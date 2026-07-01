КОЧАБАМБА
КОЧАБАМБА - город в центральной части Боливии.
Административный центр департамента Кочабамба. Население 616,9 тысяч человек, с пригородами около 900 тысяч человек (2009; третий по численности населения город страны после Ла-Паса и Санта-Крус-де-ла-Сьерры). Расположен в межгорной долине Кочабамба, окаймлённой хребтами Центральной и Восточной Кордильеры. Автодорогами связан с крупнейшими городами страны; железнодорожные линии на Оруро - Ла-Пас и на Санта-Крус-де-ла-Сьерру. Международных аэропорт Хорхе Вильстерманн.
Основан в 1571 году как Вилла-де-Оропеса (Villa de Oropeza) по приказу Ф. де Толедо - вице-короля Перу и графа Оропесы (отсюда название); развивался как центр сельскохозяйственного района, обеспечивал продовольствием города - центры горнодобычи (в первую очередь Потоси). Статус города и современное название с 1786 года. С 1826 года административный центр одноименного департамента. В 1847 году учреждено епископство. В 2000 году в Кочабамбе вспыхнуло крупное восстание против приватизации водоснабжающих компаний (так называемые водные войны).
Сохранились: кафедральный собор (1571 - XVIII век), монастыри Сан-Франсиско (1581, перестроен в 1782 и 1925-1926 годах) и Святой Терезы (основан в 1760 году, церковь 1790 года), барочная церковь де-ла-Реколетта (1654), церковь Санто-Доминго в стиле рококо (1778) и др.
Университет Сан-Симон (1832; при университете - Археологический музей, 1951), Боливийский католический университет Сан-Пабло (1971), ряд негосударственных университетов и других вузов.
Из-за обширных зелёных насаждений Кочабамбу неформально называют «город-сад». Ботанический сад Мартин Карденас (1962). В черте города - водохранилище Алалай (создано в 1930-е годы). Фуникулёр на горе Сан-Педро, где находится памятник Кристо-де-ла-Конкордия. В 1963 и 1997 годах проходили матчи Кубка Америки по футболу. Футбольный клуб «Хорхе Вильстерманн» (стадион «Феликс Каприлес», 32 тысяч мест) - 10-кратный чемпион Боливии (1958-2006 годы).
Около 82% работающих занято в сфере услуг (торговле, строительстве и других секторах), около 14% - в промышленности, 4% - в сельскохозяйственном производстве. Кочабамба - финансовый и коммерческий центр; большинство финансовых учреждений (в т. ч. представительства крупнейших банков страны) и торговых центров расположено в центральной части города. Важнейшие отрасли промышленности - нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Кочабамба, наряду с Санта-Крус-де-ла-Сьеррой, - важный узел пересечения нефте- и газопроводов, соединяющих месторождения в различных частях страны. Действует НПЗ «Gualberto Villaroel» (крупнейший в Боливии; принадлежит национальной компании «YPF Bolivianos Refinación S.A.»; нефть поступает в т. ч. с крупнейшего из эксплуатируемых нефтяных месторождений страны Камири; установленная мощность 27,5 тысяч барреллей/сутки; расширяется, 2008, до 32 тысяч барреллей/сутки); основная продукция - бензин, дизельное и авиационное топливо, различные масла, в т. ч. автомобильные; часть продукции экспортируется (в Бразилию, Парагвай и Перу). Производство пластмасс и пластмассовых изделий, фармацевтической продукции, стройматериалов; сборка сельскохозяйственной техники. Деревообработка, производство мебели, бумаги и изделий из картона. Традиционно развиты пищевая, лёгкая и кожевенно-обувная промышленность. Производство кукурузной водки (чинча), пива.
Близ города - национальный парк Тунари, в пределах которого, в районе Инкачака, - массив тропического леса.