КОЧУБЕИ

КОЧУБЕИ - дворянский и княжеский род.

По се­мей­но­му пре­да­нию, ве­дёт своё про­ис­хо­ж­де­ние от крым­ско­го та­та­ри­на Ку­чук-бея, по­се­лив­ше­го­ся в начале XVII века на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не и при­няв­ше­го пра­во­сла­вие с име­нем Ан­д­рея. Его внук - В.Л. Ко­чу­бей, из де­тей ко­то­ро­го наи­бо­лее из­вест­ны: Ва­си­лий Ва­силь­е­вич [? - 21.8(1.9).1743], знат­ный вой­ско­вой то­ва­рищ (1708-1718 годы), пол­тав­ский полк (1727-1743 годы), пер­вым бра­ком был же­нат на до­че­ри гет­ма­на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны Д.П. Апо­сто­ла Ана­ста­сии Да­ни­лов­не (? - до 1725 года), от его сы­но­вей про­исхо­дят три вет­ви ро­да Кучубеев; Фё­дор Василь­е­вич (? - 1729), знат­ный вой­ско­вой то­ва­рищ (1718), бун­чу­ко­вый то­ва­рищ (1724-1729 годы).

Ос­но­ва­тель 1-й вет­ви ро­да - Се­мён Ва­силь­е­вич [1725 - 13(24).12.1779], тайный советник (1775), бун­чу­ко­вый то­ва­рищ, не­жин­ский полк. (1746-1751 годы), в 1750 году ез­дил в со­ста­ве вы­бор­ных де­пу­та­тов в Санкт-Пе­тер­бург с хо­да­тай­ст­вом об ут­вер­жде­нии гет­ма­ном К.Г. Ра­зу­мов­ско­го, ге­не­раль­ный обоз­ный (1751-1779 годы), член Ма­ло­рос­сий­ской кол­ле­гии (1771-1779 годы). Его внук - Се­мён Ми­хай­ло­вич [1778 - 29.4(11.5).1835], действительный статский советник, пол­тав­ский уезд­ный (1802-1805 годы), гу­берн­ский (1803-1805 годы) пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва, круп­ный бла­го­тво­ри­тель: по­жерт­во­вал 18 тысяч рублей на по­куп­ку до­ма для по­ме­ще­ния бед­ных вос­пи­тан­ни­ков пол­тав­ско­го При­ка­за об­щественного при­зре­ния, по­да­рил При­ка­зу свой кир­пич­ный за­вод, при от­кры­тии пол­тав­ской гим­на­зии (1808) по­да­рил ей ми­не­ра­ло­гическую кол­лек­цию и уст­ро­ил пан­си­он на 8 человек, по­да­рил Пол­та­ве сад, в январе 1826 года аре­сто­ван по де­лу де­каб­ри­стов , в фев­ра­ле/мар­те ос­во­бо­ж­дён с оп­рав­да­тель­ным ат­те­ста­том, рас­тра­тил всё со­стоя­ние и умер в ни­ще­те. Со смер­тью его сы­на Ни­ко­лая Се­мё­но­ви­ча (? - 1870) 1-я ветвь ро­да Кучубеев по муж­ской ли­нии пре­сек­лась.

