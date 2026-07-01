КОЧЕРГИН ЭДУАРД СТЕПАНОВИЧ

КОЧЕРГИН ЭДУАРД СТЕПАНОВИЧ - российский сценограф.

Народный художник РСФСР (1988), действительный член АХ СССР (1991). Учил­ся в ЛГИТ­Ми­Ке (1956-1960 годы) у Н.П. Аки­мо­ва и Т.Г. Бру­ни. В 1963-1966 годах главный ху­дож­ник Ле­нинградского об­ла­ст­но­го те­ат­ра дра­мы и ко­ме­дии, в 1966-1972 годах - Ле­нинградского те­ат­ра имени В.Ф. Ко­мис­сар­жев­ской («Гос­по­дин Пун­тил­ла и его слу­га Мат­ти» Б. Брех­та, 1966; дра­ма­тическая три­ло­гия А.К. Тол­сто­го, 1972-1978 годы, и др.). С 1972 года главный ху­дож­ник БДТ («Моль­ер» М.А. Бул­га­ко­ва, 1973; «Ис­то­рия ло­ша­ди» по Л.Н. Тол­сто­му , 1975; «Ти­хий Дон» по М.А. Шо­ло­хо­ву, 1977; «Дя­дя Ва­ня» А.П. Че­хо­ва, «Ама­де­ус» П. Шеф­фе­ра, оба 1982; «Та­лан­ты и по­клон­ни­ки» А.Н. Ост­ров­ско­го, 2001, и др.).

Оформ­ля­ет спек­так­ли других те­ат­ров Санкт-Пе­тер­бур­га (Ма­лый дра­ма­тический те­атр, ТЮЗ, Те­атр Ко­ме­дии), так­же Мо­ск­вы («Ре­виз­ская сказ­ка» по Н.В. Го­го­лю, 1978, Те­атр на Та­ган­ке; «Гос­по­да Го­лов­лё­вы» по М.Е. Сал­ты­ко­ву-Щед­ри­ну, 1984, МХАТ; «Го­ря­чее серд­це» Ост­ров­ско­го, 1993, Ма­лый те­атр; «Ре­ви­зор» Го­го­ля, 1999, Те­атр са­ти­ры), Но­во­си­бир­ска, Пско­ва и др. Вир­ту­оз­но ра­бо­тая с фак­ту­рой и пред­ме­та­ми, варь­и­руя ком­по­зиционные по­строе­ния, уме­ет соз­дать на­сы­щен­ную пси­хо­ло­гическую ат­мо­сфе­ру, еди­ную пла­стическую сре­ду. Пре­по­да­вал в ЛГИТ­Ми­Ке (1969-1974 годы), с 1983 года ру­ко­во­дит мас­тер­ской те­ат­раль­но-де­ко­рационного искусства ИЖСА (проф.).

Государственная премия СССР (1978, 1984), Государственная премия РФ (2000).

Сочинения:

Ан­ге­ло­ва кук­ла. Рас­ска­зы ри­со­валь­но­го че­ло­ве­ка. 3-е издание. СПб., 2007.