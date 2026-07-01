КОЧИН
КОЧИН - город на юге Индии, штат Керала.
Население 254,5 тысяч человек (2009); с городом Эрнакулам образует крупнейшую городскую агломерацию штата с населением около 1,5 миллиона человек. Расположен на юге Малабарского берега Аравийского моря. Важный транспортный узел; в Кочине сходятся 3 национальных автострады. Морской порт (расположен на искусственном острове Уиллингдон). Международный аэропорт (в 25 км к северу от Кочина).
Возник под названием Перумпадаппу на месте рыбацкой деревни. С начала XII века столица небольшого княжества. С 1341 года, после строительства порта, крупный центр торговли пряностями; тогда же получил современное название. В 1500 году в Кочине основана португальская фактория, впоследствии сооружён форт (первое европейское укрепление в Индии) для защиты от нападений войск правителей Каликута, претендовавших на город. В январе 1663 года захвачен голландцами, с 20.3.1663 года под контролем Нидерландской Ост-Индской компании (ОИК). С 1795 года в зависимости от Британской ОИК, с 1814 года под её властью, с 1858 года под властью Великобритании. С 1947 года в составе независимой Индии (с 1950 года в штате Траванкур-Кочин, с 1956 года - Керала).
Среди достопримечательностей: форт (1503), церковь Святого Франциска (около 1510 года, одна из самых старых действующих в Индии), Голландский дворец (1550-е годы, перестройка - 1663, росписи XVI-XIX веков; резиденция правителей княжества), синагога Парадеси (1344, в 1500 году разрушена, в 1568 году воссоздана; является самой древней в странах Британского Содружества и одной из самых старых действующих в мире) и др.
Важный центр образования и науки: Центральный институт рыболовства, навигации и технологий (1963), Унститут науки и технологии (1971, современное название с 1986 года), Национальный университет углублённого изучения права (2005), Центральный исследовательский институт морского рыболовства, филиал Национального океанографического института. На стадионе «Джавахарлал Неру» (1996; 75 тысяч мест) проходят международные матчи по футболу и крикету.
Кочин - главный экономический центр штата. Ведущая отрасль - сфера услуг, в т. ч. торговые, финансовые (в городе - фондовая биржа, банки и другие предприятия сектора), юридические, информационные, туристические услуги. Технопарк «Infopark» (частично расположен в пределах свободной экономической зоны «Кочин») объединяет предприятия ряда ведущих компаний Индии в сфере информационных технологий и консалтинга. В индустриальном секторе выделяются нефтеперерабатывающая (нефтеперерабатывающий завод «Kochi Refineries Ltd.», мощность 7,5 миллионов тонн сырой нефти в год) и химическая (аммиак, мочевина, серная и фосфорная кислоты, фосфорные и комплексные минеральные удобрения, каустическая сода, хлор и др.) промышленность, судостроение и судоремонт («Cochin Shipyards» - гражданские и военные суда). Действуют также предприятия по переработке местного сельскохозяйственного сырья [специй и пряностей (особенно чёрного перца, в т. ч. на экспорт), а также кокосов, орехов кешью и др.], морепродуктов.
Близ Кочина - промышленный парк KEPIP (производство машин и оборудования, кожевенных изделий, тканей и одежды, лекарственных препаратов, пластмасс, изделий из резины, химикатов; около 1/3 продукции идёт на экспорт).