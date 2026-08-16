КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ

КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ (КТМ РФ) - Сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ный за­ко­но­да­тель­ный акт, ре­гу­ли­рую­щий от­но­ше­ния, свя­зан­ные с ис­поль­зо­ва­ни­ем су­дов для пе­ре­воз­ки гру­зов, пас­са­жи­ров и их ба­га­жа, ры­бо­лов­ст­ва и иных мор­ских про­мы­слов, до­бы­чи в мо­ре по­лез­ных ис­ко­пае­мых и др. (от­но­ше­ния, воз­ни­каю­щие из тор­го­во­го мо­ре­пла­ва­ния).

Дей­ст­вую­щий КТМ РФ при­нят 30 апреля 1999 года. Вклю­ча­ет 27 глав, 430 ста­тей. Пра­ви­ла, ус­та­нов­лен­ные КТМ, рас­про­стра­ня­ют­ся на мор­ские су­да во вре­мя их пла­ва­ния как по мор­ским пу­тям, так и по внут­рен­ним вод­ным пу­тям, су­да внут­рен­не­го пла­ва­ния, а так­же су­да сме­шан­но­го (ре­ка - мо­ре) пла­ва­ния во вре­мя их пла­ва­ния по мор­ским пу­тям и по внут­рен­ним вод­ным пу­тям при осу­ще­ств­ле­нии пе­ре­во­зок гру­зов, пас­са­жи­ров и их ба­га­жа с за­хо­дом в иностранный мор­ской порт, во вре­мя спа­сательной опе­ра­ции и при столк­но­ве­нии с мор­ским суд­ном.

Пра­ви­ла, ус­та­нов­лен­ные КТМ, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, пря­мо в нём пре­ду­смот­рен­ных, не рас­про­стра­ня­ют­ся на во­енные ко­раб­ли, во­ен­но-вспо­мо­гательные су­да и другие су­да, на­хо­дя­щие­ся в соб­ст­вен­но­сти го­су­дар­ст­ва или экс­плуа­ти­руе­мые им и ис­поль­зуе­мые толь­ко для пра­ви­тельственной не­ком­мерческой служ­бы, а так­же на не­ком­мерческие гру­зы, на­хо­дя­щие­ся в соб­ст­вен­но­сти го­су­дар­ст­ва.

Ко­декс ре­гу­ли­ру­ет от­но­ше­ния, свя­зан­ные с соб­ст­вен­но­стью на суд­но, рег­ла­мен­ти­ру­ет пра­ви­ла фла­га и на­цио­наль­но­сти суд­на, иден­ти­фи­ка­ции суд­на, ре­ги­ст­ра­ции су­дов. Ус­та­нав­ли­ва­ет тре­бо­ва­ния к эки­па­жу и ка­пи­та­ну суд­на; оп­ре­де­ля­ет ста­тус мор­ских лоц­ма­нов, ус­ло­вия обя­за­тель­ной и нео­бя­за­тель­ной лоц­ман­ской про­вод­ки суд­на. Рег­ла­мен­ти­ру­ет пра­ви­ла до­го­во­ров мор­ской пе­ре­воз­ки гру­за, пас­са­жи­ров, фрах­то­ва­ния суд­на на вре­мя (тайм-чар­тер), фрах­то­ва­ния суд­на без эки­па­жа (бер­бо­ут-чар­тер), бук­си­ров­ки, мор­ско­го по­сред­ни­че­ст­ва, мор­ско­го стра­хо­ва­ния, мор­ско­го за­ло­га на суд­но (в том числе ипо­те­ки суд­на). Оп­ре­де­ля­ет по­ря­док предъ­яв­ле­ния мор­ских про­тес­тов, пре­тен­зий и ис­ков. Рег­ла­мен­ти­ру­ет во­про­сы аре­ста су­дов по мор­ско­му тре­бо­ва­нию.

Ес­ли меж­ду­народным до­го­во­ром РФ ус­та­нов­ле­ны иные пра­ви­ла, чем те, ко­то­рые пре­ду­смот­ре­ны КТМ, при­ме­ня­ют­ся пра­ви­ла меж­ду­народного до­го­во­ра.

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