Ос­но­ва­тель 2-й вет­ви ро­да - Ва­си­лий Ва­силь­е­вич [5(16).8.1728-17(28).2.1791], статский советник (1790), под­ко­мо­рий Глу­хов­ско­го уезда (1764-1772 годы), глу­хов­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1772-1779 годы). Его сын - Ва­си­лий Ва­силь­е­вич [2(13).8.1756-15(27).3.1800], генерал-майор (1773), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов, глу­хов­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1796-1800 годы). Из­вест­ны его сы­но­вья: Ва­си­лий Ва­силь­е­вич [2(13).8.1784-28.8(9.9).1844], тайный советник (1835), уча­ст­ник русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годов, Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Куль­ме (на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»), чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при московском во­енном генерал-гу­бер­на­торе (1823-1830 годы), круп­ный зем­ле­вла­де­лец Глу­хов­ско­го уезда Чер­ни­гов­ской губернии, ро­до­на­чаль­ник 1-й ли­нии 2-й вет­ви ро­да; Демь­ян (Да­ми­ан) Ва­силь­е­вич [11(22).11.1786-17(29).4.1859], действительный статский советник (1846), в 1799-1809 годах слу­жил в Кол­легии иностранных дел (КИД), в 1809-1811 годах - в Главном управ­ле­нии во­дя­ных и су­хо­пут­ных пу­тей со­об­ще­ния, уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 (от­ли­чил­ся в сра­же­нии у деревни Ба­ту­ры, а так­же в бо­ях при Ла­би­ау, од­ним из пер­вых всту­пил в Кё­нигс­берг) и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, ра­нен при пе­ре­пра­ве че­рез Вис­лу, но ос­тал­ся в строю, от­ли­чил­ся в Дрез­ден­ском сра­же­нии 1813 года (на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»), в 1817-1818 годах со­сто­ял при А.А. Арак­чее­ве, с 1820 года в от­став­ке. Ди­рек­тор Государственной ко­мис­сии по­га­ше­ния дол­гов (1821-1825 годы), се­на­тор (с 1833 года), член Ко­мис­сии о по­стро­е­нии Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге по хо­зяйственной час­ти (с 1836 года), член Временного со­ве­та по управ­ле­нию Департаментом государственных иму­ществ (1837), член со­ве­та ми­ни­ст­ра государсвтенных иму­ществ (1837-1840 годы), член Государственного со­ве­та (с 1842 года) и Осо­бой ко­мис­сии для рас­смот­ре­ния но­во­го Уло­же­ния о на­ка­за­ни­ях в им­пе­рии и Цар­ст­ве Поль­ском (1844-1845 годы), Ко­мис­сии для рас­смот­ре­ния сво­да ме­ст­ных уза­ко­не­ний Ост­зей­ских гу­бер­ний (1845), член Осо­бо­го комитета для рас­смот­ре­ния и уст­рой­ст­ва со­ля­ной час­ти в Рос­сии (1846-1849 годы); Алек­сандр Ва­силь­е­вич [23.8(3.9).1788-23.2(7.3). 1866], действительный статский советник (1849), в 1802-1812 годы слу­жил в КИД, в 1812-1815 годах - в кан­це­ля­рии Государственного кон­тро­лё­ра, в 1815-1819 годах - в Минисерстве юс­ти­ции, в 1819-1831 годах обер-про­ку­рор 2-го от­де­ле­ния 3-го департамента Се­на­та (до 1823 года исполняющий обязанности), заведующий хо­зяйственной ча­стью по Се­на­ту (1830-1831 годы), се­на­тор (с 1831 года), пред­ста­ви­тель Министерства юс­ти­ции при про­изводстве тор­гов на со­дер­жа­ние пи­тей­ных от­ку­пов в 1839-1843 годах, член Государственного со­ве­та (с 1846 года), на его за­се­да­ни­ях под­дер­жи­вал ре­фор­мы 1860-1870-х годов; Ар­ка­дий Ва­силь­е­вич [9(20).2, по дан­ным мет­ри­ки - 14(25).2.1790-4(16).3.1878], действительный статский советник (1856), ка­мер­гер (1828). В 1802-1809 годах слу­жил в КИД, в 1809-1812 годах - в Главном управ­ле­нии во­дя­ных и су­хо­пут­ных пу­тей со­об­ще­ния (с 1811 года Главное управ­ле­ние пу­тей со­об­ще­ния), уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов. Слу­жил в Поч­то­вом департаменте (1824-1828 годы), ви­це-гу­бер­на­тор Ки­ев­ской губернии (1828-1830 годы), гу­бер­на­тор Ор­лов­ской губернии (1830-1837 годы), в 1837-1840 годах в от­став­ке. Се­на­тор (с 1842 года), почетный опе­кун Санкт-Пе­тербургского при­сут­ст­вия Опе­кун­ско­го со­ве­та уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии (с 1847 года), управ­ляю­щий боль­ни­цей Всех скор­бя­щих (1847-1868 годы), с 1868 года в от­став­ке. В сво­ём име­нии (в селе Згу­ров­ка При­лук­ско­го уезда Пол­тав­ской губернии) со­брал биб­лио­те­ку (около 10 тысяч то­мов), со­сто­яв­шую главным образом из тру­дов по ис­то­рии, ав­тор за­пи­сок (опубликованы в 1890 году), ро­до­на­чаль­ник 2-й ли­нии 2-й вет­ви ро­да.

