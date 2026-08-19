КОЧУБЕЙ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
КОЧУБЕЙ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ - граф (1799), князь (1831), российский государственный деятель.
Из рода Кочубеев. Крупный землевладелец и душевладелец (ему принадлежали имения в Екатеринославской, Таврической, Черниговской, Нижегородской, Саратовской губерниях, а также около 12 тысяч душ мужского пола в 1816 году). С 1775 года воспитывался в семье дяди - А.А. Безбородко. Начальное образование получил в частном пансионе де Вильнёва в Санкт-Петербурге (1778-1781 годы); учился в Женевском (1781-1784 годы), Уппсальском (1785-1786 годы) и Лондонском (1789-1790 годы) университетах. Состоял при российских миссиях в Стокгольме (1784-1786 годы) и Лондоне (1788-1791 годы). Друг юности великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I). В 1792-1797 годах российский чрезвычайный посланник и полномочный министр в Константинополе; выполняя поручение российского правительства, содействовал предотвращению нападения Османской империи на Священную Римскую империю, которое провоцировалось Францией. В 1798-1799 годах вице-канцлер (в декабре 1798 года временно управлял Коллегией иностранных дел), в 1798-1799 годах участвовал в подготовке союзных договоров Российской империи с Королевством обеих Сицилий, Великобританией и Османской империей, оформивших 2-ю антифранцузскую коалицию, а также с Португалией (1799) и Баварско-Пфальцским курфюршеством (1799). Вызвал недовольство императора Павла I своей дружбой с великим князем Александром Павловичем и императрицей Марией Фёдоровной, вышел в отставку в 1799 году, после смерти Безбородко.
В 1801 году, со вступлением на престол императора Александра I, назначен сенатором и стал членом Непременного совета. Член Негласного комитета. Сторонник освобождения крестьян, обязательно с землёй, возражал против их перевода в дворовые. Один из инициаторов создания министерств (1802). Разделял представления современников о том, что полномочия различных государственных органов, в первую очередь министерств и Сената, должны быть строго разграничены, а министры - наделены серьёзными правами при принятии решений; считал, что принцип коллективной ответственности, присущий коллегиям, должен быть заменён принципом личной ответственности министра. В 1801-1802 годах член Коллегии иностранных дел и вновь вице-канцлер. Министр внутренних дел [8(20).9.1802-24.11(6.12).1807; 11(23).4.1819-25.2(9.3).1823].
В 1802-1807 годах занимался реорганизацией хлебных магазинов, соляных торгов и др., в 1802 году произвёл разделение Новороссийской губернии на Таврическую, Николаевскую (Херсонская с 1803 года) и Екатеринославскую губернии, в 1804 году Тобольской губернии - на Тобольскую и Томскую губернии, поддерживал херсонского, таврического и екатеринославского ген.-губернатора А.Э. дю Плесси герцога Ришельё, занимавшегося обустройством Одессы. С 1803 года председатель Комитета, учреждённого для рассмотрения лифляндских дел, который выработал положение об освобождении крестьян Лифляндской губернии от крепостной зависимости (смотри Крестьянская реформа в Остзейском крае 1804-1819 годов). Состоял членом двух Еврейских комитетов, образованных в 1802 и 1806 годах. В 1805 году, во время нахождения императора Александра I в действующей армии, член Комитета для совещания по делам сохранения всеобщего спокойствия и тишины граждан и облегчения народного продовольствия.
Как англофил и человек, который представлял интересы крупных помещиков, занимавшихся продажей сельскохозяйственной продукции в Великобританию, выступал против заключения Тильзитского мира 1807 года. Член Комитета охранения общей безопасности (1807; 1820-1823 годы). Уволен от должности министра внутренних дел в бессрочный отпуск. С 1809 года член Комитета для изыскания средств к восстановлению равновесия в бюджете. С 1810 года член Государственного совета по Департаменту государственной экономии, в начале 1812 года председатель Департамента законов. Поддержал план М.М. Сперанского по увеличению налогов и его проект разделения Сената на два органа - правительствующий и судебный (утверждён императором, но не приведён в исполнение из-за опалы Сперанского). В Отечественную войну 1812 года находился при императоре Александре I. Член Чрезвычайного комитета по выбору главнокомандующего, содействовал назначению М.И. Кутузова. В 1816-1819 годах председатель Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета, предложил объединить Министерство духовных дел с Министерством народного просвещения (слиты в 1817 году).
При императоре Николае I Кочубей - председатель секретного «Комитета 6 декабря 1826 года», а также Государственного совета и Комитета министров [29.4 (11.5).1827-3(15).6.1834], Попечительского совета общественного призрения Ведомства императрицы Марии (1829-1834 годы), Комитета по делам Царства Польского (1831-1834 годы) и др. Возглавлял Временную верховную комиссию, которая во время отъезда императора на дунайский театр военных действий в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов управляла внутренними делами Российской империи.
Почетный член Московского общества сельского хозяйства (1818), ВЭО (1821).
Награждён орденами Святого Александра Невского (1797), Святого Владимира 1-й степени (1814), Святого Андрея Первозванного (1821; алмазными знаками к нему - 1828) и др.
Сочинения:
A la mémoire du prince Kotschoubey, chancelier de l’Empire de Russie. Saint-Pétersbourg, 1834;
Журнал последних дней жизни князя Безбородко, веденный князем Кочубеем // Архив князя Воронцова. М., 1879. Кн. 14.