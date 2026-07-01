КОЧИН

КОЧИН - город на юге Индии, штат Керала.

Население 254,5 тысяч человек (2009); с городом Эр­на­ку­лам об­ра­зу­ет круп­ней­шую городскую аг­ло­ме­ра­цию шта­та с населением около 1,5 миллиона человек. Рас­по­ло­жен на юге Ма­ла­бар­ско­го бе­ре­га Аравийского мо­ря. Важ­ный транс­порт­ный узел; в Кочине схо­дят­ся 3 национальных ав­то­стра­ды. Морской порт (рас­по­ло­жен на ис­кусственном острове Уил­лин­гдон). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в 25 км к се­ве­ру от Кочина).

Воз­ник под названием Пе­рум­па­дап­пу на ме­сте ры­бац­кой де­рев­ни. С начала XII века сто­ли­ца не­боль­шо­го кня­же­ст­ва. С 1341 года, пос­ле строи­тель­ст­ва пор­та, круп­ный центр тор­гов­ли пря­но­стя­ми; тог­да же по­лу­чил современное название. В 1500 году в Кочине ос­но­ва­на пор­тугальская фак­то­рия, впо­след­ст­вии со­ору­жён форт (пер­вое ев­ропейское ук­ре­п­ле­ние в Ин­дии) для за­щи­ты от на­па­де­ний войск пра­ви­те­лей Ка­ли­ку­та, пре­тен­до­вав­ших на го­род. В январе 1663 года за­хва­чен гол­ланд­ца­ми, с 20.3.1663 года под кон­тро­лем Ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­нии (ОИК). С 1795 года в за­виси­мо­сти от Британской ОИК, с 1814 года под её вла­стью, с 1858 года под вла­стью Ве­ли­ко­бри­та­нии. С 1947 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ин­дии (с 1950 года в шта­те Тра­ван­кур-Ко­чин, с 1956 года - Ке­ра­ла).

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: форт (1503), церковь Святого Фран­ци­ска (около 1510 года, од­на из са­мых ста­рых дей­ст­вую­щих в Ин­дии), Голландский дво­рец (1550-е годы, пе­ре­строй­ка - 1663, рос­пи­си XVI-XIX веков; ре­зи­ден­ция пра­ви­телей кня­же­ст­ва), си­на­го­га Па­ра­де­си (1344, в 1500 году раз­ру­ше­на, в 1568 году вос­соз­да­на; яв­ля­ет­ся са­мой древ­ней в стра­нах Британского Со­дру­же­ст­ва и од­ной из са­мых ста­рых дей­ст­вую­щих в ми­ре) и др.

Важ­ный центр об­ра­зо­ва­ния и нау­ки: Центральный институт ры­бо­лов­ст­ва, на­ви­га­ции и тех­но­ло­гий (1963), Унститут нау­ки и тех­но­ло­гии (1971, современное название с 1986 года), Национальный университет уг­луб­лён­но­го изу­че­ния пра­ва (2005), Центральный ис­сле­до­ва­тель­ский институт мор­ско­го ры­бо­лов­ст­ва , фи­ли­ал Национального океа­но­гра­фического института. На ста­дио­не «Джа­ва­хар­лал Не­ру» (1996; 75 тысяч мест) про­хо­дят ме­ж­ду­народные мат­чи по фут­бо­лу и кри­ке­ту.

Кочин - главный эко­но­мический центр шта­та. Ве­ду­щая от­расль - сфе­ра ус­луг, в т. ч. тор­го­вые, фи­нан­со­вые (в го­ро­де - фон­до­вая бир­жа, бан­ки и другие пред­при­ятия сек­то­ра), юри­ди­че­ские, ин­фор­мационные, ту­ри­стические ус­лу­ги. Тех­но­парк «Infopark» (час­тич­но рас­по­ло­жен в пре­де­лах сво­бод­ной эко­но­мической зо­ны «Ко­чин») объ­е­ди­ня­ет пред­при­ятия ря­да ве­ду­щих ком­па­ний Ин­дии в сфе­ре ин­фор­мационных тех­но­ло­гий и кон­сал­тин­га. В ин­ду­ст­ри­аль­ном секторе вы­де­ля­ют­ся неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая (неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод «Kochi Re­fi­neries Ltd.», мощ­ность 7,5 миллионов тонн сы­рой неф­ти в год) и хи­мическая (ам­ми­ак, мо­че­ви­на, сер­ная и фос­фор­ная ки­сло­ты, фос­фор­ные и ком­плекс­ные ми­неральные удоб­ре­ния, кау­стическая со­да, хлор и др.) промышленность, су­до­строе­ние и су­до­ре­монт («Cochin Shipyards» - гражданские и во­енные су­да). Дей­ст­ву­ют так­же пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ме­ст­но­го сельскохозяйственного сы­рья [спе­ций и пря­но­стей (осо­бен­но чёр­но­го пер­ца, в т. ч. на экс­порт), а так­же ко­ко­сов, оре­хов ке­шью и др.], мо­ре­про­дук­тов.

Близ Кочина - промышленный парк KEPIP (про­изводство ма­шин и обо­ру­до­ва­ния, ко­же­вен­ных из­де­лий, тка­ней и оде­ж­ды, ле­кар­ст­вен­ных пре­па­ра­тов, пла­ст­масс, из­де­лий из ре­зи­ны, хи­ми­ка­тов; около 1/3 про­дук­ции идёт на экс­порт).

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