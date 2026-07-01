КОЧУБЕИ
КОЧУБЕИ - дворянский и княжеский род.
По семейному преданию, ведёт своё происхождение от крымского татарина Кучук-бея, поселившегося в начале XVII века на Левобережной Украине и принявшего православие с именем Андрея. Его внук - В.Л. Кочубей, из детей которого наиболее известны: Василий Васильевич [? - 21.8(1.9).1743], знатный войсковой товарищ (1708-1718 годы), полтавский полк (1727-1743 годы), первым браком был женат на дочери гетмана Левобережной Украины Д.П. Апостола Анастасии Даниловне (? - до 1725 года), от его сыновей происходят три ветви рода Кучубеев; Фёдор Васильевич (? - 1729), знатный войсковой товарищ (1718), бунчуковый товарищ (1724-1729 годы).
Основатель 1-й ветви рода - Семён Васильевич [1725 - 13(24).12.1779], тайный советник (1775), бунчуковый товарищ, нежинский полк. (1746-1751 годы), в 1750 году ездил в составе выборных депутатов в Санкт-Петербург с ходатайством об утверждении гетманом К.Г. Разумовского, генеральный обозный (1751-1779 годы), член Малороссийской коллегии (1771-1779 годы). Его внук - Семён Михайлович [1778 - 29.4(11.5).1835], действительный статский советник, полтавский уездный (1802-1805 годы), губернский (1803-1805 годы) предводитель дворянства, крупный благотворитель: пожертвовал 18 тысяч рублей на покупку дома для помещения бедных воспитанников полтавского Приказа общественного призрения, подарил Приказу свой кирпичный завод, при открытии полтавской гимназии (1808) подарил ей минералогическую коллекцию и устроил пансион на 8 человек, подарил Полтаве сад, в январе 1826 года арестован по делу декабристов, в феврале/марте освобождён с оправдательным аттестатом, растратил всё состояние и умер в нищете. Со смертью его сына Николая Семёновича (? - 1870) 1-я ветвь рода Кучубеев по мужской линии пресеклась.
Основатель 2-й ветви рода - Василий Васильевич [5(16).8.1728-17(28).2.1791], статский советник (1790), подкоморий Глуховского уезда (1764-1772 годы), глуховский уездный предводитель дворянства (1772-1779 годы). Его сын - Василий Васильевич [2(13).8.1756-15(27).3.1800], генерал-майор (1773), участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов, глуховский уездный предводитель дворянства (1796-1800 годы). Известны его сыновья: Василий Васильевич [2(13).8.1784-28.8(9.9).1844], тайный советник (1835), участник русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов, Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, отличился в сражении при Кульме (награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), чиновник особых поручений при московском военном генерал-губернаторе (1823-1830 годы), крупный землевладелец Глуховского уезда Черниговской губернии, родоначальник 1-й линии 2-й ветви рода; Демьян (Дамиан) Васильевич [11(22).11.1786-17(29).4.1859], действительный статский советник (1846), в 1799-1809 годах служил в Коллегии иностранных дел (КИД), в 1809-1811 годах - в Главном управлении водяных и сухопутных путей сообщения, участник Отечественной войны 1812 (отличился в сражении у деревни Батуры, а также в боях при Лабиау, одним из первых вступил в Кёнигсберг) и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, ранен при переправе через Вислу, но остался в строю, отличился в Дрезденском сражении 1813 года (награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»), в 1817-1818 годах состоял при А.А. Аракчееве, с 1820 года в отставке. Директор Государственной комиссии погашения долгов (1821-1825 годы), сенатор (с 1833 года), член Комиссии о построении Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге по хозяйственной части (с 1836 года), член Временного совета по управлению Департаментом государственных имуществ (1837), член совета министра государсвтенных имуществ (1837-1840 годы), член Государственного совета (с 1842 года) и Особой комиссии для рассмотрения нового Уложения о наказаниях в империи и Царстве Польском (1844-1845 годы), Комиссии для рассмотрения свода местных узаконений Остзейских губерний (1845), член Особого комитета для рассмотрения и устройства соляной части в России (1846-1849 годы); Александр Васильевич [23.8(3.9).1788-23.2(7.3). 