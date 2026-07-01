КОЦЮБИНСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
КОЦЮБИНСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - украинский писатель.
В 1880 году окончил духовную семинарию в городе Шаргород; в том же году сблизился с народовольцами, за связь с которыми был подвергнут аресту (1882). Работал домашним учителем; в 1891 году сдал экзамены на звание народного учителя. В 1892-1897 годах работал в комиссии по борьбе с филлоксерой (Бессарабия, Крым). С 1898 года Коцюбинский жил в Чернигове; служил чиновником в управе. Выезжал на лечение в Европу; в Италии неоднократно жил на острове Капри у М. Горького (1909-1912 годы). Печатался с 1890 года.
В 1890-е годы писал книги для детей: «Харитя», «Ёлочка» («Ялинка», обе 1891), «Маленький грешник» (1893) и др.; повести и рассказы социально-критического содержания, посвящённые жизни молдавских, татарских, польских, еврейских крестьян и рабочих: «На веру» («На вiру», 1890), «Пятизлотник» (1892), «Цеповяз» («Ціпов’яз», 1893), «Для общего добра» («Для загального добра», 1896), «Отомстил» («Помстився», 1894), «В сетях шайтана» («В путах шайтана», 1899), «Он идёт» («Вiн iде», 1906), «Дебют» (1909). С начала 1900-х годов отдавал предпочтение углублённой психологической новелле (миниатюре), выступил как реформатор украинской прозы [«Fata morgana» (части 1-2, 1904-1910 годы), «Смех» («Смiх», 1906), «В дороге» («В дорозi», 1907), «Persona grata» (1908), «Подарок на именины» («Подарунок на іменини»), «Кони не виноваты» («Конi не виннi», оба произведения 1912)], приверженец экзистенциальной проблематики [«Цвет яблони» («Цвiт яблунi», 1902), «Куколка» («Лялечка», 1903), «В грешный мир» («У грiшний свiт», 1905), «Intermezzo» (1909)].
В поэтике произведений Коцюбинского этого периода ощутимо влияние импрессионизма; мифопоэтическое начало проявилось в насыщенной этнографическим материалом повести из жизни гуцулов «Тени забытых предков» («Тiнi забутих предкiв», 1912, экранизация С.И. Параджанова, 1964). Почти все сочинения Коцюбинского были переведены на русский язык при жизни автора (с 1899 года). Литературно-мемориальные музеи Коцюбинского открыты в Виннице (1927) и Чернигове (1934).
Сочинения:
Собрание сочинений. М., 1965. Т. 1-2;
Твори. Київ, 1973-1975. Т. 1-7.