КОДИФИКАЦИЯ

КОДИФИКАЦИЯ (позд­не­ла­т. co­di­fi­catio, от лат. codex - де­ре­вян­ный об­ру­бок; скреп­лён­ные де­ре­вян­ные до­щеч­ки для пись­ма, кни­га и facio - де­лать) - про­цесс све­де­ния к един­ст­ву за­ко­но­да­тель­ных ак­тов пу­тём пе­ре­ра­бот­ки, от­де­ле­ния дей­ст­вую­щих норм пра­ва от не­дей­ст­вую­щих, соз­да­ния ло­ги­че­ски цель­ной и внут­рен­не со­гла­со­ван­ной пра­во­вой сис­те­мы - свод­но­го (сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­но­го) ак­та, по­стро­ен­но­го на еди­ных прин­ци­пах (ча­ще все­го в ви­де ко­дек­са).

Наи­более из­вест­ны­ми кодификациями яв­ля­ют­ся ко­ди­фи­ка­ция Юс­ти­ниа­на (Corpus juris civilis) в Древ­нем Ри­ме , Ко­декс На­по­ле­о­на во Фран­ции, Рус­ская прав­да, Су­деб­ник 1497 года в до­ре­во­люционной Рос­сии и др. В СССР всеобъ­ем­лю­щая кодификация бы­ла про­ве­де­на в 1960-х - начале 1970-х годов, ко­гда бы­ли при­ня­ты Ос­но­вы за­ко­но­да­тель­ст­ва Союза ССР и со­юз­ных рес­пуб­лик по различным от­рас­лям пра­ва. В Российской Фе­де­ра­ции кодификация ос­нов­ных от­рас­лей про­ве­де­на в 1990-х годах.

Важ­ное зна­че­ние име­ет кодификация ме­ж­ду­народного пра­ва. Час­тич­ная кодификация отдельных ин­сти­ту­тов ме­ж­ду­народного пра­ва осо­бен­но уси­лен­но про­во­ди­лась по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны. В XIX-XX веках та­кой кодификации яви­лись Же­нев­ские кон­вен­ции 1949 года, Вен­ская кон­вен­ция 1961 года, Венская конвенция 1963 года и др.

Кодификация все­гда но­сит официальный ха­рак­тер и осу­ще­ст­в­ля­ет­ся толь­ко пра­во­твор­че­ски­ми ор­га­на­ми. Она мо­жет быть все­об­щей (рас­про­стра­ня­ет­ся на всё за­ко­но­да­тель­ст­во), от­рас­ле­вой (в рам­ках од­ной от­рас­ли пра­ва) и спе­ци­аль­ной (от­но­сит­ся к отдельному пра­во­во­му ин­сти­ту­ту).

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