1866], действительный статский советник (1849), в 1802-1812 годы служил в КИД, в 1812-1815 годах - в канцелярии Государственного контролёра, в 1815-1819 годах - в Минисерстве юстиции, в 1819-1831 годах обер-прокурор 2-го отделения 3-го департамента Сената (до 1823 года исполняющий обязанности), заведующий хозяйственной частью по Сенату (1830-1831 годы), сенатор (с 1831 года), представитель Министерства юстиции при производстве торгов на содержание питейных откупов в 1839-1843 годах, член Государственного совета (с 1846 года), на его заседаниях поддерживал реформы 1860-1870-х годов; Аркадий Васильевич [9(20).2, по данным метрики - 14(25).2.1790-4(16).3.1878], действительный статский советник (1856), камергер (1828). В 1802-1809 годах служил в КИД, в 1809-1812 годах - в Главном управлении водяных и сухопутных путей сообщения (с 1811 года Главное управление путей сообщения), участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов. Служил в Почтовом департаменте (1824-1828 годы), вице-губернатор Киевской губернии (1828-1830 годы), губернатор Орловской губернии (1830-1837 годы), в 1837-1840 годах в отставке. Сенатор (с 1842 года), почетный опекун Санкт-Петербургского присутствия Опекунского совета учреждений императрицы Марии (с 1847 года), управляющий больницей Всех скорбящих (1847-1868 годы), с 1868 года в отставке. В своём имении (в селе Згуровка Прилукского уезда Полтавской губернии) собрал библиотеку (около 10 тысяч томов), состоявшую главным образом из трудов по истории, автор записок (опубликованы в 1890 году), родоначальник 2-й линии 2-й ветви рода.
Из 1-й линии 2-й ветви рода наиболее известна дочь В.В. Кочубея - Елизавета Васильевна [8(20).11.1821-30.1(11.2).1897], композитор-любитель, автор популярных во 2-й половине XIX века романсов «Я очи знал» (на стихи Ф.И. Тютчева), «Когда б он знал» и «Скажите ей» (на стихи графини Е.П. Ростопчиной), жена [с 1(13).11.1839] графа Л.В. Кочубея (смотри ниже).
Из 2-й линии 2-й ветви рода известен сын Аркадия В. Кочубея - Пётр Аркадьевич [17(29).6.1825-15(27).12.1892], тайный советник (1890), почетный член Петербургской АН (1876), один из создателей Музея прикладных знаний в Санкт-Петербурге (1868), председатель Русского технического общества (1882-1892 годы), собрал коллекцию минералов, изделий из серебра, значительную художественную коллекцию. Его внук - Василий Васильевич [10(22).3.1892-14.3.1971], штабс-ротмистр (1916), участник 1-й мировой войны, старший адъютант гетмана П.П. Скоропадского (1918), в эмиграции в Германии, сотрудник журнала «Военная быль». Внуки Аркадия В. Кочубея: Пётр Васильевич (младший) (1.2.1880-1918), камер-юнкер (1905), гадячский уездный предводитель дворянства (с 1904 года), расстрелян большевиками в Киеве; Василий Васильевич [19(31).1.1883-2.10.1960], камер-юнкер (1908), пирятинский уездный предводитель дворянства (1906-1917 годы), крупный землевладелец Полтавской губернии, депутат 4-й Государственной думы (1912-1917 годы) - член комиссий по наказу, по народному просвещению, по вероисповедным вопросам, по направлению законодательных предположений, в феврале/марте 1917 года назначен комиссаром Временного комитета Государственной думы по учреждениям бывшего ведомства императрицы Марии Фёдоровны и императрицы Александры Фёдоровны, с апреля 1917 года член Военной комиссии Временного комитета Государственной думы, участник Государственного совещания, в эмиграции во Франции, масон, член капитула «Астрея», ложи «Астрея» и так называемой Англо-Саксонской ложи. Известен также правнук Аркадия В. Кочубея - Сергей Михайлович (1896-25.12.1960), оперный и концертный певец (бас), участник Гражданской войны 1917-1922 годов, воевал в рядах Добровольческой армии, в эмиграции в Болгарии, пел в хоре Н.Ф. Кострюкова (создан в 1927 году), в 1930-х годах совершенствовался в Италии, затем выступал в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, с 1953 года жил в США.
