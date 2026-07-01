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КОДЕКС (ФОРМА КНИГИ)
КОДЕКС (книга) - наиболее популярная форма книги, представляющая собой блок листов писчего материала (бумага, пергамен и др.), скреплённых в корешке и помещённых в переплёт или обложку.
Предположительно прообразом кодекса был полиптих. Первые упоминания о кодексах датируются I веком до нашей эры; старейшие сохранившиеся фрагменты - II век нашей эры. Постепенно вытеснив из обихода свиток, кодекс получил широкое распространение с IV века [среди самых древних - списки Библии, в том числе «Синайский кодекс» («Codex Sinaiticus»), «Ватиканский кодекс» («Codex Vaticanus»), оба IV века].
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