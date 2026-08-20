КОДЕКС НАПОЛЕОНА

КОДЕКС НАПОЛЕОНА (Code ci­vil des Français, Code Napoléon) - гра­ж­дан­ский ко­декс фран­цу­зов. Свод еди­но­образ­ных (уни­фи­ци­ро­ван­ных) за­ко­нов, дейст­вую­щих на всей тер­ри­то­рии Фран­ции .

За­ме­нил со­бой около 360 мест­ных ко­дек­сов, стал до­ступ­ной для всех кни­гой за­ко­нов, яс­ных, по­нят­ных и со­от­вет­ствую­щих по­треб­но­стям но­во­го строя. В ра­бо­те ко­ди­фи­ка­ци­он­ной ко­мис­сии ак­тив­ное уча­стие при­нял На­по­ле­он (Гражданский ко­декс дваж­ды офи­ци­аль­но пе­ре­име­но­вы­вал­ся в Ко­декс На­по­лео­на , в 1807 и в 1852 годах). Про­муль­ги­ро­ван 21 марта 1804 года. В ос­но­ву кодекса Наполеона по­ло­же­на ин­сти­ту­цио­наль­ная сис­те­ма, по­вто­ряю­щая струк­ту­ру Ин­сти­ту­ций Гая (ли­ца, ве­щи, обя­за­тель­ст­ва). Со­сто­ит из ввод­ной час­ти и трёх книг. Ввод­ная часть за­кре­п­ля­ет пра­во и обя­зан­ность су­дьи ре­шить спор да­же в том слу­чае, ко­гда за­кон мол­чит или его со­дер­жа­ние не­яс­но. Это пред­пи­са­ние ус­ко­ря­ло и уп­ро­ща­ло су­деб­ное раз­би­ра­тель­ст­во не­уре­гу­ли­ро­ван­ных за­ко­ном пра­во­на­ру­шаю­щих дейст­вий в сфе­ре гражданского пра­ва. Гос­под­ст­во­вав­шая ра­нее ес­тест­вен­но-пра­во­вая тра­ди­ция ут­верж­да­ла, что су­дьи дол­ж­ны быть ли­ше­ны пра­ва тол­ко­ва­ния за­ко­нов в слу­чае не­яс­но­сти или не­пол­но­ты за­кон­ных пред­пи­са­ний. Граж­да­нам, в свою оче­редь, за­пре­ща­лось на­ру­шать сво­и­ми част­ны­ми со­гла­ше­ния­ми за­ко­ны, ре­гу­ли­рую­щие об­щественный по­ря­док и доб­рые нра­вы. Пер­вая кни­га («О ли­цах») вклю­ча­ет ста­тьи о гра­ж­дан­ст­ве, ак­тах гражданского со­стоя­ния, се­мей­ном и опе­кун­ском пра­ве (ста­тьи 7-515). Вто­рая кни­га («Об иму­ще­ст­вах и о раз­лич­ных ви­до­из­ме­не­ни­ях соб­ст­вен­но­сти») ре­гу­ли­ру­ет от­но­ше­ния соб­ст­вен­но­сти (ста­тьи 516-710), тре­тья («О раз­лич­ных спо­со­бах, ко­то­ры­ми при­об­ре­та­ет­ся соб­ст­вен­ность») - спо­со­бы при­об­ре­те­ния соб­ст­вен­но­сти, вклю­чая на­след­ст­вен­ное пра­во и различные ви­ды обя­зательств (ста­тьи 711-2281).

Пер­вая кни­га кодекса Наполеона за­кре­п­ля­ла об­щие идеи эпо­хи Великой французской ре­во­лю­ции . Со­глас­но статье 8 ко­дек­са, «вся­кий фран­цуз поль­зу­ет­ся гра­ж­дан­ски­ми пра­ва­ми». Спе­ци­аль­но под­чёр­ки­ва­лось, что осу­ще­ст­в­ле­ние гражданских прав не за­ви­сит от «ка­че­ст­ва гра­ж­да­ни­на». В пер­вой кни­ге за­кре­п­ля­лись так­же основные прин­ци­пы се­мей­но­го пра­ва. Ко­декс се­ку­ля­ри­зо­вал брак, раз­ви­вая тем са­мым по­ло­же­ния французской кон­сти­ту­ции 1791 года о том, что брак - гражданский до­говор; под­твер­дил вве­дён­ный в пе­ри­од ре­во­лю­ции раз­вод, что оз­на­ча­ло раз­рыв с тре­бо­ва­ния­ми ка­но­нического пра­ва. Отдельные ста­тьи кодекса Наполеона под­чёр­ки­ва­ли ра­вен­ст­во му­жа и же­ны, например: «Суп­ру­ги обя­за­ны к вза­им­ной вер­но­сти, по­мо­щи, под­держ­ке» (статья 212 и др.), но в це­лом муж­чи­на зани­мал в се­мье гос­под­ствую­щее по­ло­же­ние. Со­глас­но статье 213, «муж обя­зан ока­зы­вать по­кро­ви­тель­ст­во сво­ей же­не, же­на - по­слу­ша­ние му­жу». Из­вест­ная сте­снён­ность пра­во­спо­соб­но­сти бы­ла за­креп­ле­на и для лиц, на­хо­дя­щих­ся в ус­лу­же­нии и ра­бо­таю­щих по най­му. Име­ло ме­сто так­же вос­ста­нов­ле­ние средневековой прак­ти­ки ли­ше­ния граж­дан основных иму­щест­вен­ных прав и не­ко­то­рых об­ще­ст­вен­ных при­ви­ле­гий (на­ка­за­ние в ви­де так называемой граж­дан­ской де­гра­да­ции, или граж­дан­ской смер­ти - mort civile).

