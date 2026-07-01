КОЦЕБУ АВГУСТ ФРИДРИХ ФЕРДИНАНД ФОН
КОЦЕБУ АВГУСТ ФРИДРИХ ФЕРДИНАНД ФОН - немецкий писатель, драматург, журналист.
Иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1815). Отец О.Е. Коцебу, П.Е. Коцебу. Родился в зажиточной бюргерской семье. Изучал право в университетах Йены и Дуйсбурга (1777-1780 годы). Первые публикации: «Повести» («Erzählungen»), «Я. История в фрагментах» («Ich. Eine Geschichte in Fragmenten», обе - 1781). С 1781 года по 1801 год, с перерывами, состоял на российской службе; в 1785 году получил дворянский титул.
В 1800 году по распоряжению Павла I сослан в Сибирь. Воспоминания об этом событии легли в основу книги «Достопамятный год моей жизни» («Das merkw ̈urdigste Jahr meines Lebens...», 1801, русский перевод 1806). После смерти Павла I вернулся в Германию; в 1803-1806 годах в Берлине совместно с Г. Меркелем издавал газету «Прямодушный» («Der Freim ̈uthige»). С 1816 года находился на внешнеполитической службе российского правительства. Убит студентом К.Л. Зандом как «царский шпион» и враг либерально-националистического движения в Германии.
Коцебу - ведущий представитель мещанского развлекательного театра XIX века, автор многочисленных комедий, трагедий, драм и фарсов. Известнейшие пьесы Коцебу: трагедия «Ненависть к людям и раскаяние» («Menschenhaß und Reue», 1789, русский перевод 1792); комедия «Немецкие мещане» («Die deutschen Kleinstädter», 1803, русский перевод 1804). В России драматургия Коцебу пользовалась большой популярностью в 1-й трети XIX века; к 1850-м годам была практически полностью забыта. Также Коцебу известен как автор исторической прозы [«Свидригайло» («Switrigail», 1820, русский перевод 1835)].
Сочинения:
Театр А. фон Коцебу: Сборник пьес. 2-е издание. М., 1824. Ч. 1-12; Theater. W.;
Lpz., 1840-1841. Bd 1-40;
Ausgewählte prosaische Schriften. W., 1842-1843. Bd 1-45;
Schauspiele / Hrsg. von J. Mathes. Fr./M., 1972.