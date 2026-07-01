КОДА

КОДА (итал. coda, от лат. cauda - хвост) - за­клю­чи­тель­ное сверх­нор­ма­тив­ное по­строе­ние в кон­це му­зы­каль­но­го про­из­ве­де­ния или час­ти цик­ла.

В коде сни­ма­ют­ся кон­тра­сты, за­кре­п­ля­ет­ся ус­той­чи­вый тип из­ло­же­ния. Струк­тур­ная обо­соб­лен­ность в музыкальной фор­ме и мас­штаб от­ли­ча­ют коды от до­полне­ний, толь­ко ут­вер­ждаю­щих то­ническую гар­мо­нию. Кода встре­ча­ет­ся, как пра­ви­ло, в структурно замкнутых фор­мах со зна­чительными кон­тра­ста­ми, раз­ви­ти­ем: в со­нат­ной фор­ме, в слож­ных фор­мах, в клас­сическом или по­сле­клас­сическом рон­до, в ва­риа­ци­он­ной фор­ме.

Кода обыч­но стро­ит­ся на те­мах основных раз­делов; в так называемой син­те­тической коде мно­го­тем­ных форм те­мы сбли­жа­ют­ся друг с дру­гом (вплоть до кон­тра­пунк­ти­ро­ва­ния, как во 2-й час­ти 6-й сим­фо­нии П.И. Чай­ков­ско­го ). В про­грамм­ной, сце­нической, во­каль­ной му­зы­ке встре­ча­ют­ся коды, ос­но­ван­ные на са­мо­сто­ятельном ма­те­риа­ле [увер­тю­ра «Эг­монт» Л. ван Бет­хо­ве­на, ро­манс «Фин­ский за­лив» М.И. Глин­ки, № 12 («Мас­ки») из ба­ле­та «Ро­мео и Джуль­ет­та» С.С. Про­кофь­е­ва ]. Обыч­но кода на­чи­на­ет­ся по­сле за­клю­чительной ка­ден­ции (в 1-м зна­че­нии). Воз­мож­но по­сте­пен­ное пе­ре­рас­та­ние в коду, например по­след­не­го про­ве­де­ния реф­ре­на в рон­до (фи­нал 4-й фортепиано со­на­ты Бет­хо­ве­на ). В со­нат­ной фор­ме на­ча­ло коды мо­жет на­ру­шать дос­тиг­ну­тую в ре­при­зе ус­той­чи­вость, по­сле­дую­щее вос­ста­нов­ле­ние ко­то­рой ста­но­вит­ся бо­лее эф­фек­тив­ным. В та­ких слу­ча­ях кода по­доб­на 2-й раз­ра­бот­ке, например кода 1-й час­ти 5-й сим­фо­нии Бет­хо­ве­на. На­чи­ная с Бет­хо­ве­на кода фак­ти­че­ски при­рав­ни­ва­ет­ся к основным раз­де­лам фор­мы: во мно­гих его со­нат­ных ком­по­зи­ци­ях она урав­но­ве­ши­ва­ет це­лое.

Литературу смотри при статье "Му­зы­каль­ная фор­ма".

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)