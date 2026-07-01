КОЧОСОН

КОЧОСОН - раннегосударственное образование на Корейском полуострове.

Рас­по­ла­га­лось в северной час­ти по­лу­ост­ро­ва, вклю­ча­ло, воз­мож­но, часть Ляо­дун­ско­го полуострова и юг Мань­чжу­рии. Яд­ро Кочосона, по различным све­де­ни­ям, со­став­ля­ли зем­ли в рай­оне современного города Пхень­ян или в рай­оне реки Ляо­хэ. Сог­лас­но ар­хео­ло­гическим дан­ным, Кочосон воз­ник при­бли­зи­тель­но в 1-м тысячилетии до н. э. По корейской ле­ген­де, Кочосон ос­но­ван Тан­гу­ном в 2333 году до н. э.; со­глас­но китайскому ис­точ­ни­ку «Ши цзи», зем­ли Кочосона бы­ли по­жа­ло­ва­ны около 1121 года до н. э. китайским ва­ном в удел са­нов­ни­ку Ци Цзы (корейское - Ки Джа), ко­то­рый вско­ре вы­шел из под­чи­не­ния китайской ди­на­стии Чжоу. В 1-й половине III века до н. э. зна­чительная часть тер­ри­то­рии Кочосона бы­ла за­хва­че­на государством Янь. По­сле па­де­ния Янь в 222 году ко­чо­сон­ские зем­ли пе­ре­шли под кон­троль цар­ст­ва Цинь. В 209 году Кочосон за­хва­тил восточные зем­ли Янь.

С во­ца­ре­ни­ем в Ки­тае ди­на­стии Хань гра­ни­ца Кочосона бы­ла ус­та­нов­ле­на по реке Пхэ­су. В 109 году китайский император У-ди вторг­ся в Кочосон. В 108 году до н. э. ко­чо­сон­ский ван Уго был убит, Кочосон пал, на час­ти его тер­ри­тории об­ра­зо­ва­ны 4 китайских ок­ру­га: Чэнь­фань (корейское - Чин­бон), Ло­лан (корейское - Ан­нан), Линь­тун (корейское - Им­дун), Сю­ань­ту (корейское - Хёнт­хо). Ос­таль­ные рай­оны, вхо­див­шие в Кочосон, бы­ли за­хва­че­ны корейскими пле­мен­ны­ми сою­за­ми.

С об­ра­зо­ва­ни­ем государства Ко­гу­рё боль­шая часть бывшего Кочосона во­шла в его со­став.

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