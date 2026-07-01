КОЦЕБУ ОТТО ЕВСТАФЬЕВИЧ

Образование и первое путешествие

Отто Коцебу родился 19 декабря 1788 г. в г. Ревеле. Происходил из дворян. С 1796 г. обучался в Сухопутном кадетском корпусе (Санкт-Петербург). Был волонтером на «Надежде», принадлежавшей Российско-Американской компании, которая совершила во главе с И.Ф. Крузенштерном первое кругосветное плавание. По возвращении домой осенью 1806 г. К. получил производство в мичманы.

Участник Русско-шведской войны, водил транспорт по Балтике. В 1811 – 1814 гг., будучи лейтенантом, управлял «Ласточкой» на Белом море, но вскоре последовало его возвращение в Кронштадт.

Второе кругосветное путешествие

В 1815 г. К. получил назначение возглавить кругосветную экспедицию на «Рюрике», которая снаряжалась на средства, полученные от государственного канцлера Н.П. Румянцева. Цель - найти соединение Великого океана с Атлантическим. Выйдя с Кронштадского рейса в июле 1815 г., 23 ноября судно приплыло к экватору, а 12 декабря оказалось возле о-ва Св. Екатерины.

В январе 1816 г. экспедиция попала в сильный шторм у мыса Горн, команда чуть не погибла. К. был вынужден отправиться к г. Талкагуано на ремонт. После его окончания отряд посетил южную часть Великого океана, открыв необитаемые о-ва Румянцева, Спиридова, а также группу о-вов Рюрика и о-ва Крузенштерна. После перехода через экватор К. обнаружил коралловые о-ва Кутузова и Суворова. Летом К. прошел 600 км вдоль Аляски и обнаружил бухту Шишмарева, о-в Сарычева и залив с бухтой Доброй Надежды. Так было фактически завершено открытие п-ова Сьюард, которое начал М.С. Гвоздев в 1732 г.

В 1817 г. К. вновь прибыл на Маршальские о-ва и открыл группу Нового Года. Таким образом К. доказал, что Маршалловы о-ва состоят из двух параллельных цепей. Побывав в северной части Берингова моря, в августе 1818 г. экспедиция вернулась домой. По итогам плавания К. повышен до капитан-лейтенанта. В 1819 – 1822 гг. исполнял особые поручения адмирала Спиридова в Ревеле.

Третье кругосветное путешествие

В 1823 – 1826 гг. К. предпринял очередное кругосветное плавание на «Предприятии». 28 сентября 1823 г. отряд пришел на о-в Тенерифа, 26 декабря – в Рио-де-Жанейро, обогнув мыс Горн, а 17 января 1824 г. корабль пришвартовался в бухте Зачатия. Прошли о-ва Аракчеева, Карлгофа, Пализера, Короля Георга, Таити и др. 28 июня экспедиция зашла в Петропавловский порт, а затем направилась в Новоархангельск. Посетив ряд других территорий 10 июля 1826 г. К. вернулся в столицу. За это путешествие его произвели в капитаны 2-го ранга.

По возвращении домой был при адмирале Спиридове, затем командовал «Императором Петром I» в Кронштадте. В начале 1828 г. его перевели в Гвардейский экипаж, но по болезни уволили в Ревель. В 1829 г. получил повышение до капитана 1-го ранга, но 12 февраля 1830 г. ушел в отставку по состоянию здоровья. В последний период своей жизни К. занимался сельским хозяйством.

Умер 3 февраля 1846 г. в Ревеле. Погребен в Вышгороде.