оракуле, тайно сообщил его афинянам. Тогда Кодр, переодевшись в лохмотья и взяв вязанку хвороста, проник во вражеский лагерь, намеренно ранил серпом дорийского воина и был им убит. По другому варианту он стал собирать хворост у ворот города. Когда к нему подошли два дорийских воина и стали расспрашивать о делах в городе, он убил одного из них серпом. Дорийцы, узнав, что это афинский царь, отступили без боя. Кодру наследовал его сын Медонт. Другие сыновья Кодра участвовали в колонизации Ионии. Андрокл, законный сын Кодра, был основателем Эфеса, Навкл, незаконный сын, основал Теос, другой сын Кноп - Эрифры. Семья правила в Афинах вплоть до VIII в. до н.э.

По другой версии Кодр был последним афинским царем, его сын Медонт стал пожизненным архонтом и передал это звание своим сыновьям.

Кодр был похоронен у подножия Акрополя, на берегу Илисса. Его почитали как героя. Солон , Писистрат и Платон считались потомками Кодра. По мнению некоторых исследователей, предание о Кодре было придумано Афинами, чтобы оправдать свои претензии считаться метрополией Ионии.

Исторические источники:

Ликург. Против Леократа, 84 -86;

Павсаний. I, 19, 5; 39, 4; VII, 2; 3; VIII,52,1; IX, 37, 8; X, 10,1;

Страбон. IX,1,7; XIV, 1, 3;

Юстин. II, 6, 16 - 21.

Автор статьи: А.Б. Шарнина