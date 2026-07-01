КОЧАБАМБА

КОЧАБАМБА - город в центральной части Боливии.

Административный центр департамента Ко­ча­бам­ба. Население 616,9 тысяч человек, с при­го­ро­да­ми около 900 тысяч человек (2009; тре­тий по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны по­сле Ла-Па­са и Сан­та-Крус-де-ла-Сьер­ры). Рас­по­ло­жен в меж­гор­ной до­ли­не Ко­ча­бам­ба, окайм­лён­ной хреб­та­ми Цен­траль­ной и Вос­точ­ной Кор­диль­е­ры. Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми стра­ны; железнодорожные ли­нии на Ору­ро - Ла-Пас и на Сан­та-Крус-де-ла-Сьер­ру. Ме­ж­ду­народных аэ­ро­порт Хор­хе Виль­стер­манн.

Ос­но­ван в 1571 году как Вил­ла-де-Оро­пе­са (Villa de Oropeza) по при­ка­зу Ф. де То­ле­до - ви­це-ко­ро­ля Пе­ру и гра­фа Оро­пе­сы (от­сю­да название); раз­ви­вал­ся как центр сельскохозяйственного рай­она, обес­пе­чи­вал про­до­воль­ст­ви­ем го­ро­да - цен­тры гор­но­до­бычи (в пер­вую оче­редь По­то­си). Ста­тус го­ро­да и современное название с 1786 года. С 1826 года административный центр од­но­именного де­пар­та­мен­та. В 1847 году уч­ре­ж­де­но епи­скоп­ст­во . В 2000 году в Ко­ча­бам­бе вспых­ну­ло круп­ное вос­ста­ние про­тив при­ва­ти­за­ции во­до­снаб­жаю­щих ком­па­ний (так называемые вод­ные вой­ны).

Со­хра­ни­лись: ка­фед­раль­ный со­бор (1571 - XVIII век), мо­на­сты­ри Сан-Фран­си­ско (1581, пе­ре­строен в 1782 и 1925-1926 годах) и Святой Те­ре­зы (ос­но­ван в 1760 году, цер­ковь 1790 года), ба­роч­ная церковь де-ла-Ре­ко­лет­та (1654), церковь Сан­то-До­мин­го в сти­ле ро­ко­ко (1778) и др.

Университет Сан-Си­мон (1832; при университете - Ар­хео­ло­гический му­зей, 1951), Бо­ли­вий­ский ка­то­лический университет Сан-Паб­ло (1971), ряд не­го­су­дарственных уни­вер­си­те­тов и других ву­зов.

Из-за об­шир­ных зе­лё­ных на­са­ж­де­ний Ко­ча­бам­бу не­фор­маль­но на­зы­ва­ют «го­род-сад». Бо­та­нический сад Мар­тин Кар­де­нас (1962). В чер­те го­ро­да - во­до­хра­ни­ли­ще Ала­лай (соз­да­но в 1930-е годы). Фу­ни­ку­лёр на го­ре Сан-Пед­ро, где на­хо­дит­ся па­мят­ник Кри­сто-де-ла-Кон­кор­дия. В 1963 и 1997 годах про­хо­ди­ли мат­чи Куб­ка Аме­ри­ки по фут­бо­лу. Фут­боль­ный клуб «Хор­хе Виль­стер­манн» (ста­ди­он «Фе­ликс Ка­при­лес», 32 тысяч мест) - 10-крат­ный чем­пи­он Бо­ли­вии (1958-2006 годы).

Около 82% ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфе­ре ус­луг (тор­гов­ле, строи­тель­ст­ве и других сек­то­рах), около 14% - в промышленности, 4% - в сельскохозяйственном про­изводстве. Ко­ча­бам­ба - фи­нан­со­вый и ком­мерческий центр; боль­шин­ст­во фи­нан­со­вых уч­ре­ж­дений (в т. ч. пред­ста­ви­тель­ст­ва круп­ней­ших бан­ков стра­ны) и тор­го­вых цен­тров рас­по­ло­же­но в центральной час­ти го­ро­да. Важ­ней­шие от­рас­ли промышленности - неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая и неф­те­хи­ми­че­ская. Ко­ча­бам­ба, на­ря­ду с Сан­та-Крус-де-ла-Сьер­рой, - важ­ный узел пе­ре­се­че­ния неф­те- и га­зо­про­во­дов, со­еди­няю­щих ме­сто­ро­ж­де­ния в различных час­тях стра­ны. Дей­ст­ву­ет НПЗ «Gualberto Villaroel» (круп­ней­ший в Бо­ли­вии; при­над­ле­жит национальной ком­па­нии «YPF Bo­li­vianos Refinación S.A.»; нефть по­сту­па­ет в т. ч. с круп­ней­ше­го из экс­плуа­ти­руемых неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний стра­ны Ка­ми­ри; ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 27,5 тысяч барреллей/сутки; рас­ши­ря­ет­ся, 2008, до 32 тысяч барреллей/сутки); основная про­дук­ция - бен­зин, ди­зель­ное и авиационное то­п­ли­во, различные мас­ла, в т. ч. ав­то­мо­биль­ные; часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся (в Бра­зи­лию, Па­ра­гвай и Пе­ру). Про­изводство пла­ст­масс и пла­ст­мас­со­вых из­де­лий, фар­ма­цев­тической про­дук­ции, строй­ма­те­риа­лов; сбор­ка сельскохозяйственной тех­ни­ки. Де­рево­об­ра­бот­ка, про­изводство ме­бе­ли, бу­ма­ги и из­де­лий из кар­то­на. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты пи­ще­вая, лёг­кая и ко­же­вен­но-обув­ная промышленность. Про­изводство ку­ку­руз­ной вод­ки (чин­ча), пи­ва.

Близ го­ро­да - национальный парк Ту­на­ри, в пре­де­лах ко­то­ро­го, в рай­оне Ин­ка­ча­ка, - мас­сив тро­пического ле­са.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)