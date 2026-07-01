КОЦОЕВ АРСЕН БОРИСОВИЧ

КОЦОЕВ АРСЕН БОРИСОВИЧ - осетинский писатель , публицист.

Из кре­сть­ян. Учил­ся в Ар­дон­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии. Слу­жил сель­ским учи­те­лем; был от­стра­нён от пе­даго­гической ра­бо­ты за про­па­ган­ду ате­из­ма сре­ди уча­щих­ся. По­сле уча­стия в кре­сть­ян­ском вос­ста­нии пе­ре­ехал в Южную Осе­тию (1902). Ски­тал­ся по стра­не; в 1910 году из­да­вал в Тиф­ли­се журнал «Аф­сир» («Ко­лос»), где впер­вые опубликовал свои рас­ска­зы. С 1912 года ра­бо­тал в боль­ше­ви­ст­ской пе­ча­ти, со­труд­ни­чал с газетой «Санкт-Пе­тер­бург­ские ве­до­мо­сти» и другими сто­лич­ны­ми из­да­ния­ми. По­сле Гражданской вой­ны 1917-1922 годов вер­нул­ся в Осе­тию, в 1924-1929 годах ра­бо­тал в газете «Хур­за­рин» («За­ря»), журнале «Фи­диу­аг» («Вест­ник») в Цхин­ва­ли. С 1929 года жил во Вла­ди­кав­ка­зе.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков осетинской ху­дожественной про­зы. На­чал пе­ча­тать­ся в 1895 году (пуб­ли­ци­стические ста­тьи в га­зе­тах Вла­ди­кав­ка­за). Основная те­ма до­ре­во­люционных рас­ска­зов («Охот­ни­ки», «Дру­зья», «На за­ре», «Бы­ва­ет и так» и др.) - тя­жё­лая жизнь осет. кре­сть­ян, их обы­чаи и суе­ве­рия. Ав­тор про­из­ве­де­ний о гражданской вой­не, жиз­ни гор­цев в боль­шом го­ро­де (ро­ман «Дра­кон»; ча­стич­но опубликован в 1923 году), кол­лек­ти­ви­за­ции (по­весть «Джа­нас­пи», 1940), об осетинской ин­тел­ли­ген­ции . Для про­зы Коцоева ха­рак­тер­ны на­пря­жён­ность дей­ст­вия, ла­ко­низм опи­са­ний и диа­ло­гов.

Пе­ре­вёл на осетинский язык по­вес­ти А.С. Пуш­ки­на.

Сочинения:

Со­чи­не­ния. Орд­жо­ни­кид­зе, 1971-1972;

Со­чи­не­ния. Дза­уд­жи­кау, 1991.