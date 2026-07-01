КОЧОСОН
КОЧОСОН - раннегосударственное образование на Корейском полуострове.
Располагалось в северной части полуострова, включало, возможно, часть Ляодунского полуострова и юг Маньчжурии. Ядро Кочосона, по различным сведениям, составляли земли в районе современного города Пхеньян или в районе реки Ляохэ. Согласно археологическим данным, Кочосон возник приблизительно в 1-м тысячилетии до н. э. По корейской легенде, Кочосон основан Тангуном в 2333 году до н. э.; согласно китайскому источнику «Ши цзи», земли Кочосона были пожалованы около 1121 года до н. э. китайским ваном в удел сановнику Ци Цзы (корейское - Ки Джа), который вскоре вышел из подчинения китайской династии Чжоу. В 1-й половине III века до н. э. значительная часть территории Кочосона была захвачена государством Янь. После падения Янь в 222 году кочосонские земли перешли под контроль царства Цинь. В 209 году Кочосон захватил восточные земли Янь.
С воцарением в Китае династии Хань граница Кочосона была установлена по реке Пхэсу. В 109 году китайский император У-ди вторгся в Кочосон. В 108 году до н. э. кочосонский ван Уго был убит, Кочосон пал, на части его территории образованы 4 китайских округа: Чэньфань (корейское - Чинбон), Лолан (корейское - Аннан), Линьтун (корейское - Имдун), Сюаньту (корейское - Хёнтхо). Остальные районы, входившие в Кочосон, были захвачены корейскими племенными союзами.
С образованием государства Когурё большая часть бывшего Кочосона вошла в его состав.