Вто­рая кни­га по­свя­ще­на рег­ла­мен­та­ции вещ­ных прав и так­же ис­хо­ди­ла из клас­сической римской клас­си­фи­ка­ции: пра­во соб­ст­вен­но­сти, узуф­рукт, узус и др. Ко­декс за­кре­пил де­ле­ние ве­щей на дви­жи­мые и не­дви­жи­мые, ли­к­ви­ди­ро­вав до­ре­во­люционное де­ле­ние иму­ще­ст­ва на ро­до­вое и бла­го­при­об­ре­тён­ное. Центральное ме­сто во вто­рой кни­ге от­ве­де­но ин­сти­ту­ту соб­ст­вен­но­сти. Статья 544 гла­си­ла: «Соб­ст­вен­ность есть пра­во поль­зо­вать­ся и рас­по­ря­жать­ся ве­ща­ми наи­бо­лее аб­со­лют­ным об­ра­зом, с тем что­бы поль­зо­ва­ние не яв­ля­лось та­ким, ко­то­рое за­пре­ще­но за­ко­на­ми или рег­ла­мен­та­ми». Собст­вен­ность не бы­ла не­при­кос­но­вен­ной (аб­со­лют­ной), ес­ли поль­зо­ва­ние ею всту­па­ло в про­ти­во­ре­чие с об­щест­вен­ной поль­зой. «Ни­кто не мо­жет быть при­ну­ж­да­ем к ус­туп­ке сво­ей соб­ст­вен­но­сти, ес­ли это не де­ла­ет­ся по при­чи­не об­ще­ст­вен­ной поль­зы и за спра­вед­ли­вое и пред­ва­ри­тель­ное воз­ме­ще­ние».