Из 1-й ли­нии 2-й вет­ви ро­да наи­бо­лее из­ве­ст­на дочь В.В. Ко­чу­бея - Ели­за­ве­та Ва­силь­ев­на [8(20).11.1821-30.1(11.2).1897], ком­по­зи­тор-лю­би­тель, ав­тор по­пу­ляр­ных во 2-й половине XIX века ро­ман­сов «Я очи знал» (на сти­хи Ф.И. Тют­че­ва), «Ког­да б он знал» и «Ска­жи­те ей» (на сти­хи графини Е.П. Ро­стоп­чи­ной), же­на [с 1(13).11.1839] графа Л.В. Ко­чу­бея (смотри ни­же).

Из 2-й ли­нии 2-й вет­ви ро­да из­вес­тен сын Ар­ка­дия В. Ко­чу­бея - Пётр Ар­кадь­е­вич [17(29).6.1825-15(27).12.1892], тайный советник (1890), почетный член Пе­тербургской АН (1876), один из соз­да­те­лей Му­зея при­клад­ных зна­ний в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1868), председатель Русского тех­нического общества (1882-1892 годы), со­брал кол­лек­цию ми­не­ра­лов, из­де­лий из се­реб­ра, зна­чительную ху­дожественную кол­лек­цию. Его внук - Ва­си­лий Ва­силь­е­вич [10(22).3.1892-14.3.1971], штабс-рот­мистр (1916), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , стар­ший адъ­ю­тант гет­ма­на П.П. Ско­ро­пад­ско­го (1918), в эмиг­ра­ции в Гер­ма­нии, со­труд­ник журнала «Во­ен­ная быль». Вну­ки Ар­ка­дия В. Ко­чу­бея: Пётр Ва­силь­е­вич (млад­ший) (1.2.1880-1918), ка­мер-юн­кер (1905), га­дяч­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (с 1904 года), рас­стре­лян боль­ше­ви­ка­ми в Кие­ве; Ва­си­лий Ва­силь­е­вич [19(31).1.1883-2.10.1960], ка­мер-юн­кер (1908), пи­ря­тин­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1906-1917 годы), круп­ный зем­ле­вла­де­лец Пол­тав­ской губернии, де­пу­тат 4-й Государственной ду­мы (1912-1917 годы) - член ко­мис­сий по на­ка­зу, по народному про­све­ще­нию, по ве­ро­ис­по­вед­ным во­про­сам, по на­прав­ле­нию за­ко­но­дательных пред­по­ло­же­ний, в феврале/мар­те 1917 года на­зна­чен ко­мис­са­ром Временного комитета Государственной ду­мы по уч­ре­ж­де­ни­ям бывшего ве­дом­ст­ва императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны и императрицы Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны, с апреля 1917 года член Во­енной ко­мис­сии Временного комитета Государственной ду­мы, уча­ст­ник Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­ща­ния, в эмиг­ра­ции во Фран­ции, ма­сон, член ка­пи­ту­ла «Ас­т­рея», ло­жи «Ас­т­рея» и так называемой Анг­ло-Сак­сон­ской ло­жи. Из­вес­тен так­же пра­внук Ар­ка­дия В. Ко­чу­бея - Сер­гей Ми­хай­ло­вич (1896-25.12.1960), опер­ный и кон­церт­ный пе­вец (бас), уча­ст­ник Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, вое­вал в ря­дах Доб­ро­воль­че­ской ар­мии, в эмиг­ра­ции в Бол­га­рии, пел в хо­ре Н.Ф. Ко­ст­рю­ко­ва (соз­дан в 1927 году), в 1930-х годах со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Ита­лии, за­тем вы­сту­пал в Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Фран­ции, Швей­ца­рии, с 1953 года жил в США.

