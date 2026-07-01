КОДЕКС (ФОРМА КНИГИ)

КОДЕКС (книга) - наи­бо­лее по­пу­ляр­ная фор­ма кни­ги, пред­став­ляю­щая со­бой блок лис­тов пис­че­го ма­те­риа­ла (бу­ма­га, пер­га­мен и др.), скре­п­лён­ных в ко­реш­ке и по­ме­щён­ных в пе­ре­плёт или об­лож­ку.

Пред­по­ло­жи­тель­но про­об­ра­зом кодекса был по­ли­п­тих. Пер­вые упо­ми­на­ния о кодексах да­ти­ру­ют­ся I веком до нашей эры; ста­рей­шие со­хра­нив­шие­ся фраг­мен­ты - II век нашей эры. По­сте­пен­но вы­тес­нив из оби­хо­да сви­ток, кодекс по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние с IV века [сре­ди са­мых древ­них - спи­ски Биб­лии , в том числе «Си­най­ский ко­декс» («Codex Sinaiti­cus»), «Ва­ти­кан­ский ко­декс» («Codex Va­ti­ca­nus»), оба IV века].

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