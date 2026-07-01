КОЧЕВСКИЙ МУЗЕЙ

Кочевский районный музей этнографии и быта. По инициативе отдела культуры и администрации района 18 марта 2003 года был открыт районный музей этнографии и быта в селе Кочево.

Основная деятельность музея - экспозиционно-выставочная. Чаще всего формируются этнографические коллекции: домашняя утварь, сельхозорудия, одежда, предметы быта, народные промыслы и тому подобное.

С декабря 2003 года в музее вниманию посетителей представлен интерьер коми-пермяцкой избы начала XX века, который дополнен кухонной утварью, предметами быта, ткачеством, ремеслами наших предков, промыслами и орудиями труда. К услугам посетителей выставочный зал, постоянная экспозиция: «Крестьянская изба северных коми -пермяков начала XX века» - выставка примерного восстановления избы, с настоящей кухонной утварью и другими различными предметами быта;

«Л. С. Грибова - исследователь культуры народной» - в память ученого-этнографа, уроженки Кочевского района;«Из истории образования Кочевского района» - информационный стенд с данными из достоверных источников о страницах истории района; «Национальная одежда коми-пермяков» - выставка, собранная путем выходов по району и изученная; «Ткачество» - выставка в основном из кушаков и покромок, а также из холстов; «Берестяные изделия».

Иллюстрации:

Кочевский районный музей этнографии и быта.