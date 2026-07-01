КОДИФИКАЦИЯ
КОДИФИКАЦИЯ (позднелат. codificatio, от лат. codex - деревянный обрубок; скреплённые деревянные дощечки для письма, книга и facio - делать) - процесс сведения к единству законодательных актов путём переработки, отделения действующих норм права от недействующих, создания логически цельной и внутренне согласованной правовой системы - сводного (систематизированного) акта, построенного на единых принципах (чаще всего в виде кодекса).
Наиболее известными кодификациями являются кодификация Юстиниана (Corpus juris civilis) в Древнем Риме, Кодекс Наполеона во Франции, Русская правда, Судебник 1497 года в дореволюционной России и др. В СССР всеобъемлющая кодификация была проведена в 1960-х - начале 1970-х годов, когда были приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных республик по различным отраслям права. В Российской Федерации кодификация основных отраслей проведена в 1990-х годах.
Важное значение имеет кодификация международного права. Частичная кодификация отдельных институтов международного права особенно усиленно проводилась после Второй мировой войны. В XIX-XX веках такой кодификации явились Женевские конвенции 1949 года, Венская конвенция 1961 года, Венская конвенция 1963 года и др.
Кодификация всегда носит официальный характер и осуществляется только правотворческими органами. Она может быть всеобщей (распространяется на всё законодательство), отраслевой (в рамках одной отрасли права) и специальной (относится к отдельному правовому институту).