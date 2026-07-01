КОДА
КОДА (итал. coda, от лат. cauda - хвост) - заключительное сверхнормативное построение в конце музыкального произведения или части цикла.
В коде снимаются контрасты, закрепляется устойчивый тип изложения. Структурная обособленность в музыкальной форме и масштаб отличают коды от дополнений, только утверждающих тоническую гармонию. Кода встречается, как правило, в структурно замкнутых формах со значительными контрастами, развитием: в сонатной форме, в сложных формах, в классическом или послеклассическом рондо, в вариационной форме.
Кода обычно строится на темах основных разделов; в так называемой синтетической коде многотемных форм темы сближаются друг с другом (вплоть до контрапунктирования, как во 2-й части 6-й симфонии П.И. Чайковского). В программной, сценической, вокальной музыке встречаются коды, основанные на самостоятельном материале [увертюра «Эгмонт» Л. ван Бетховена, романс «Финский залив» М.И. Глинки, № 12 («Маски») из балета «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева]. Обычно кода начинается после заключительной каденции (в 1-м значении). Возможно постепенное перерастание в коду, например последнего проведения рефрена в рондо (финал 4-й фортепиано сонаты Бетховена). В сонатной форме начало коды может нарушать достигнутую в репризе устойчивость, последующее восстановление которой становится более эффективным. В таких случаях кода подобна 2-й разработке, например кода 1-й части 5-й симфонии Бетховена. Начиная с Бетховена кода фактически приравнивается к основным разделам формы: во многих его сонатных композициях она уравновешивает целое.
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