Основатель 3-й ветви рода - Павел Васильевич [15(26).12.1738-22.7 (2.8).1786], статский советник (1784), бунчуковый товарищ (1759), полтавский подкоморий (1766-1772 годы), позднее - председатель Гражданской палаты Екатеринославского наместничества, был женат на сестре А.А. Безбородко - Ульяне Андреевне [4(15).3.1742-24.3(4.4).1777]. Из его сыновей наиболее известен В.П. Кочубей, возведённый с потомством указом императора Павла I от 4(15).4.1799 года в графское, а указом императора Николая I от 6(18).12.1831 года в княжеское достоинство Российской империи. Известны сыновья В.П. Кочубея: Лев Викторович (в крещении Терентий) [16(28).4.1810-10.2.1890], тайный советник (1858), участник подавления Польского восстания 1830-1831 годов, полтавский губернский предводитель дворянства (1853-1859 годы), основатель и первый президент (1865-1878 годы) Полтавского сельскохозяйственного общества. Василий Викторович [1(13).1.1812-10(22).1.1850], статский советник (1846), камергер (1845), с 1827 года служил в КИД, выполнял дипломатические поручения в Дрездене (1829), Лондоне (1831, 1838), Константинополе (1833), в 1835-1843 годах сотрудник Азиатского департамента МИД, в 1845-1848 годах - Канцелярии наместника на Кавказе графа М.С. Воронцова, помощник попечителя Санкт-Петербургского учебного округа (1848-1850 годы), археолог и нумизмат, действительный член Русского археологического общества, его нумизматическая коллекция (состояла из монет Боспорского царства и греческих колоний Причерноморья) по числу и редкости экземпляров (монеты Фарнака, Ольвии, Пантикопея) считалась лучшей в России после собрания монет Эрмитажа, наряду с этим собрал также коллекцию серебра, фарфора, картин, его библиотека (5 тысяч томов) в 1870-х годах поступила в Харьковский университет; Михаил Викторович [1(13).6.1816-8(20).1.1874], тайный советник (1861), шталмейстер (1869), в 1834-1843 годах на военной службе, в 1843-1846 годах служил в 4-м отделении Собственной Его Императорского Высочества канцелярии, в 1846-1851 годах - в Капитуле орденском, член Попечительного совета общественного призрения в Санкт-Петербурге, попечитель городской Калинкинской больницы (1848-1861 годы), гофмаршал (1851-1861 годы, до 1852 года исполняющий обязанности) и вице-президент Придворной конторы (1851-1857 годы, до 1852 года исполняющий обязанности), организатор (1852) акционерной золотопромышленной компании в Восточной и Западной Сибири и Оренбургской губернии, подольский губернский предводитель дворянства (1869-1874 годы); Сергей Викторович [5(17).12.1820-4(16).12.1880], статский советник (1854), после окончания физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета (1841) причислен к Департаменту уделов, служил на Кавказе и в Закавказье, где, в частности, занимался изысканиями и разработкой залежей каменного угля (в 1847 году за свои изыскания награждён орденом Святого Владимира 4-й степени), затем чиновник для особых поручений при Министерстве внутренних дел; один из первых членов аристократического Санкт-Петербургского яхт-клуба, в 1876 году пожертвовал полученное в наследство от отца собрание книг (30 тысяч томов) Императорской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге (ныне РНБ). Из сыновей М.В. Кочубея наиболее известен Лев Михайлович (23.6.1862-9.5.1927), женатый (в 1893-1911 годах) на графине Дарье Евгеньевне Богарне [7(19).3.1870-5.11.1937] (смотри в статье Лейхтенбергские). Род Кочубеев-Богарне по мужской линии прервался со смертью их сына Евгения Львовича Кочубея-Богарне [24.7(5.8).1894-6.11.1951]. Из сыновей С.В. Кочубея наиболее известен Виктор Сергеевич [11(23).10.1860-4.12.1923], генерал-лейтенант (1909), генерал-адъютант (1909), в 1892-1894 годах адъютант наследника престола великого князя Николая Александровича (будущий император Николай II), генерал-майор Свиты Его Императорского Высочества (1899), начальник Главного управления уделов (1899-1917 годы), член Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности (1902-1905 годы), крупный землевладелец Полтавской губернии, после Октябрьской революции 1917 года в эмиграции в Германии.
Дворянский и княжеский роды Кучубеев внесены в 5-ю и 6-ю части родословных книг Полтавской, Санкт-Петербургской и Черниговской губерний.
Иллюстрации:
Герб дворянского рода Кочубеев. Девиз - «Elevor Ubi Consumor» («Когда подымаюсь, поглощаюсь»). Архив БРЭ.