КОЧЕВНИЧЕСТВО (НОМАДИЗМ)

Кочевничество (номадизм) — особый вид хозяйственной деятельности и связанный с ним тип общества, когда большинство населения занимается экстенсивным кочевым скотоводством.

В некоторых случаях кочевниками называют всех, кто ведет подвижный образ жизни (бродячих охотников-собирателей) или мигрирующие группы населения, например цыгане. Далеко не все скотоводы являются кочевниками. Целесообразно связывать кочевничество с тремя главными признаками: 1) экстенсивное скотоводство как главный вид хозяйственной деятельности; 2) периодические перекочевки большей части населения и скота; 3) особая материальная культура, тип общества и мировоззрение обитателей степи.

Кочевники жили в засушливых степях и полупустынях или высокогорных районах, где скотоводство является оптимальным видом хозяйственной деятельности. Главной их пищей были различные виды молочных продуктов, реже — мясо животных, охотничья добыча, продукты земледельческого хозяйства и собирательства. Засуха, снежный буран (джут), эпидемии скота (эпизоотии) могли за одну ночь лишить кочевника всех средств существования. Для противодействия природным напастям скотоводы разработали эффективную систему взаимопомощи — каждый из соплеменников снабжал пострадавшего несколькими головами скота. Поскольку животным постоянно требуются новые пастбища, скотоводы были вынуждены несколько раз в год перемещаться с одного места на другое. Наиболее распространенным типом жилищ у кочевников являлись различные варианты разборных, легко переносимых конструкций, покрываемых, как правило, шерстью или кожей (юрта, палатка или шатер). Домашняя утварь у номадов была немногочисленна, а посуда чаще всего делалась из небьющихся материалов (дерево, кожа). Одежда и обувь шились, как правило, из кожи, шерсти и меха. Явление «всадничества» (т. е. наличие большого количества лошадей или верблюдов) давало кочевникам значительные преимущества в военном деле. Кочевники никогда не существовали изолированно от земледельческого мира. Они нуждались в продукции земледелия и ремесла.

Для кочевников характерна особая ментальность, которая предполагает специфическое восприятие пространства и времени, обычаи гостеприимства, неприхотливость и выносливость, наличие у древних и средневековых номадов культов войны, воина-всадника, героизированных предков. Это в свою очередь нашло отражение как в устном творчестве (героический эпос), так и в изобразительном искусстве (звериный стиль), в культовом отношение к скоту — главному источнику существования номадов. При этом необходимо иметь в виду, что так называемых чистых кочевников (кочующих постоянно) немного (часть номадов Аравии и Сахары, монголы и некоторые другие народов евразийских степей).

Вопрос о происхождении К. до настоящего времени не имеет однозначного ответа. Еще в Новое время была выдвинута концепция происхождения скотоводства в обществах охотников. Согласно другой точке зрения, К. сформировалось как альтернатива земледелию в засушливых зонах Старого Света, куда была вытеснена часть населения с производящим хозяйством. Споры вызывает и вопрос о времени сложения К. Некоторые фиксируют следы номадизма в Леванте в IX—VIII тысячелетиях до н. э. Часть исследователей считает, что К. сложилось на Ближнем Востоке на периферии первых цивилизаций в IV—III тысячелетиях до н. э. Другие полагают, что переход к классическому К. произошел не ранее рубежа II—I тысячелетий до н. э. в евразийских степях.

Существует большое количество различных классификаций К. Наиболее распространенные схемы основаны на выявлении степени оседлости и основы экономической деятельности: кочевое, полукочевое и полуоседлое (когда земледелие уже преобладает) хозяйство, отгонное (когда часть населения живет, кочуя со скотом), яйлажное (от тюркс. «яйлаг» — летнее пастбище в горах). В некоторых других построениях учитывают также вид кочевания: вертикальное (горы — равнины) и горизонтальное, которое может быть широтным, меридиональным, круговым и т. д. В географическом контексте можно говорить о шести больших зонах, где распространено К.: 1) евразийские степи, где разводят «пять видов скота» (лошадь, крупный рогатый скот, овца, коза, верблюд), однако наиболее важным животным считается конь (тюрки, монголы, буряты, казахи, кыргызы и др.). Кочевники этой зоны создали могущественные степные державы ( скифы , хунну , тюрки , монголы и др.); 2) Ближний Восток, где номады разводят мелкий рогатый скот, а в качестве транспорта используют лошадей, верблюдов и ослов (бахтияры, бассери, пуштуны и др.); 3) Аравийская пустыня и Сахара, где преобладают верблюдоводы (бедуины, туареги и др.); 4) Вост. Африка, саванны к югу от Сахары, где обитают народы, разводящие крупный рогатый скот (нуэры, динка, масаи и др.); 5) высокогорные плато Внутренней Азии (Тибет, Памир) и Южн. Америки (Анды), где местное население специализируется на разведении таких животных, как як, лама, альпака и др.; 6) северные, в основном субарктические зоны, где население занимается оленеводством (саамы, чукчи, эвенки и др.).

