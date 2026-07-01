КОЧЕРГИН ЭДУАРД СТЕПАНОВИЧ
КОЧЕРГИН ЭДУАРД СТЕПАНОВИЧ - российский сценограф.
Народный художник РСФСР (1988), действительный член АХ СССР (1991). Учился в ЛГИТМиКе (1956-1960 годы) у Н.П. Акимова и Т.Г. Бруни. В 1963-1966 годах главный художник Ленинградского областного театра драмы и комедии, в 1966-1972 годах - Ленинградского театра имени В.Ф. Комиссаржевской («Господин Пунтилла и его слуга Матти» Б. Брехта, 1966; драматическая трилогия А.К. Толстого, 1972-1978 годы, и др.). С 1972 года главный художник БДТ («Мольер» М.А. Булгакова, 1973; «История лошади» по Л.Н. Толстому, 1975; «Тихий Дон» по М.А. Шолохову, 1977; «Дядя Ваня» А.П. Чехова, «Амадеус» П. Шеффера, оба 1982; «Таланты и поклонники» А.Н. Островского, 2001, и др.).
Оформляет спектакли других театров Санкт-Петербурга (Малый драматический театр, ТЮЗ, Театр Комедии), также Москвы («Ревизская сказка» по Н.В. Гоголю, 1978, Театр на Таганке; «Господа Головлёвы» по М.Е. Салтыкову-Щедрину, 1984, МХАТ; «Горячее сердце» Островского, 1993, Малый театр; «Ревизор» Гоголя, 1999, Театр сатиры), Новосибирска, Пскова и др. Виртуозно работая с фактурой и предметами, варьируя композиционные построения, умеет создать насыщенную психологическую атмосферу, единую пластическую среду. Преподавал в ЛГИТМиКе (1969-1974 годы), с 1983 года руководит мастерской театрально-декорационного искусства ИЖСА (проф.).
Государственная премия СССР (1978, 1984), Государственная премия РФ (2000).
Сочинения:
Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека. 3-е издание. СПб., 2007.