Ос­но­ва­тель 3-й вет­ви ро­да - Па­вел Ва­силь­е­вич [15(26).12.1738-22.7 (2.8).1786], статский советник (1784), бун­чу­ко­вый то­ва­рищ (1759), пол­тав­ский под­комо­рий (1766-1772 годы), позд­нее - председатель Гражданской па­ла­ты Ека­те­ри­но­слав­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва, был же­нат на се­ст­ре А.А. Без­бо­род­ко - Уль­я­не Ан­д­ре­ев­не [4(15).3.1742-24.3(4.4).1777]. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен В.П. Ко­чу­бей, воз­ве­дён­ный с по­том­ст­вом ука­зом императора Пав­ла I от 4(15).4.1799 года в граф­ское, а ука­зом императора Ни­ко­лая I от 6(18).12.1831 года в кня­же­ское дос­то­ин­ст­во Российской им­пе­рии. Из­вест­ны сы­но­вья В.П. Ко­чу­бея: Лев Вик­то­ро­вич (в кре­ще­нии Те­рен­тий) [16(28).4.1810-10.2.1890], тайный советник (1858), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, пол­тав­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1853-1859 годы), ос­но­ва­тель и пер­вый пре­зи­дент (1865-1878 годы) Пол­тав­ско­го сельскохозяйственного общества. Ва­си­лий Вик­то­ро­вич [1(13).1.1812-10(22).1.1850], статский советник (1846), ка­мер­гер (1845), с 1827 года слу­жил в КИД, вы­пол­нял ди­пло­ма­тические по­ру­че­ния в Дрез­де­не (1829), Лон­до­не (1831, 1838), Кон­стан­ти­но­по­ле (1833), в 1835-1843 годах со­труд­ник Ази­атского департамента МИД, в 1845-1848 годах - Кан­це­ля­рии на­ме­ст­ни­ка на Кав­ка­зе графа М.С. Во­рон­цо­ва, помощник по­пе­чи­те­ля Санкт-Пе­тербургского учеб­но­го ок­ру­га (1848-1850 годы), ар­хео­лог и ну­миз­мат, действительный член Русского ар­хео­ло­гического общества, его ну­миз­ма­тическая кол­лек­ция (со­стоя­ла из мо­нет Бос­пор­ско­го цар­ст­ва и греческих ко­ло­ний При­чер­но­мо­рья) по чис­лу и ред­ко­сти эк­зем­п­ля­ров (мо­не­ты Фар­на­ка, Оль­вии, Пан­ти­ко­пея) счи­та­лась луч­шей в Рос­сии по­сле со­б­ра­ния мо­нет Эр­ми­та­жа, на­ря­ду с этим со­брал так­же кол­лек­цию се­реб­ра, фар­фо­ра, кар­тин, его биб­лио­те­ка (5 тысяч то­мов) в 1870-х годах по­сту­пи­ла в Харь­ков­ский университет; Ми­ха­ил Вик­то­ро­вич [1(13).6.1816-8(20).1.1874], тайный советник (1861), штал­мей­стер (1869), в 1834-1843 годах на во­енной служ­бе, в 1843-1846 годах слу­жил в 4-м от­де­ле­нии Собственной Его Императорского Высочества кан­це­ля­рии, в 1846-1851 годах - в Ка­пи­ту­ле ор­ден­ском, член По­пе­чи­тель­но­го со­ве­та об­ще­ст­вен­но­го при­зре­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге, по­пе­чи­тель городской Ка­лин­кин­ской боль­ни­цы (1848-1861 годы), гоф­мар­шал (1851-1861 