ОСИЯ
ОСИЯ (евр. עשוה - Ошеа, сокр. от היעשוה - «Господь спас») - один из 12 малых пророков Ветхого Завета, считающийся автором книги, носящей его имя.
Скудные сведения о жизни Осии приводятся только в самой Книге пророка Осии. Его деятельность приходится на середину - 2-ю половину VIII века до н. э. (Ос. 1:1). Известно, что он женился на блуднице Гомерь, от которой имел двух сыновей и дочь, названных символическими именами «Изреель», «Не Мой Народ» и «Непомилованная» (1:2-9). Женитьба на блуднице и любовь к жене, ставшей неверной (3:1), понимаются также символически: они указывают на милость Господа к Израилю, который вёл себя по отношению к Господу как неверная жена или блудница.
В Книге пророка Осии прослеживается членение на две главные композиционные части: главы 1-3, основу которых составляют повествования, и главы 4-14, представляющие собой сборник пророческих речей. Во 2-й части выделяют 2 раздела: главы 4-11 и 12-14, завершающиеся, как и цикл главы 1-3, обещанием спасения Израилю. Обличения и увещания, являющиеся основным содержанием речей Осии, обращены к Северному царству Израиля (смотри Израильское царство). Однако упоминания Иудеи дают основания полагать, что адресатом книги были жители Иудейского царства или народ Израиля как целое.
Характерной особенностью Книги пророка Осии являются упоминания о некоторых важнейших моментах истории Израиля: о жизни Иакова (например, 12:4; 13), об Исходе из Египта (2:15; 11:1; 12:9, 13; 13:4) и о странствии по пустыне (например, 2:14; 9:10; 13:5).
Литература:
Wolff H.-W. Hosea. 4. Aufl. Neukirchen-Vluyn, 1990;
Jeremias J. Hosea und Amos: Studien zu den Anfängen des Dodekapropheton. Tüb., 1996;
Ben Zvi E. Hosea. Grand Rapids, 2005.