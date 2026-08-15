КОДАЙ ЗОЛТАН
КОДАЙ ЗОЛТАН - венгерский композитор, музыковед-фольклорист, педагог, общественный деятель, член Венгерской АН (с 1943 года; в 1946-1949 годах президент).
Учился игре на фортепиано, скрипке, виолончели в Надьсомбате (ныне Трнава, Словакия), в 1900-1905 годах в Академии музыки у Я. Кёслера (композиция) и на философском факультете университета в Будапеште. С 1907 года преподавал в Академии музыки в Будапеште, был её вице-директором в 1919 и 1921-1940 годах (в 1919 году, после падения Венгерской советской республики, был отстранён от должности на 2 года). В 1917-1919 годах сотрудничал в венгерской печати в качестве музыкального критика. С 1905 года собирал и изучал фольклор (мелодии записывал с помощью фонографа), в 1906 году защитил диссертацию о стихотворной строфике венгерских народных песен. Тогда же началось научное и творческое сотрудничество Кодая с Б. Бартоком. В 1907 году в сёлах Северо-Западной Венгрии Кодай записал архаичные напевы, основанные на пентатонике; в дальнейшем установил их связь с фольклором родственных финно-угорских народов Поволжья. Автор многих статей и научных работ (всего записал около 3500 образцов народной музыки). Фольклорный материал Кодай сочетал с современными средствами выразительности в своих сочинениях: сборник «Пение» (16 песен на народные тексты, 1907-1909 годы, издан в 1921 году), 1-м (1909 год) и 2-м (1918 год) струнных квартетах, Сонате для виолончели и фортепиано (1910 год), Дуэте для скрипки и виолончели (1914 год), вокальных циклах «Запоздавшие мелодии» (на слова венгерских поэтов) и «Две песни» (1912-1916 годы).
Мировую известность Кодаю принёс «Венгерский псалом» («Psalmus Hungaricus», 1923 год; написан к 50-летию объединения городов Пешт, Буда и Обуда; текст 55-го псалма в переводе Э. Ади для тенора, хора и оркестра; исполнен в 1926 году, Цюрих), проникнутый настроениями скорби, протеста и надежды народа, страдающего от хортистской диктатуры. В 1927-1928 Кодай выступал в различных городах Европы и США, дирижируя своими произведениями. В конце 1920-х годов Кодай написал ряд хоров для различного состава голосов, главным образом детских. Как педагог Кодай воспитал несколько поколений венгерских музыкантов (среди учеников - Л. Бардош, М. Хайду, П. Кадоша, Д. Ранки, Р. Шугар, Ф. Сабо, П. Ярданьи, Б. Тардош), сыграл важную роль в развитии движения «Поющая молодёжь». Член Национального венгерского совета по искусству (с 1934 года). Патриотическая и демократическая направленность творчества Кодая вызвала нападки хортистской печати. В 1937 году Кодай запретил исполнение своих произведений в Германии и Италии, публично выступал против фашизма; как и Б. Барток, после аншлюса (1938 год) расторг отношения с венским издательством «Universal Edition». После 1945 года Кодай принимал участие в реорганизации венгерских музыкальных учреждений, с 1949 года почётный президент Союза венгерских музыкальных деятелей, с 1951 года председатель Венгерского музыковедческого общества, с 1961 года президент Международного совета по народной музыке, с 1964 года почётный президент Международного общества музыкального воспитания. С 1946 года Кодай часто посещал страны Западной Европы и США в качестве дирижёра, учёного-фольклориста и педагога. Дважды приезжал в СССР (1947, 1963 годы), был председателем музыкальной секции общества «Венгрия – СССР» (с 1958 года).
Наряду с Б. Бартоком, Кодай - основоположник современной венгерской композиторской школы, завоевавшей мировое признание. В глубоко национальном музыкальном языке Кодая органично сплавлены классическая европейская традиция и музыкальная стилистика начала XX века (неоклассические, романтические и импрессионистские тенденции). Кодай следовал метрические особенностям венгерского национального музыкального фольклора (крестьянского и городского), характерным интонациям венгерской народной речи. В творчестве Кодая претворены специфические черты венгерского национального характера. Главный персонаж героико-комической оперы «Хари Янош» (1926 год, Королевская опера, Будапешт), легендарный крестьянин-солдат, воплощает, по словам Кодая, «фантазию венгерских сказочников, олицетворяя вечный венгерский оптимизм». Картины народной жизни даны в сценах из быта венгерской деревни (сценическая кантата «Секейская прядильня», 1924 год; 2-я редакция - 1932 год, там же). Венгерскому освободительному движению XVIII века посвящена опера «Цинка Панна» (1948 год, Венгерская государственная опера). Народная музыка использована и в оркестровых сочинениях Кодая - сюите «Хари Янош» (1927 год), вариациях на тему народной песни «Взлетела пава» (1939 год), «Танцах Марошсека» (1929 год), «Танцах Галанты» (1933 год; в них, как и в Интермеццо из «Хари Яноша», используется вербункош), а также в хоровой музыке Кодая («Картины Матры», 1931 год; «Иисус и торгаши», 1934 год; 4-голосный канон «К венграм», 1936 год; «Забытая песнь Балинта Балашши», 1942 год). В церковной хоровой музыке а капелла нашла выражение традиция высокой европейской хоровой культуры XVI-XVII веков («Те Deum Будайской крепости», к 250-летию освобождения Буды от власти турок, 1936 год).
После смерти Б. Бартока (1945 год) Кодай продолжил начатое ими совместно издание многотомного собрания «Фонд венгерской народной музыки» («Corpus Musicae Popularis Hungaricae», с 1951 года; при жизни Кодая вышло 5 томов). Инициатор издания и главный редактор (1961-1967 годы) журнала «Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae» (Будапешт). Государственная премия имени Кошута (1948, 1952, 1957 годы).
Сочинения:
La Chanson paysanne // Visages de la Hongrie. P., 1938 (avec D. Bartha);
Венгерская народная музыка. Будапешт, 1961;
Vísszatekintés. Bdpst, 1964. Vol. 1–2;
Mein Weg zur Musik. Z., 1966. Bdpst, 1969 (Bibl. und Diskographie);
Избр. статьи. М., 1982;
Thirteen unpublished letters by Z. Kodály to B. Bartók / Ed. L. Eősze // Bulletin of the International Kodály Society. 1991. № 1.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.