КОДИКОЛОГИЯ
КОДИКОЛОГИЯ (от лат. codex, родительный падеж codicis - деревянный обрубок; скреплённые деревянные дощечки для письма, книга и ...логия) - область палеографии, изучающая древнюю и средневековую рукописную книгу.
Объекты кодикологии - сохранность рукописной книги, переплёт, особенности нумерации тетрадей и листов, система декора и иллюстраций, записи и библиотекарские пометы, не относящиеся к тексту книги. Письмо самой рукописи является одним из многих равнозначных объектов изучения кодекса.
Как самостоятельная научная дисциплина возникла в конце 1940-х годов; термин «кодикология» впервые употреблён в 1949 году французским учёным А. Дэном. Крупный вклад в развитие кодикологии внесли российские учёные О.А. Добиаш-Рождественская, А.Д. Люблинская и др.