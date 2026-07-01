КОЦЕБУ АВГУСТ ФРИДРИХ ФЕРДИНАНД ФОН

КОЦЕБУ АВГУСТ ФРИДРИХ ФЕРДИНАНД ФОН - немецкий писатель, драматург , журналист.

Иностранный член-корреспондент Пе­тербургской Академии наук (1815). Отец О.Е. Ко­це­бу, П.Е. Ко­це­бу. Ро­дил­ся в за­жи­точ­ной бюр­гер­ской се­мье. Изу­чал пра­во в уни­вер­си­те­тах Йе­ны и Дуйс­бур­га (1777-1780 годы). Пер­вые пуб­ли­ка­ции: «По­вес­ти» («Er­zäh­lungen»), «Я. Ис­то­рия в фраг­мен­тах» («Ich. Eine Geschichte in Frag­men­ten», обе - 1781). С 1781 года по 1801 год, с пе­ре­ры­ва­ми, со­сто­ял на российской служ­бе; в 1785 году по­лу­чил дво­рян­ский ти­тул.

В 1800 году по рас­по­ря­же­нию Пав­ла I со­слан в Си­бирь. Вос­по­ми­на­ния об этом со­бы­тии лег­ли в ос­но­ву книги «Дос­то­па­мят­ный год мо­ей жиз­ни» («Das merkw ̈urdigste Jahr mei­nes Lebens...», 1801, русский перевод 1806). По­сле смер­ти Пав­ла I вер­нул­ся в Гер­ма­нию; в 1803-1806 годах в Бер­ли­не совместно с Г. Мер­ке­лем из­да­вал газету «Пря­мо­душ­ный» («Der Frei­m ̈uthige»). С 1816 года на­хо­дил­ся на внеш­не­по­ли­тической служ­бе российского пра­ви­тель­ст­ва. Убит сту­ден­том К.Л. Зан­дом как «цар­ский шпи­он» и враг ли­бе­раль­но- на­цио­на­ли­стического дви­же­ния в Гер­ма­нии.

Коцебу - ве­ду­щий пред­ста­ви­тель ме­щан­ско­го раз­вле­кательного те­ат­ра XIX века, ав­тор мно­го­численных ко­ме­дий, тра­ге­дий, драм и фар­сов. Из­вест­ней­шие пье­сы Коцебу: тра­ге­дия «Не­на­висть к лю­дям и рас­кая­ние» («Men­schenhaß und Reue», 1789, русский перевод 1792); ко­ме­дия «Не­мец­кие ме­ща­не» («Die deutschen Kleinstädter», 1803, русский перевод 1804). В Рос­сии дра­ма­тур­гия Коцебу поль­зо­ва­лась боль­шой по­пу­ляр­но­стью в 1-й тре­ти XIX века; к 1850-м годам бы­ла прак­ти­че­ски пол­но­стью за­бы­та. Так­же Коцебу из­вес­тен как ав­тор ис­то­рической про­зы [«Свид­ри­гай­ло» («Switrigail», 1820, русский перевод 1835)].

Сочинения:

Те­атр А. фон Ко­це­бу: Сборник пьес. 2-е издание. М., 1824. Ч. 1-12; Theater. W.;

Lpz., 1840-1841. Bd 1-40;

Ausgewählte prosaische Schrif­ten. W., 1842-1843. Bd 1-45;

Schau­spiele / Hrsg. von J. Mathes. Fr./M., 1972.