В треть­ей кни­ге ука­зы­ва­лось, что соб­ст­вен­ность на иму­ще­ст­во при­об­ре­та­ет­ся и пе­ре­да­ёт­ся пу­тём на­сле­до­ва­ния, пу­тём да­ре­ния, по за­ве­ща­нию или в си­лу обя­за­тельств (статья 711). Кодекс Наполеона под­твер­дил про­изо­шед­шую ещё в пе­ри­од ре­во­лю­ции от­ме­ну феодальных прин­ци­пов на­сле­до­ва­ния. Был за­креп­лён прин­цип на­сле­до­ва­ния по за­ко­ну: «За­кон при оп­ре­де­ле­нии по­ряд­ка на­сле­до­ва­ния не при­ни­ма­ет во вни­ма­ние ни при­ро­ды, ни про­ис­хож­де­ния иму­щест­ва». Сам про­цесс пе­ре­да­чи нас­лед­ст­вен­ной мас­сы был оп­ре­де­лён как «пе­ре­ход иму­щест­ва умер­ше­го к од­но­му или нес­коль­ким жи­вым ли­цам». Ко­декс объе­ди­нил пе­ре­да­чу иму­щест­ва по за­ве­ща­нию с пе­ре­да­чей в ви­де да­ре­ния, од­на­ко про­вёл чёт­кое раз­ли­чие двух осн. форм на­сле­до­ва­ния - по за­ко­ну (suc­cecion ab intestate) и по за­ве­ща­нию (succecion testamentaires). На­след­ни­ка­ми умер­ше­го ста­но­ви­лись в оп­ре­де­лён­ной, ука­зан­ной в за­ко­не по­сле­до­ва­тель­но­сти де­ти и иные нис­хо­дя­щие, а так­же вос­хо­дя­щие и бо­ко­вые род­ст­вен­ни­ки до 12-й сте­пе­ни род­ст­ва. Основное ме­сто в треть­ей кни­ге ко­дек­са от­во­дит­ся обя­за­тель­ст­вен­ным, пре­ж­де все­го до­го­вор­ным, от­но­ше­ни­ям. Обя­за­тель­ст­ва воз­ни­ка­ют в ре­зуль­та­те за­клю­че­ния со­гла­ше­ний (до­го­во­ров) меж­ду сто­ро­на­ми - участ­ни­ка­ми пра­во­во­го об­ще­ния. Од­на из ста­тей это­го раз­де­ла пря­мо ука­зы­ва­ет на со­хра­няю­щую­ся си­лу обы­чая, да­же ес­ли он не упо­мя­нут при за­клю­че­нии со­гла­ше­ния, но по при­ро­де воз­ни­каю­ще­го обя­за­тель­ст­ва его при­ме­не­ние счи­та­ет­ся не­об­хо­ди­мым и об­ще­упот­ре­би­тель­ным. По­ми­мо тре­бо­ва­ний за­ко­на и обы­чая, в ря­де слу­ча­ев участ­ни­кам со­гла­ше­ния не­об­хо­ди­мо счи­тать­ся ещё и с тре­бо­вания­ми спра­вед­ли­во­сти: «Со­гла­ше­ния обя­зы­ва­ют не толь­ко к то­му, что в них вы­ра­же­но, но ко всем по­след­ст­ви­ям, ко­то­рые спра­вед­ли­вость, обы­чай или за­кон свя­зы­ва­ют с этим обя­за­тель­ст­вом, в со­от­вет­ст­вии с его при­ро­дой» (статья 1135). Ко­декс не толь­ко га­ран­ти­ро­вал под­держ­ку за­кон­ным со­гла­ше­ни­ям, но при­зы­вал к их до­бро­со­вест­но­му ис­пол­не­нию: «Со­гла­ше­ния, за­кон­но за­клю­чён­ные, за­ни­ма­ют ме­сто за­ко­на для тех, кто их за­клю­чил. Они мо­гут быть от­ме­не­ны лишь по вза­им­но­му со­гла­сию сто­рон или по при­чи­нам, в си­лу ко­то­рых за­кон раз­ре­ша­ет от­ме­ну обя­за­тель­ст­ва. Они долж­ны быть вы­пол­не­ны до­бро­со­вест­но» (статья 1134).

Кодекс Наполеона - пер­вый гражданский ко­декс в Ев­ропе Но­во­го вре­ме­ни. Он за­кре­пил за­вое­ва­ния бур­жу­аз­ной ре­во­лю­ции - ин­ди­ви­ду­аль­ную сво­бо­ду, сво­бо­ду вы­бо­ра за­ня­тий, сво­бо­ду со­вес­ти, свет­ский ха­рак­тер го­су­дар­ст­ва, ра­вен­ст­во пе­ред за­ко­ном, сво­бо­ду до­го­вор­ных от­но­ше­ний. Ока­зал ог­ром­ное влия­ние на раз­ра­бот­ку и ко­ди­фи­ка­цию гражданского пра­ва в других стра­нах (так называемая ре­цеп­ция французского ча­ст­но­го пра­ва). Юри­ди­ко-тех­ни­чес­кие до­сто­ин­ст­ва кодекса Наполеона, со­глас­но обоб­ще­нию Пор­та­ли­са, од­но­го из глав­ных его раз­ра­бот­чи­ков, оче­вид­ны и сво­дят­ся к реа­ли­за­ции че­ты­рёх прин­ци­пов - един­ст­во пра­ва (пра­во оди­на­ко­во при­ме­ня­ет­ся на оп­ре­де­лён­ной тер­ри­то­рии и по от­но­ше­нию ко вся­ко­му граж­да­ни­ну); един­ст­во юри­дического ис­точ­ни­ка (дейст­ву­ет толь­ко один за­кон, без уча­стия пре­це­дент­но­го пра­ва или обыч­но­го пра­ва, как в Анг­лии); за­вер­шён­ный, все­объ­ем­лю­щий ха­рак­тер дейст­вия пра­ва, ре­гу­ли­рую­ще­го ту или иную об­ласть гражданских от­но­ше­ний; за­кон в сво­ём дейст­вии осу­щест­вля­ет свою ре­гу­ли­рую­щую функ­цию в чёт­ком обо­соб­ле­нии от мо­ра­ли и ре­лигиозных пред­пи­са­ний.

Бо́ль­шая часть ста­тей кодекса Наполеона со­хра­ня­ет дейст­вие в сво­ём пер­во­на­чаль­ном или из­ме­нён­ном ви­де до се­го вре­ме­ни.

Исторические источники:

Code civil des Français. P., 1804;

Фран­цуз­ский гра­ж­дан­ский ко­декс с 1804. С позд­ней­ши­ми из­ме­не­ния­ми до 1939 г. М., 1941;

Le Code civil, 1804–2004: un passé, un présent, un avenir. P., 2004.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)