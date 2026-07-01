КОЦОЕВ АРСЕН БОРИСОВИЧ
КОЦОЕВ АРСЕН БОРИСОВИЧ - осетинский писатель, публицист.
Из крестьян. Учился в Ардонской духовной семинарии. Служил сельским учителем; был отстранён от педагогической работы за пропаганду атеизма среди учащихся. После участия в крестьянском восстании переехал в Южную Осетию (1902). Скитался по стране; в 1910 году издавал в Тифлисе журнал «Афсир» («Колос»), где впервые опубликовал свои рассказы. С 1912 года работал в большевистской печати, сотрудничал с газетой «Санкт-Петербургские ведомости» и другими столичными изданиями. После Гражданской войны 1917-1922 годов вернулся в Осетию, в 1924-1929 годах работал в газете «Хурзарин» («Заря»), журнале «Фидиуаг» («Вестник») в Цхинвали. С 1929 года жил во Владикавказе.
Один из основоположников осетинской художественной прозы. Начал печататься в 1895 году (публицистические статьи в газетах Владикавказа). Основная тема дореволюционных рассказов («Охотники», «Друзья», «На заре», «Бывает и так» и др.) - тяжёлая жизнь осет. крестьян, их обычаи и суеверия. Автор произведений о гражданской войне, жизни горцев в большом городе (роман «Дракон»; частично опубликован в 1923 году), коллективизации (повесть «Джанаспи», 1940), об осетинской интеллигенции. Для прозы Коцоева характерны напряжённость действия, лаконизм описаний и диалогов.
Перевёл на осетинский язык повести А.С. Пушкина.
Сочинения:
Сочинения. Орджоникидзе, 1971-1972;
Сочинения. Дзауджикау, 1991.