КОЧИ-БЕЙ ГЁМЮРДЖИНСКИЙ

КОЧИ-БЕЙ ГЁМЮРДЖИНСКИЙ - турецкий государтсвенный деятель .

По про­ис­хо­ж­де­нию ал­ба­нец. В начале XVII века пе­ре­ехал из Ал­ба­нии в Стам­бул, по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в шко­ле Эн­де­рун, в ко­то­рой про­во­ди­лась под­го­тов­ка бу­ду­щих по­ли­тических дея­те­лей. За­ни­мал различные государственные по­сты при сул­та­нах Му­ра­де IV (1623-1640 годы) и Иб­ра­ги­ме (1640-1648 годы). Вме­сте с Му­ра­дом IV со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ба­гдад, по­сле ко­то­ро­го со­ста­вил своё пер­вое ри­са­ле (ди­дак­тический трак­тат). В пе­ри­од прав­ле­ния Иб­ра­ги­ма за­нял долж­ность со­вет­ни­ка сул­та­на, на­пи­сал вто­рое ри­са­ле. В сво­их трак­та­тах ана­ли­зи­ро­вал при­чи­ны кри­зи­са эко­но­ми­ки, ар­мии и по­ли­тических струк­тур Ос­ман­ской им­пе­рии, под­верг кри­ти­ке ме­ст­ные вла­сти, ко­то­рые об­ви­нил в кор­руп­ции. Его ри­са­ле яв­ля­ют­ся важ­ней­ши­ми ис­точ­ника­ми по ис­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии XVII века.

Сочинения:

Risaleleri. İst., 2008.