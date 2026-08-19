КОЧУБЕЙ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
КОЧУБЕЙ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ - украинский государственный и военный деятель, дипломат.
Из рода Кочубеев. Войсковой канцелярист у гетмана Левобережной Украины И.М. Брюховецкого и гетмана Правобережной Украины П.Д. Дорошенко, посланец Дорошенко в Османскую империю (1675). Уманский писарь (1675), канцелярист и посланец архиепископа Черниговского Лазаря (Барановича) в Москву (1676). Участвовал в русско-турецкой войне 1676-1681 годов, в т. ч. в Чигиринских походах, а также в Крымских походах. Войсковой канцелярист (1679), реент (помощник генерального писаря) Генеральной войсковой канцелярии (1681-1687 годы), посланец гетмана И.С. Самойловича в Москву (1683). Доверенное лицо И.С. Мазепы (породнился с ним, став тестем племянника Мазепы - И.П. Обидовского), в 1687 году участвовал в его заговоре против Самойловича. Благодаря покровительству Мазепы приобрёл обширные земельные владения, центр которых находился в селе Диканька (ныне поселок городского типа Полтавской области, Украина). Генеральный писарь (1687-1699 годы), генеральный судья (1699-1708 годы), наказной гетман (1706-1708 годы). Участвовал в Азовских походах 1695-1696 годов. С 1700 года стольник.
Наметившиеся в начале 1690-х годов разногласия К. с И.С. Мазепой, который ориентировался в своей политике на Речь Посполиту, в конце 1704 года переросли в открытый конфликт, осложнённый личными мотивами - желанием Мазепы жениться на дочери Кочубея, своей крестнице, Матрёне Васильевне Кочубей (около 1688 - после 1709 года) [18(30).5.1707 года выдана замуж за В.Н. Чуйкевича]. С 1707 года Кучубей распространял на Украине сведения о намерении Мазепы перейти на сторону польского короля С. Лещинского и шведского короля Карла ХII, неоднократно посылал доносы в Москву (в т. ч. в феврале 1708 года через бывшего полтавского полковника И.И. Искру), в которых извещал Петра I о планах гетмана. Однако царь, полностью доверявший Мазепе, расценил действия Кучубея как клевету и сообщил о них гетману. Спасаясь от преследований Мазепы, 19(30).3.1708 года Кучубей вместе с Искрой бежал в местечко Красный Кут, 18(29) апреля в сопровождении двух офицеров добровольно приехал в ставку царя в Витебск, где 21 апреля (2 мая) был арестован. С 23 апреля (4 мая) следствие проводилось в Смоленске. «Розыск» по делу Кучубея вели глава Посольской канцелярии Г.И. Головкин и тайный секретарь П.П. Шафиров. Не выдержав пыток, престарелый Кучубей отказался от обвинений в адрес Мазепы, повинился в «ложных оговорах», заявив о намерении поставить на место гетмана полковника Д.П. Апостола. По приказу Петра I Кучубей выдан Мазепе и обезглавлен в его полевом лагере. После измены Мазепы Кучубей признан невиновным, похоронен (вместе с Искрой) в Киево-Печерской лавре, конфискованные в казну земли возвращены его наследникам.
На месте казни Кучубея и Искры в селе Борщаговка в 1911 году был поставлен обелиск, а у Киево-Печерской лавры в 1914 году открыт памятник Кучубею и Искре, просуществовавший до 1921 года.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.