КОЧИНА КРАЙИНА (КОЧИНА ВОЙНА)

Кочина крайина (Кочина война) — антитурецкое освободительное движение сербов в феврале—сентябре 1788 на территории Белградского пашалыка, одним из организаторов которого стал капитан сербского корпуса Коча Анджелкович (отсюда К. к. получила свое название).

Восстание произошло во время Австро-турецкой войны 1788—1790 (см. Австро-турецкие войны XVI—XVIII вв. ). Еще до объявления войны австрийское командование сформировало в Банате из 5 тыс. сербских беженцев из Османской империи два добровольческих корпуса, задачей которых было участие в боях с турками за освобождение Сербии. Командующим корпусом был назначен австрийский майор М. Михалевич. Австрийцы использовали сербский корпус в двух неудачных операциях по взятию Белграда в конце 1787 — начале 1788. В сербском восстании приняли участие 3 тыс. бойцов. На территории Белградского пашалыка развернулось сербское партизанское движение, существенно облегчавшее военные операции австрийской армии. В феврале 1788 сербы заняли города Пожаревац, Крагуевац, Паланка и др., однако, попытка овладеть Белградом была неудачной. В отсутствие помощи со стороны австрийских военных сербы испытывали нехватку продовольствия и вооружения, с трудом противостоя многочисленным хорошо вооруженным турецким отрядам. В этих обстоятельствах восстание постепенно пошло на спад, в октябре 1788 было подавлено. Анджелкович с соратниками был взят в плен и казнен. В 1789 австрийцы овладели Белградом, однако, по условию Систовского мирного договора 1791 вернули его туркам. Военный опыт, полученный в ходе восстания, и выработанная тактика во многом способствовали успеху Первого сербского восстания 1804—1813. Султан Османской империи Селим III даровал сербам право собирать местные налоги, расширил местное самоуправление сербских князей, а для борьбы с янычарами, изгнанными из Белградского пашалыка, разрешил сформировать 15-тысячный сербский корпус. В сербских городах Ягодина и Кладово в честь восстания ежегодно проходит демонстрация «Дни границы Коча».

Лит.: Hирковиh С. М. Срби међу европским народима. Београд, 2004; Пантелиђ Д. Кочина крајина. Београд, 1930; Чиркович С. История сербов. М., 2009; Roider Jr. K. A. Austria’s Eastern Question, 1700—1790. New Jersey, 2014.