годы, до 1852 года исполняющий обязанности) и ви­це-пре­зи­дент При­двор­ной кон­то­ры (1851-1857 годы, до 1852 года исполняющий обязанности), ор­га­ни­за­тор (1852) ак­цио­нер­ной зо­ло­то­про­мыш­лен­ной ком­па­нии в Восточной и Западной Си­би­ри и Орен­бург­ской губернии, по­доль­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1869-1874 годы); Сер­гей Вик­то­ро­вич [5(17).12.1820-4(16).12.1880], статский советник (1854), по­сле окон­ча­ния фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета Санкт-Пе­тербургского университета (1841) при­чис­лен к Департаменту уде­лов, слу­жил на Кав­ка­зе и в За­кав­казье, где, в ча­ст­но­сти, за­ни­мал­ся изы­ска­ния­ми и раз­ра­бот­кой за­ле­жей ка­менно­го уг­ля (в 1847 году за свои изы­ска­ния на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Вла­ди­ми­ра 4-й сте­пе­ни), за­тем чи­нов­ник для осо­бых по­ру­че­ний при Министерстве внутренних дел; один из пер­вых чле­нов ари­сто­кра­тического Санкт-Пе­тербургского яхт-клу­ба, в 1876 году по­жерт­во­вал по­лу­чен­ное в на­след­ст­во от от­ца со­б­ра­ние книг (30 тысяч то­мов) Императорской пуб­лич­ной библиотеке в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ны­не РНБ). Из сы­но­вей М.В. Ко­чу­бея наи­бо­лее из­вес­тен Лев Ми­хай­ло­вич (23.6.1862-9.5.1927), же­на­тый (в 1893-1911 годах) на графине Да­рье Ев­гень­ев­не Бо­гар­не [7(19).3.1870-5.11.1937] (смотри в статье Лейх­тен­берг­ские). Род Ко­чу­бе­ев-Бо­гар­не по муж­ской ли­нии пре­рвал­ся со смер­тью их сы­на Ев­ге­ния Льво­ви­ча Ко­чу­бея-Бо­гар­не [24.7(5.8).1894-6.11.1951]. Из сы­но­вей С.В. Ко­чу­бея наи­бо­лее из­вес­тен Вик­тор Сер­гее­вич [11(23).10.1860-4.12.1923], генерал-лейтенант (1909), генерал-адъ­ю­тант (1909), в 1892-1894 годах адъ­ю­тант на­след­ни­ка пре­сто­ла великого князя Ни­ко­лая Алек­сан­д­ро­ви­ча (бу­ду­щий император Ни­ко­лай II), генерал-майор Сви­ты Его Императорского Высочества (1899), начальник Главного управ­ле­ния уде­лов (1899-1917 годы), член Осо­бо­го со­ве­ща­ния о ну­ж­дах сельскохозяйственной промышленности (1902-1905 годы), круп­ный зем­ле­вла­де­лец Пол­тав­ской губернии, пос­ле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года в эмиг­ра­ции в Гер­ма­нии.

Дво­рян­ский и кня­же­ский ро­ды Кучубеев вне­се­ны в 5-ю и 6-ю час­ти ро­до­слов­ных книг Пол­тав­ской, Санкт-Пе­тер­бург­ской и Чер­ни­гов­ской гу­бер­ний.

Иллюстрации:

Герб дво­рян­ско­го ро­да Ко­чу­бе­ев. Де­виз - «Elevor Ubi Consumor» («Ко­гда по­ды­ма­юсь, по­гло­ща­юсь»). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)