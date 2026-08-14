КОЧАРЯН РОБЕРТ СЕДРАКОВИЧ
КОЧАРЯН РОБЕРТ СЕДРАКОВИЧ - армянский государственный, политический и военный деятель.
Заочно окончил электротехнический факультет Ереванского политехнического института (1982). В 1981-1985 годах занимал пост 2-го секретаря Степанакертского горкома ВЛКСМ. С февраля 1988 года один из лидеров Арцахского движения, боровшегося за выход Нагорно-Карабахской АО из Азербайджанской ССР и её включение в состав Армянской ССР. В 1989, 1990 годах избирался депутатом ВС Армянской ССР, в октябре 1991 года - депутатом ВС самопровозглашённой (сентябрь 1991 года) Нагорно-Карабахской Республики (НКР), с декабря того же года его председатель. С августа 1992 года премьер-министр и председатель Государственного комитета обороны НКР, командовал военным формированиями НКР в период армяно-азербайджанского конфликта (1990-1994 годы). В декабре 1994 года постановлением ВС НКР назначен президентом республики (в 1996 году президентские полномочия Кочаряна подтверждены на выборах). С марта 1997 года премьер-министр Республики Армения. С февраля 1998 года, после выхода в отставку Л.А. Тер-Петросяна, исполнял обязанности президента Республики Армения; в марте 1998 года избран президентом.
Занимал жёсткую позицию по вопросу о Нагорном Карабахе, считая, что он должен принадлежать Армении. Проводил курс на укрепление отношений с РФ, одновременно добивался расширения связей Армении с европейскими странами и активизации её сотрудничества с международными организациями (в 2001 году Армения принята в Совет Европы, в 2003 году - в ВТО). В марте 2003 года переизбран президентом на новый срок. На президентских выборах в феврале 2008 года поддержал кандидатуру С. Саркисяна. После победы последнего в целях пресечения беспорядков, организованных сторонниками потерпевшего поражение на выборах Тер-Петросяна, временно ввёл в Ереване чрезвычайное положение. 9.4.2008 года передал президентские полномочия Саркисяну.