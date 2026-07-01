КОЦЮБИНСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

КОЦЮБИНСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - украинский пи­са­тель .

В 1880 году окон­чил ду­хов­ную се­ми­на­рию в городе Шар­го­род; в том же го­ду сбли­зил­ся с на­ро­до­воль­ца­ми, за связь с ко­то­ры­ми был под­верг­нут аре­сту (1882). Ра­бо­тал до­маш­ним учи­те­лем; в 1891 году сдал эк­за­ме­ны на зва­ние народного учи­те­ля. В 1892-1897 годах ра­бо­тал в ко­мис­сии по борь­бе с фил­лок­се­рой (Бес­са­ра­бия, Крым). С 1898 года Коцюбинский жил в Чер­ни­го­ве; слу­жил чинов­ни­ком в упра­ве. Вы­ез­жал на ле­чение в Ев­ро­пу; в Ита­лии не­од­но­крат­но жил на острове Ка­при у М. Горь­ко­го (1909-1912 годы). Пе­ча­тал­ся с 1890 года.

В 1890-е годы пи­сал кни­ги для де­тей: «Ха­ри­тя», «Ёлоч­ка» («Ялин­ка», обе 1891), «Ма­лень­кий греш­ник» (1893) и др.; по­вес­ти и рас­ска­зы со­ци­аль­но-кри­тического со­дер­жа­ния, по­свя­щён­ные жиз­ни молдавских, татарских, польских, еврейских кре­сть­ян и ра­бо­чих: «На ве­ру» («На вiру», 1890), «Пя­ти­злот­ник» (1892), «Це­по­вяз» («Ціпов’яз», 1893), «Для об­ще­го до­б­ра» («Для за­галь­но­го до­б­ра», 1896), «Отом­стил» («Пом­стив­ся», 1894), «В се­тях шай­та­на» («В пу­тах шай­та­на», 1899), «Он идёт» («Вiн iде», 1906), «Де­бют» (1909). С начала 1900-х годов от­да­вал пред­поч­те­ние уг­луб­лён­ной пси­хо­ло­гической но­вел­ле (ми­ниа­тю­ре), вы­сту­пил как ре­фор­ма­тор украинской про­зы [«Fata morgana» (части 1-2, 1904-1910 годы), «Смех» («Смiх», 1906), «В до­ро­ге» («В дорозi», 1907), «Persona grata» (1908), «По­да­рок на име­ни­ны» («По­да­ру­нок на іме­ни­ни»), «Ко­ни не ви­но­ва­ты» («Конi не виннi», оба про­из­ве­де­ния 1912)], при­вер­же­нец эк­зи­стен­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ки [«Цвет яб­ло­ни» («Цвiт яблунi», 1902), «Ку­кол­ка» («Ля­леч­ка», 1903), «В греш­ный мир» («У грiшний свiт», 1905), «Intermezzo» (1909)].

В по­эти­ке про­из­ве­де­ний Коцюбинского это­го пе­рио­да ощу­ти­мо влия­ние им­прес­сио­низ­ма; ми­фо­по­этическое на­ча­ло про­яви­лось в на­сы­щен­ной эт­но­гра­фическим ма­те­риа­лом по­вес­ти из жиз­ни гу­цу­лов «Те­ни за­бы­тых пред­ков» («Тiнi за­бу­тих предкiв», 1912, эк­ра­ни­за­ция С.И. Па­ра­джа­но­ва, 1964). Поч­ти все со­чи­не­ния Коцюбинского бы­ли пе­ре­ве­де­ны на русский язык при жиз­ни ав­то­ра (с 1899 года). Ли­те­ра­тур­но-ме­мо­ри­аль­ные му­зеи Коцюбинского от­кры­ты в Вин­ни­це (1927) и Чер­ни­го­ве (1934).

Сочинения:

Собрание сочинений. М., 1965. Т. 1-2;

Тво­ри. Київ, 1973-1975. Т. 1-7.