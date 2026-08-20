КОДЕКС НАПОЛЕОНА
КОДЕКС НАПОЛЕОНА (Code civil des Français, Code Napoléon) - гражданский кодекс французов. Свод единообразных (унифицированных) законов, действующих на всей территории Франции.
Заменил собой около 360 местных кодексов, стал доступной для всех книгой законов, ясных, понятных и соответствующих потребностям нового строя. В работе кодификационной комиссии активное участие принял Наполеон (Гражданский кодекс дважды официально переименовывался в Кодекс Наполеона, в 1807 и в 1852 годах). Промульгирован 21 марта 1804 года. В основу кодекса Наполеона положена институциональная система, повторяющая структуру Институций Гая (лица, вещи, обязательства). Состоит из вводной части и трёх книг. Вводная часть закрепляет право и обязанность судьи решить спор даже в том случае, когда закон молчит или его содержание неясно. Это предписание ускоряло и упрощало судебное разбирательство неурегулированных законом правонарушающих действий в сфере гражданского права. Господствовавшая ранее естественно-правовая традиция утверждала, что судьи должны быть лишены права толкования законов в случае неясности или неполноты законных предписаний. Гражданам, в свою очередь, запрещалось нарушать своими частными соглашениями законы, регулирующие общественный порядок и добрые нравы. Первая книга («О лицах») включает статьи о гражданстве, актах гражданского состояния, семейном и опекунском праве (статьи 7-515). Вторая книга («Об имуществах и о различных видоизменениях собственности») регулирует отношения собственности (статьи 516-710), третья («О различных способах, которыми приобретается собственность») - способы приобретения собственности, включая наследственное право и различные виды обязательств (статьи 711-2281).
Первая книга кодекса Наполеона закрепляла общие идеи эпохи Великой французской революции. Согласно статье 8 кодекса, «всякий француз пользуется гражданскими правами». Специально подчёркивалось, что осуществление гражданских прав не зависит от «качества гражданина». В первой книге закреплялись также основные принципы семейного права. Кодекс секуляризовал брак, развивая тем самым положения французской конституции 1791 года о том, что брак - гражданский договор; подтвердил введённый в период революции развод, что означало разрыв с требованиями канонического права. Отдельные статьи кодекса Наполеона подчёркивали равенство мужа и жены, например: «Супруги обязаны к взаимной верности, помощи, поддержке» (статья 212 и др.), но в целом мужчина занимал в семье господствующее положение. Согласно статье 213, «муж обязан оказывать покровительство своей жене, жена - послушание мужу». Известная стеснённость правоспособности была закреплена и для лиц, находящихся в услужении и работающих по найму. Имело место также восстановление средневековой практики лишения граждан основных имущественных прав и некоторых общественных привилегий (наказание в виде так называемой гражданской деградации, или гражданской смерти - mort civile).
Вторая книга посвящена регламентации вещных прав и также исходила из классической римской классификации: право собственности, узуфрукт, узус и др. Кодекс закрепил деление вещей на движимые и недвижимые, ликвидировав дореволюционное деление имущества на родовое и благоприобретённое. Центральное место во второй книге отведено институту собственности. Статья 544 гласила: «Собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом, с тем чтобы пользование не являлось таким, которое запрещено законами или регламентами». Собственность не была неприкосновенной (абсолютной), если пользование ею вступало в противоречие с общественной пользой. «Никто не может быть принуждаем к уступке своей собственности, если это не делается по причине общественной пользы и за справедливое и предварительное возмещение».
В третьей книге указывалось, что собственность на имущество приобретается и передаётся путём наследования, путём дарения, по завещанию или в силу обязательств (статья 711). Кодекс Наполеона подтвердил произошедшую ещё в период революции отмену феодальных принципов наследования. Был закреплён принцип наследования по закону: «Закон при определении порядка наследования не принимает во внимание ни природы, ни происхождения имущества». Сам процесс передачи наследственной массы был определён как «переход имущества умершего к одному или нескольким живым лицам». Кодекс объединил передачу имущества по завещанию с передачей в виде дарения, однако провёл чёткое различие двух осн. форм наследования - по закону (succecion ab intestate) и по завещанию (succecion testamentaires). Наследниками умершего становились в определённой, указанной в законе последовательности дети и иные нисходящие, а также восходящие и боковые родственники до 12-й степени родства. Основное место в третьей книге кодекса отводится обязательственным, прежде всего договорным, отношениям. Обязательства возникают в результате заключения соглашений (договоров) между сторонами - участниками правового общения. Одна из статей этого раздела прямо указывает на сохраняющуюся силу обычая, даже если он не упомянут при заключении соглашения, но по природе возникающего обязательства его применение считается необходимым и общеупотребительным. Помимо требований закона и обычая, в ряде случаев участникам соглашения необходимо считаться ещё и с требованиями справедливости: «Соглашения обязывают не только к тому, что в них выражено, но ко всем последствиям, которые справедливость, обычай или закон связывают с этим обязательством, в соответствии с его природой» (статья 1135). Кодекс не только гарантировал поддержку законным соглашениям, но призывал к их добросовестному исполнению: «Соглашения, законно заключённые, занимают место закона для тех, кто их заключил. Они могут быть отменены лишь по взаимному согласию сторон или по причинам, в силу которых закон разрешает отмену обязательства. Они должны быть выполнены добросовестно» (статья 1134).
Кодекс Наполеона - первый гражданский кодекс в Европе Нового времени. Он закрепил завоевания буржуазной революции - индивидуальную свободу, свободу выбора занятий, свободу совести, светский характер государства, равенство перед законом, свободу договорных отношений. Оказал огромное влияние на разработку и кодификацию гражданского права в других странах (так называемая рецепция французского частного права). Юридико-технические достоинства кодекса Наполеона, согласно обобщению Порталиса, одного из главных его разработчиков, очевидны и сводятся к реализации четырёх принципов - единство права (право одинаково применяется на определённой территории и по отношению ко всякому гражданину); единство юридического источника (действует только один закон, без участия прецедентного права или обычного права, как в Англии); завершённый, всеобъемлющий характер действия права, регулирующего ту или иную область гражданских отношений; закон в своём действии осуществляет свою регулирующую функцию в чётком обособлении от морали и религиозных предписаний.
Бо́льшая часть статей кодекса Наполеона сохраняет действие в своём первоначальном или изменённом виде до сего времени.
Исторические источники:
Code civil des Français. P., 1804;
Французский гражданский кодекс с 1804. С позднейшими изменениями до 1939 г. М., 1941;
Le Code civil, 1804–2004: un passé, un présent, un avenir. P., 2004.