Расцвет К. связан с периодом возникновения «кочевых империй» или «имперских конфедераций» (середина I тысячелетия до н. э. — середина II тысячелетия н. э.). Эти империи возникали по соседству со сложившимися земледельческими цивилизациями и зависели от поступавшей оттуда продукции. В одних случаях кочевники вымогали подарки и дань на расстоянии (скифы, хунну, тюрки и др.). В других они подчиняли земледельцев и взимали дань ( Золотая Орда ). Завоевывая земледельцев, они могли переселяться на их территорию, сливаясь с местным населением (авары, болгары и другие).

Известны несколько крупных миграций так называемых «пастушеских» народов и позднее кочевников-скотоводов ( индоевропейцы , гунны , авары , тюрки, кидани и половцы , монголы, калмыки и др.). В хуннское время были установлены прямые контакты между Китаем и Римом Древним . После монгольских завоеваний сформировалась единая цепь международной торговли, технологических и культурных обменов («монгольская глобализация»). Именно в результате этих процессов в Зап. Европу попали порох, компас и книгопечатание.

С началом модернизации кочевники оказались неспособными конкурировать с индустриальной экономикой. Появление многозарядного огнестрельного оружия и артиллерии постепенно положили конец их военному могуществу. Кочевники стали вовлекаться в модернизационные процессы в качестве подчиненной стороны. В результате начало меняться кочевое хозяйство, деформировалась общественная организация, возникли болезненные аккультурационные процессы. В ХХ в. в социалистических странах были предприняты попытки провести насильственную коллективизацию и седентеризацию (переход к оседлости) кочевников, которые закончились неудачей. После распада социалистической системы во многих странах произошла номадизация образа жизни скотоводов, возврат к полунатуральным методам ведения хозяйства. В настоящее время примерно 35—40 млн человек продолжает заниматься кочевым скотоводством (Сев., Центральная и Внутренняя Азия, Ближний Восток, Африка). В таких странах, как Нигер, Сомали, Мавритания и др., кочевники-скотоводы составляют большую часть населения.

В обыденном сознании превалирует точка зрения, будто кочевники являлись только источником агрессии и грабежей. В реальности существовал широкий спектр различных форм контактов между оседлым и степным миром — от военного противостояния и завоеваний до мирных торговых контактов. Кочевники сыграли важную роль в истории человечества. Они способствовали освоению малопригодных для жизни территорий. Благодаря их посреднической деятельности устанавливались торговые связи между цивилизациями, распространялись технологические, культурные и другие инновации. Многие общества номадов внесли свой вклад в сокровищницу мировой культуры, этническую историю мира. Однако, обладая огромным военным потенциалом, номады также оказали существенное деструктивное влияние на исторический процесс, в результате их разрушительных нашествий были уничтожены многие культурные ценности, народы и цивилизации.

Лит.: Андрианов Б. В. Неоседлое население мира. М., 1985; Барфилд Т. Опасная граница: кочевые империи и Китай. СПб., 2008; Крадин Н. Н. Кочевники Евразии. Алматы, 2007; Масанов Н. Э. Кочевая цивилизация казахов. М.–Алматы, 1995; Хазанов А. М. Кочевники и внешний мир. 4-е изд. СПб., 2008; Humphrey C., Sneath D. The End of Nomadism? Durham, 1999; Salzman P. Pastoralists: Equality, Hierarchy, and the State. Boulder, 2004.