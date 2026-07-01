КОЧИ-БЕЙ ГЁМЮРДЖИНСКИЙ
КОЧИ-БЕЙ ГЁМЮРДЖИНСКИЙ - турецкий государтсвенный деятель.
По происхождению албанец. В начале XVII века переехал из Албании в Стамбул, получил образование в школе Эндерун, в которой проводилась подготовка будущих политических деятелей. Занимал различные государственные посты при султанах Мураде IV (1623-1640 годы) и Ибрагиме (1640-1648 годы). Вместе с Мурадом IV совершил путешествие в Багдад, после которого составил своё первое рисале (дидактический трактат). В период правления Ибрагима занял должность советника султана, написал второе рисале. В своих трактатах анализировал причины кризиса экономики, армии и политических структур Османской империи, подверг критике местные власти, которые обвинил в коррупции. Его рисале являются важнейшими источниками по истории Османской империи XVII века.
Сочинения:
Risaleleri. İst., 2008.