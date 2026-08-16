КОЧЖОН (КОДЖОН)

Кочжон (Коджон, личное имя — Ли Хи) (09.08.1852, Сеул — 21.01.1919, Сеул) — ван корейского государства Чосон (1863—1897) и 1-й император Корейской империи (1897—1907).

После смерти вана Чхольджона (1849—1863) его наследником выбрали дальнего родственника вана — К., который был усыновлен вдовствующей королевой и возведен на трон. Регентом до совершеннолетия правителя стал его отец Ли Хаын (Тэвонгун), проводивший политику усиления центральной власти при строгой изоляции Кореи от западного мира. В 1873 власть перешла к К., при этом придворная группировка во главе с женой вана, королевой Мин, отстранила Тэвонгуна от управления. Несмотря на неудачные попытки французских (1866) и американских (1871) экспедиционных сил добиться подписания неравноправных торговых договоров с Чосоном , в 1876 Япония заключила с ним Канхваский договор , лишавший Корею таможенной автономии. Вскоре аналогичные договоры были заключены с США, Германией, Россией и Францией. Во время бунта военных в 1882 Ли Хаын временно вернулся к власти, но вскоре вновь был свергнут прокитайской группировкой во главе с посланником империи Цин в Сеуле Юань Шикаем .

Предпринятая в 1884 «партией независимости» под руководством Ким Ок Кюна попытка провести в стране реформы по образцу развитых промышленных стран не увенчалась успехом. С трудом были подавлены выступления сторонников учения тонхак (1893—1894), которые выдвигали антиимпериалистические лозунги и выступали за социальные преобразования, практически превратившиеся в антиправительственную крестьянскую войну. С победой Японии в Японо-китайской войне 1894—1895 по Симоносекскому договору империя Цин была вынуждена признать самостоятельность Кореи, после чего на полуострове значительно усилилось влияние Японии. В 1894—1896 «партия прогресса» провела в стране ряд политических, экономических, социальных (в том числе ликвидацию крепостного положения зависимых крестьян — ноби) и административных преобразований («реформы года Кабо»). Они способствовали укреплению позиций прояпонского кабинета министров. В 1895 была убита королева Мин, выступавшая против доминирования Японии в Корее. К., стремясь найти противовес японскому влиянию, 11 февраля 1896 при содействии главы русской миссии К. И. Вебера бежал из дворца в русское посольство, после чего приказал арестовать прояпонских чиновников. Но под давлением образованного в 1896 Общества независимости через год ван вернулся обратно. В 1897 К. провозгласил Корею империей (Тэхан чэгук), но в реальности международные позиции страны не изменились. Попытки ограничить власть монарха, предпринимавшиеся Обществом независимости, привели к его разгону в 1898.

Экономическое присутствие японского капитала на рубеже XIX—XX вв. становилось все ощутимее, а после Русско-японской войны 1904—1905 Япония 17 ноября 1905 установила протекторат над Кореей. Отправленная К. на Гаагскую конференцию 1907 (см. Гаагские конференции мира 1899 и 1907 ) с целью получения поддержки у европейских держав тайная делегация была раскрыта, что повлекло за собой отречение императора от престола в пользу его сына Сунджона (1907—1910). В 1919 К., продолжавший в последующие годы поддерживать движение за независимость страны, умер, а его похороны превратились в массовую антияпонскую демонстрацию и стали прологом к «Первомартовскому движению», переросшему в восстание и охватившему всю страну.

Лит.: Симбирцева Т. М. Владыки старой Кореи. М., 2012; Тихонов В. М., Кан Мангиль. История Кореи: В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до 1904 г. М., 2011; Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб., 2009; Ванин Ю. В. История Кореи. Избранные статьи. М., 2016.