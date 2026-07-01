КОДИКОЛОГИЯ

КОДИКОЛОГИЯ (от лат. codex, родительный падеж co­dicis - де­ре­вян­ный об­ру­бок; скреп­лён­ные де­ре­вян­ные до­щеч­ки для пись­ма, кни­га и ...ло­гия) - об­ласть па­лео­гра­фии , изу­чаю­щая древ­нюю и средневековую ру­ко­пис­ную кни­гу.

Объ­ек­ты кодикологии - со­хран­ность ру­ко­пис­ной кни­ги, пе­ре­плёт, осо­бен­но­сти ну­ме­ра­ции те­тра­дей и ли­стов, сис­те­ма де­ко­ра и ил­лю­ст­ра­ций , за­пи­си и биб­лио­те­кар­ские по­ме­ты, не от­но­ся­щие­ся к тек­сту кни­ги. Пись­мо са­мой ру­ко­пи­си яв­ля­ет­ся од­ним из многих рав­но­знач­ных объ­ек­тов изу­че­ния ко­дек­са.

Как са­мо­сто­ятельная на­учная дис­цип­ли­на воз­ни­кла в конце 1940-х годов; тер­мин «кодикология» впер­вые упот­ре­блён в 1949 году французским учё­ным А. Дэ­ном. Круп­ный вклад в раз­ви­тие кодикологии вне­сли российские учё­ные О.А. До­биаш-Рож­дест­вен­ская, А.Д. Люб­лин­ская и др.

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